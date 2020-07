Los brotes de Aragón, Navarra y Cataluña sitúan a España como el tercer país con mayor incidencia de la Covid en Europa

La famosa curva epidémica, que durante semanas fue la obsesión de epidemiólogos, autoridades sanitarias y buena parte de la población durante la primavera, está volviendo a repuntar en distintos puntos del continente europeo.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad, España es el tercer país de la Unión Europea con un mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días -47,05-.

La incidencia del coronavirus en España, impulsada por los brotes localizados en Aragón, Navarra y Cataluña, se sitúa solo por debajo de las de Rumanía -63,2- y Luxemburgo-219,4-.

Incidencia del coronavirus en Europa. Carlos Gámez

El repunte en los casos era algo “previsible” para Javier del Águila, médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario de Móstoles.

“El objetivo no era hacer desaparecer la curva, sino aplanarla y sabíamos que iba a haber oscilaciones”, declara del Águila. “Lo que hay que preguntarse es si los diferentes gobiernos autonómicos se han preparado como es debido”.

Menos clara está la razón por la que la enfermedad está registrando una mayor incidencia en España que en otros países europeos, aunque, en general, los expertos admiten que los datos no son lo suficientemente fiables para establecer comparaciones con precisión.

Patricia Guillem, epidemióloga de la Universidad Europea de Valencia, lo atribuye parcialmente a que las diferencias culturales dentro de la Unión Europea. ”Aquí hay mucha cercanía entre la población y, a nosotros, el hecho de saludarnos solo con la mano a distancia nos cuesta horrores y hay poblaciones que lo hacen con muchísima facilidad”, declara Guillem.

Para Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el problema está en centrar el análisis únicamente en el dato de nuevos contagios.

“El número de casos no es realmente lo más importante porque habría que ver si ahora estamos haciendo muchos más tests que antes y otro indicador importante es del total de casos que hay, cuántos son asintomáticos -en torno a un 60% según los datos aportados este lunes por Fernando Simón-”, señala Molina.

La sombra de un nuevo confinamiento

En todo caso, el riesgo de estar encaminandonos hacia una segunda oleada de la pandemia en España es una preocupación que ya no ocultan ni epidemiólogos ni autoridades sanitarias.

“No tengo claro que estemos aún ante una segunda ola, aunque corremos el riesgo de que se pierda el control de la epidemia, estamos en la cuerda floja”, declara el doctor del Águila.

"Corremos el riesgo de que se pierda el control de la epidemia, estamos en la cuerda floja"

“Se necesita un despliegue masivo de rastreadores, de técnicos de salud pública, y una coordinación excepcional entre todos los niveles, no puedes tener una contrata de operadores telefónicos que no hablan con atención primaria, puestos de salud cerrados, vacaciones sin cubrir… no puedes hacer eso”, añade del Águila.

Ante las dudas de que estas medidas preventivas se estén realizando de manera apropiada y la evidencia del aumento de los nuevos casos localizados, la sombra de un nuevo confinamiento vuelve a cernirse sobre un país que apenas ha comenzado a reactivar sus motores económicos tras la desescalada.

“Mi opinión personal es que el confinamiento es una medida rápida, fácil y efectiva y, si se llegasen a extralimitar los recursos de nuevo, es probable que nos volviesen a confinar”, considera la profesora Guillem.

“Sin embargo, las consecuencias son tan duras que creo que, antes de llegar a ese confinamiento, tendríamos que agotar opciones, pero esas opciones tendríamos que agotarlas ahora, antes de llegar a la misma situacion de marzo”, añade Guillem.