Ultimátum de Torra a los ciudadanos: si en 10 días no bajan los contagios habrá restricciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para pedir a la población extremar las medidas de precaución ante los rebrotes de Covid-19: “La situación es crítica. Estamos en los 10 días más importantes del verano. Estamos en febrero, y no me resigno a que venga marzo”, ha dicho, advirtiendo de que no le temblará el pulso a la hora de aplicar más restricciones si en 10 días no baja la cifra de contagios. "Si no avanzamos, tendremos que retroceder", ha avisado.

Torra ha informado de que existe un "incremento continuado de casos" y que la última semana se registraron 5.478 casos positivos de coronavirus en Cataluña, cuando la semana anterior fueron 3.485. Así mismo, ha informado de que el pasado 1 de julio había 49 pacientes ingresados en las UCIS, mientras que ahora la cifra es de 75 pacientes. Estos datos todavía están lejos de los que barajábamos el pasado mes de marzo, pero el president ha avisado de que "estamos en la antesala".

“En estos momentos los rebrotes están teniendo mucho impacto asistencial en la atención primaria. Levanto la bandeja roja de alerta. Todo lo que hemos vivido desde marzo nos demuestra la facilidad con la que puede derivar a peor la situación cuando se desborda la atención primaria y la ola llega a los hospitales. Esto hay que evitarlo. Si no lo conseguimos, ya sabemos cuál es la siguiente determinación”, ha advertido.

Es por ello que Torra ha insistido en que se tomen las máximas precauciones: higiene de manos, mascarilla, distancia social y "no mezclarnos con otros grupos" de personas. Sobre las relaciones sociales, ha aseverado que "hace falta bajar el ritmo" y se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Hoy un botellón no es una fiesta. Es un acto de insolidaridad. La mayoría de los afectados son gente como vosotros. Pensad y sed responsables". Actualmente la edad media de los contagiados por Covid-19 es de 37,5 años, muy inferior a la mediana de edad de marzo, que era de 60 años.

Por su parte, Torra ha asegurado que estos 10 días "el Govern hará todo lo que esté en nuestras manos para protegeros, pero pedimos que vosotros hagáis todo lo que esté en las vuestras". En este sentido, ha pedido a la ciudadanía hacer un "gran esfuerzo colectivo como un deber cívico histórico", porque "en ello nos va evitar medidas más restrictivas".