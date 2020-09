A FONDO | Con la vista puesta en Ifema: casi 1.300 camas que podrían volver a estar operativas en 48 horas

El pasado 1 de mayo, Madrid despedía con lágrimas en los ojos y en un acto no falto de polémica el hospital de campaña de Ifema tras atender a casi 4.000 pacientes de coronavirus en la época más dura de la pandemia. Cerraba con la esperanza de no volver a abrir sus puertas como hospital, pero con la capacidad de hacerlo en tan solo 48 horas si era necesario, en palabras de la presidenta de Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, con los hospitales madrileños de nuevo al borde de la saturación, no se descarta reactivar el hospital de campaña.

¿Cuánto tiempo estuvo abierto?

El hospital de campaña recibió a sus primeros pacientes de coronavirus el 22 de marzo tras una instalación en tiempo récord en la que participaron los bomberos de Madrid, miembros de la UME, autónomos y personas en desempleo con muchas ganas de ayudar. Tras 40 días operativo, cerró sus puertas el 1 de mayo.

Capacidad

Durante sus semanas en activo, el de Ifema ha sido el hospital más grande de España por el número de camas ocupadas, con casi 1.300 (pabellones 7 y 9) -puede albergar un máximo de 5.500-, un millar de profesionales sanitarios y servicios de lavandería, limpieza, un servicio de catering que ha servido más de 175.000 comidas en total, así como una pequeña biblioteca para los enfermos.

Además, se habilitaron cuatro habitaciones en los pabellones para que los pacientes graves "en sus últimos momentos de vida" pudieran estar acompañados por un familiar ataviado con un equipo de protección, según el director de la instalación, Antonio Zapatero.

Casi 4.000 personas fueron atendidas en el complejo. Además de los cinco hospitales madrileños con más ingresos por Covid-19, el hospital temporal ha atendido el 12% de pacientes de la región, seguido por el 12 de Octubre que atendió el 7,5%, La Paz, el 7%, el Gregorio Marañón el 6%, el Ramón y Cajal, el 5% y Getafe el 4,5%.

¿Cómo puede reactivarse el hospital en tan solo 48 horas?



Según explicó el director de Ifema en una entrevista a 20 minutos, los dos pabellones (7 y 9) donde estuvo el hospital han mantenido la infraestructura para volver a estar operativos en 48 horas si fuera necesario, aunque advirtió que ésto solo sucedería ante un nuevo gran rebrote o una saturación de los hospitales, que ya se está viviendo en la Comunidad.

Tipo de pacientes que puede atender

Aunque los primeros pacientes que llegaron a Ifema tenían una sintomatología leve, dada la dotación de camas de UCI, a todos los efectos esta instalación funcionaba -y puede volver a hacerlo- como cualquier otro hospital de los 102 públicos y privados que ya hay en la región. Hasta el recinto ferial se puede trasladar a los pacientes con perfiles de salud más graves y a otros con síntomas menos agravados, pero también dentro de cuadros clínicos severos.

Coste

La Comunidad de Madrid realizó una inversión de 18.755.402,7 de euros para equipamiento y mantenimiento del hospital cuando se abrió por primera vez. Sin embargo, algunos medios calculan el coste total durante sus seis semanas de actividad en casi 60 millones de euros.

En los últimos días y ante la previsión de reapertura, la Comunidad de Madrid ha destinado 2,4 millones de euros para todo el almacenaje y logística del material con el que contaba el hospital temporal durante los primeros meses de la pandemia.

¿Y el hospital de infecciosos de Valdebebas?

El pasado mes de junio, la presidenta regional anunció que en otoño se levantaría en Valdebebas un hospital público, llamado Isabel Zendal, especializado en pandemias para no tener que volver a recurrir a Ifema. Éste contará con más de 1.000 camas, un almacén de material sanitario, un laboratorio y un memorial. Sin embargo, la segunda ola de coronavirus ha llegado antes de lo previsto y con fuerza y aún no está preparado, por lo que, ante la saturación que rozan los centros madrileños, Ifema es la primera opción.

Polémico cierre de Ifema

El cierre de Ifema tuvo lugar el 1 de mayo en un acto muy criticado. En él participó todo el personal sanitario que atendió a los pacientes con coronavirus, así como el Gobierno autonómico y local. La oposición madrileña criticó que se pareciera más a un acto de "propaganda de la peor calaña". Más allá del objeto del acto, éste llegó a ser investigado por las aglomeraciones que se formaron a las puertas de los pabellones en una situación que seguía siendo grave y en la que no se respetó la distancia de seguridad, por lo que la propia Ayuso tuvo que pedir perdón días después. Días antes, ya se había procedido al cierre de uno de los pabellones ante la disminución de la presión sanitaria.