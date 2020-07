El Gobierno convalidará en el Congreso el fondo autonómico de 16.000 millones entre críticas por el reparto y por insuficiente

El Congreso convalidará este miércoles el real decreto que creó un fondo de 16.000 millones en transferencias directas para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a los gastos y caídas de ingresos generados por la pandemia. Con ello, Hacienda podrá proceder ya a la transferencia del primer tramo, de 6.000 millones para gasto sanitario que se comprometió a hacer en este mes de julio. A pesar de la luz verde, la ministra, María Jesús Montero, ha escuchado las críticas de prácticamente todos los grupos por los criterios que se han establecido para repartir el dinero y porque el montante es insuficiente.

Fondo “claramente insuficiente”, “un parche para el primer golpe”, “balón de oxígeno puntual” o “decepcionante” han sido algunas de los calificativos que Montero ha escuchado este miércoles durante el debate parlamentario previo a la votación.

Por el contrario, la ministra ha asegurado que los 16.000 millones -destinados a gasto sanitario, de transportes, educativo y para paliar la caída de recaudación- “sufragará el 100% del gasto sobreañadido de las comunidades” por la pandemia y también “ante posibles rebrotes”. El portavoz de JxCAT Ferrán Bel ha negado este extremo en cada una de las partidas. “A Cataluña le van a corresponder más de 3.000 millones de los 16.000, esto no va a solventar el problema de financiación generado solo por la pandemia”, le ha dicho a Montero.

Sin embargo, JxCAT será uno de los partidos que este miércoles votará a favor de un real decreto al que también el PP ha garantizado su apoyo. “Vamos a apoyar pero tiene más deberes”, ha indicado su portavoz de Economía, Elvira Rodríguez, a la ministra de Hacienda. “Estamos esperando a ver si lo que le queda por hacer lo hace razonablemente, Si no, no cuente con nosotros para que firmemos pactos de adhesión”, ha advertido Rodríguez.

Además del PP y de JxCAT, también Ciudadanos, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria han asegurado su voto afirmativo, que sumados a los del PSOE y Unidas Podemos dan como resultado una amplia mayoría.

Por el contrario, el PNV no apoyará un fondo que “no respeta el Concierto” porque no se negoció en bilateral y porque se excluye al País Vasco y a Navarra, como administraciones forales, del reparto de 4.200 millones por caída de recaudación. Por lo mismo, Bildu se ha reservado el sentido de su voto. BNG tampoco podrá apoyar el decreto porque entre los criterios no se tienen en cuenta la dispersión o el envejecimiento de la población, o Foro Asturias, para quienes los criterios “resultan claramente insuficientes”. Vox también votará en contra.

Unanimidad imposible

El debate en el Congreso sobre el reparto del fondo de 16.000 millones ha dejado claro algo que ya había asumido Montero desde la tribuna, que la “unanimidad resulta imposible” sobre criterios de reparto que cada comunidad “pintaría” de manera diferente en función de sus necesidades y características. “El diálogo con las comunidades ha ido demostrando que lo que les conviene a unas no les conviene a otras”, ha dicho.

Así, Compromís ha celebrado este miércoles que la población y la dotación educativa haya ganado peso, pero ha rechazado que Madrid y Barcelona se lleven el grueso de los fondos para el transporte. ERC ha rechazado que se tomen más criterios que la incidencia de la pandemia que tanto a golpeado a Cataluña y el Partido Regionalista de Cantabria se ha quejado de que el Gobierno no ha tenido en cuenta que el transporte escolar cuesta en Cantabria cuesta casi tanto como en Madrdid, con una población “diez veces menor”.

Además de asumir la imposibilidad para ponerse de acuerdo, Montero ha lanzado una advertencia. Comunidades que hoy se sienten perjudicadas por el reparto pueden verse beneficiadas en unos meses, si acusan rebrotes de la pandemia mayores a la primera oleada. “Todavía nos queda por recorrer este año hasta que haya vacuna y puede ser que lo que a unas comunidades les parezca hoy sobredimensionado en el gasto sanitario dentro de unos meses lo vean al revés”, ha advertido.

A pesar de las críticas, el Congreso dará luz verde aun Fondo que se repartirá en cuatro tramos, dos de gasto sanitario hasta los 9.000 millones, otro de 2.000 millones en gasto educativo y un tercero de 5.000 millones desglosado en 4.200 millones por la caída de recaudación durante el estado de alarma y 800 millones para cubrir los gastos en transporte público cuando la población confinada nos los utilizada y, por tanto, no pagaba una tarifa por ello.