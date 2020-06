Sánchez pide "unidad" al PP: "El acoso y derribo al Gobierno ha fracasado"

Tras semanas de crispación, tensión y reproches, los principales líderes políticos apelan ahora a la "unidad". Si el sábado fue el líder del PP, Pablo Casado, quien la pidió en un mitin en Ourense, este domingo hizo lo propio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en San Sebastián, donde apeló a los populares a colaborar con el Ejecutivo. "La hoja de ruta de acoso y derribo ha fracasado", planteó Sánchez.

Así se pronunció el dirigente en su intervención en el mitin que celebró el PSOE en el marco de la campaña para las elecciones vascas del 12 de julio, que contó también con la participación de la candidata a lehendakari Idoia Mendia. Sánchez hilvanó un discurso de marcado carácter nacional, en el que pidió a los ciudadanos "no relajarnos" ante la posibilidad de rebrotes del coronavirus y aseguró que, "mal que le pese" a la derecha, la legislatura va a durar "cuatro años".

Y es que Sánchez se esforzó en dejar claro que la coalición con Unidas Podemos en el Gobierno central no tiene grietas y no corre peligro. "En momentos como este es más necesaria que nunca la unidad, es lo que hemos venido reclamando y practicando, incluso cuando la derecha ha trabajado con perseverancia en derribar al Gobierno, utilizando el virus para acabar con un Gobierno recién salido de las urnas", denunció el presidente, que aseguró que esa "hoja de ruta ha fracasado".

"Esta reflexión quiero hacérsela en publico a la derecha: el enemigo no soy yo ni el Gobierno, sino el virus y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas", espetó Sánchez, que solicitó a la oposición "unidad, unidad y unidad para poder recuperar el crecimiento y la creación de empleo". Y "si la derecha no quiere apoyar al Gobierno en la negociación en Bruselas" para los fondos de reconstrucción, "al menos que no estorbe, porque nos estamos jugando la transferencia de recursos para hacer ese avance que necesita la economía española", señaló.