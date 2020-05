Sánchez se juega el apoyo de la izquierda a los Presupuestos por aprobar con Cs la quinta prórroga de la alarma

El presidente del Gobierno ha llegado al Congreso con un acuerdo con Ciudadanos bajo el brazo paraaprobar otra prórroga del estado de alarma. Ha salido de él con una nueva extensión hasta el 7 de junio con 177 votos a favor, 11 abstenciones y 162 votos en contra. Siguiendo el apoyo descendente desde que se votó por primera vez el estado de alarma, la prórroga de este miércoles es la que menos apoyo ha obtenido en el Congreso y más votos en contra.

Además, Sánchez ha recibido un serio aviso por parte de los partidos de izquierda que formaron una mayoría suficiente para su investidura que este miércoles ha entrado en la UCI poniendo en riesgo la aprobación de los próximos Presupuestos. El malestar entre los socios de Pedro Sánchez ha sido generalizad0, pero la tensión se ha cortado con un cuchillo en concreto con ERC, por quién podría haber optado en lugar de decantarse por los de Inés Arrimadas. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha advertido que “estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura, que despertó mucha ilusión en mucha gente”.

Sánchez ha vuelto al Congreso a pedir apoyo a "los últimos metros de este estado de alarma", que está en sus "últimos pasos", y se ha topado con la oposición frontal esperada de PP o Vox y con la dura crítica de sus socios de investidura.

"Han escogido a la derecha, ni más ni menos", ha avisado a Sánchez el portavoz de ERC, de la misma manera que después ha hecho lo de Bildu, Más País y Compromís. Este último partido, que gobierna con el socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, ha votado este miércoles por primera vez en contra de una propuesta del Gobierno.

Lo ha hecho argumentando una falta de financiación en la Comunidad Valenciana, pero sin pasar por alto los apoyos de los que se ha vuelto a valar Sánchez para recorrer "los últimos metros de este estado de alarma", según ha dicho el presidente. El valenciano Joan Baldoví no ha ocultado su "decepción" por llegar a acuerdos "con quienes le negaban el pan la sal y se han negado con quienes le ayudaron a sentarse allí". Ese "allí' apuntaba a los escaños azules, los del Gobierno.

Las críticas han sido la tónica dominante en la sesión de este miércoles. A izquierda y, como era de esperar, también a derecha. Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, no han escatimado en reproches y acusaciones al presidente para anunciar su voto en contra. Las mejores palabras que ha escuchado Sánchez desde fuera de los partidos de la coalición de Gobierno han llegado desde el PNV, que una vez más ha votado ‘sí’, satisfecho porque el Gobierno le ha escuchado en las modificaciones de la prórroga. En este caso, que el estado de alarma pueda ir levantándose en los territorios donde avance más rápido la desescalada.

Finalmente, Sánchez ha sacado adelante la nueva prórroga con el voto afirmativo de Cs, PNV y Coalición Canaria, además de PSOEy Unidas Podemos. Entre los apoyos ha vuelto a faltar ERC y por primera vez Compromís, que como los independentistas –también JxCAT– ha votado ‘no’. Como estaba previsto, PP, Vox y la CUP también han votaron en contra. Bildu y BNG se han abstenido. Del frente de la investidura solo han quedado en el bando del ‘sí’ y Más País, PRC y Teruel Existe.

Pandemia y Presupuestos

De mantenerse, esta correlación de fuerzas podría perjudicar al Gobierno en su gran proyecto para cuando pase la emergencia por el coronavirus: aprobar unos Presupuestos en los Sánchez tiene claro que deberá subir impuestos para afrontar el ingente gasto que ha generado la pandemia. Por ello, será difícil mantener a su lado a Cs, que defiende justo lo contrario, bajarlos.

ERC también ha negociado hasta el final -hasta la "madrugada", ha dicho Sánchez- un acuerdo para la prórroga. Pero tal y como ya parecía el pasado lunes, el presidente no ha querido asumir su exigencia de ceder al Govern la decisión sobre el cambio de fases en Cataluña. Este miércoles, Rufián ha lanzado una clara advertencia sobre lo que podía suceder una vez superada la crisis sanitaria. "Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ante una pandemia mundial, ¿cómo lo vamos a hacer frente a los Presupuestos?", ha lanzado desde la tribuna de oradores.

En su réplica, Sánchez ha intentado sofocar la revuelta de sus socios asegurando que mantiene sus compromisos de investidura. En el caso de ERC, pasan por retomar la ‘mesa de diálogo’ sobre Cataluña. "Hemos mantenido y mantengo el compromiso de investidura", dijo. "Valoro mucho el diálogo que tengo con ERC y quiero seguir practicándolo en esta legislatura, que le recuerdo que tiene cuatro años por delante", ha avisado a Rufián.

Desconfianza general

De momento, lo que se ha palpado este miércoles en el Congreso es una desconfianza creciente que ya llega a buen parte de los grupos a la izquierda. No es solo por parte del PP, aunque Casado ha asegurado que Sánchez es un "caos" y la legislatura "será un suplicio".

Los recelos llegan ya a buena parte de los socios de investidura por el segundo pacto entre Sánchez y Cs. El presidente ha intentado disipar las dudas, pero por momentos no ha hecho más que empeorar la situación.

Como prueba de que no está buscando socios nuevos, Sánchez ha llegado a dar la razón al portavoz de Cs, lo que ha provocado un elocuente arqueo de cejas por parte de Rufián desde su escaño.

Poco antes, Edmundo Bal había dejado claro que Sánchez "no tiene un nuevo socio" en Cs. “Votamos solamente la prórroga. No votamos en favor de un Gobierno que escucha a ERC amenazando con romper el pacto de investidura", ha dicho.