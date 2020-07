El PP rebaja el tono y apoya el fondo Covid para las comunidades y la prórroga de los ERTE

El Gobierno sacó adelante este miércoles la convalidación de tres reales decretos con medidas económicas para contener el impacto de la crisis del coronavirus. Y, en dos de ellos, lo hizo con el apoyo del PP, que mantuvo en el Congreso un tono algo más sosegado que en los últimos plenos y que, como ya hizo con el decreto de la nueva normalidad hace unas semanas, votó a favor de la prórroga de los ERTE y de la aprobación del fondo para ayudar a las comunidades a financiar las medidas contra el coronavirus.

Los tres decretos relativos al coronavirus que llevó el Gobierno al Congreso eran de un evidente calado económico. El primero y más importante de ellos era el que sirvió para crear el fondo de 16.000 millones en transferencias directas para que las comunidades autónomas pudieran hacer frente a los gastos y caídas de ingresos generados por la pandemia. Pero también se convalidó el decreto que contenía las ayudas al turismo y el sector automovilístico y el de la prórroga de los ERTE hasta septiembre.

Este miércoles no hubo sesión de control al Gobierno, lo cual ayudó a que los ánimos no se caldearan en exceso. Pero, además, la posición del PP fue algo más suave que en los anteriores plenos, no tanto en los argumentos como en el tono utilizado. Más allá de que los populares votaran a favor de dos de los tres decretos, en esta ocasión no se produjeron los encendidos cruces de reproches de las últimas semanas, aunque sí se plantearon críticas a la acción del Ejecutivo.

Buen ejemplo de ello fue el debate sobre el fondo de 16.000 millones diseñado por el Gobierno para ayudar a las comunidades a financiar su respuesta a la crisis del coronavirus. Con su aprobación, Hacienda podrá proceder ya a la transferencia del primer tramo, de 6.000 millones para gasto sanitario que se comprometió a hacer en este mes de julio. Y aunque algunas formaciones, especialmente nacionalistas o de ámbito territorial, criticaron lo "insuficiente" o "decepcionante" del fondo (PNV o Foro, de hecho, no lo apoyaron), el PP lo puso en valor.

"Cuando hay una catástrofe hay que atenderla, y eso es lo que se hace con este real decreto", consideró la diputada popular Elvira Rodríguez, que comparó este fondo con el que se está negociando ahora mismo en la UE, a la que España le pide que las transferencias beneficien más a los países más afectados por la crisis. "Usted ha cumplido con su obligación, por eso vamos a apoyarla", felicitó Rodríguez a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que no obstante le recordó que "sus deberes no han acabado".

Entre estos deberes, el PP exigió que el Gobierno "se tome en serio la política fiscal", es decir, que abandone sus planes de elevar los impuestos a rentas altas y grandes empresas, y que evite "apesebrar" a los ciudadanos con "subvenciones". Asimismo, Rodríguez pidió a Montero que "antes de pedir acuerdos para aprobar los Presupuestos" los elabore respetando los límites de déficit impuestos por la UE. Y dejó claro que un acuerdo con el PP hoy por hoy para aprobar las cuentas del año que viene es casi una quimera. "Los acuerdos no son buenos por ser acuerdos sino por su contenido", sostuvo.

El PP endurece el tono con los ERTE

Mucho más beligerantes se mostraron los populares en el debate sobre el decreto de los ERTE, pese a que terminaron apoyándolo. Mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los definió como una "herramienta de solidaridad colectiva" que han conllevado una "inversión pública sin precedentes", la diputada del PP Carolina España dio a Díaz la "bienvenida al diálogo social, ese que rompieron cuando pactaron con Bildu la derogación de la reforma laboral", y denunció que España tiene "el peor Gobierno en el peor momento".

El decreto, sostuvo el PP, "se queda corto", y además está elaborado por un Ejecutivo culpable -a juicio de la diputada- de haber iniciado, ya antes de la pandemia, una dinámica de destrucción de empleo. "Eso es lo que nos ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez, más paro", denunció Carolina España, que preguntó a Díaz si "duerme tranquila" con las cifras de desempleo que hay.