Casado confirma su "no" a la prórroga porque Sánchez es "el caos" y avisa: "La legislatura será un suplicio"

No, no y no. No al Gobierno. No a Pedro Sánchez y no a la quinta prórroga del estado de alarma. Rotundo y previsible en su mensaje, Pablo Casado mostró, una vez más, su desacuerdo con la gestión de la crisis del coronavirus. El presidente del PP se subió a la tribuna del Congreso y parafraseó a Ortega: "Usted no sabe lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa". Para él, el presidente está "desbordado por la crisis" y ha dejado "abandonados" a la mayoría de los españoles.

El PP criticó duramente los motivos que ha dado el Ejecutivo para justificar el impacto de la pandemia en el país. "Es una tomadura de pelo", comentó Casado, antes de censurar a Sánchez también por "los ataques" contra la Comunidad de Madrid. Los populares no están dispuestos "a compartir la responsabilidad" de los errores con el Gobierno. Acusó a Moncloa, de hecho, de intentar "relativizar" el problema. "Hasta aquí hemos podido llegar", añadió Casado para recalcar el voto en contra de la prórroga.

"Pretende que elijamos entre usted y el caos, pero es imposible porque el caos es usted", dejó claro Pablo Casado, quien considera que el confinamiento "no puede ser una medida ilimitada" porque acaba "con el estado del bienestar". Fue más allá: "Todo lo que ha hecho usted ha salido mal", sentenció el líder de la oposición. En el "universo paralelo" del Gobierno, "lo hace todo bien".

Con tono irónico, el popular acabó diciendo que "ya nadie le cree" y le avisó de que su problema "no está en Nuñez de Balboa", sino "en Aluche". En este sentido, ve al presidente del Gobierno fracturando la sociedad, porque sus políticas son fallidas. "Los ciudadanos no piden una mordaza, ni siquiera un subsidio. El mejor escudo social es el empleo". Por eso, Casado pide "abandonar" el peronismo y sostuvo que las medidas de la coalición son "pan para hoy y hambre para mañana".

Pablo Casado, eso sí, condenó los escraches, pero recordó los alentados en otros tiempos por Iglesias, que ahora, según el presidente del PP, alienta "desde el poder". Para los populares, Pedro Sánchez es un presidente frágil que está en "pujas" con independentistas y con nacionalistas vascos: "Los que buscan la destrucción saben que usted siempre da más", pero ahora está "frágil". Casado se aventura a decir que "el resto de la legislatura será un suplicio" para los socialistas. "Así va, de victoria en victoria pírrica hasta la derrota final".

Fue endureciendo su mensaje Casado a medida que avanzaba. El PP asume que la "vieja normalidad" de los socialistas es "el paro y el déficit". Y miró al pasado: "Diez años después la historia se repite", dijo recordando las políticas del Gobierno de Zapatero. "Sus previsiones económicas no se las cree nadie", siguió, al tiempo que metía el dedo en la llaga por los tira y afloja con el Gobierno francés. "Ya nadie duda de que va a tener que pedir el rescate a Europa" pero tiene que explicar a los españoles "cuánto va a recortar el Estado del bienestar".

Casado defiende su propio plan ante la pandemia

Frente a eso, Pablo Casado reivindicó su plan 'Activemos España', elaborado "con los mejores" y que va en la línea "de lo hecho por otros países europeos". En sus palabras, esa es la solución para "no arruinar nuestro país". El Gobierno, dijo, no ha hecho esto antes "por su incapacidad" para asegurar el suministro de mascarillas y su "incompetencia" para no tener suficientes test. A esto, añade la "ideología sectaria" con la que dejaron que se celebraran las marchas del 8-M.

Casado recordó que Sánchez intentó "hasta el final" una prórroga de un mes, para seguir aglutinando "todo el poder". Sí existe un "plan B", según el presidente popular. "Y se lo hemos dado", concluyó, reivindicando el papel de los españoles y del PP. "Cambie el rumbo para evitar el naufragio", le pidió al líder del Ejecutivo. "Suya es toda la responsabilidad y la historia no le absolverá", terminó.

La intervención de Casado llegó después de que el propio Pedro Sánchez defendiera la utilidad y la legalidad del estado de alarma frente al coronavirus y hubiera avisado a la oposición de que "la crispación se ha demostrado inútil". El presidente del Gobierno quiso dejar claro que la alarma no se extenderá "más allá de lo necesario", pero que de momento es necesario seguir bajo esta normativa, al menos hasta el 7 de junio.

Además, el Congreso de los Diputados ha arrancado este miércoles el debate guardando un minuto de silencio por los más de 27.700 fallecidos que se ha cobrado hasta la fecha la covid-19. Como viene siendo habitual desde el estallido de la crisis sanitaria, apenas medio centenar de diputados ocupan sus escaños en el un hemiciclo, donde abundan, más que en ocasiones anteriores, las mascarillas y los guantes como medidas de protección frente al virus y donde sus señorías guardan la correspondiente distancia de seguridad. Y es que el uso de mascarillas en la calle y en los espacios cerrados es obligatorio desde este miércoles.