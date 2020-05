Sánchez defiende en el Congreso su plan de desescalada y avisa de que será "asimétrica" pero no "desordenada"

En medio de una polémica que no cesa, sobre todo en Madrid, por el paso o no de fase, el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez ha defendido este miércoles en el Congreso su plan de descalada. Ha recordado que está diseñado para ser "asimétrica", porque permite que cada territorio vaya pasando de etapa según sus circunstancias, pero ha advertido de que no será "desordenado".

"El plan de transición a la nueva normalidad es asimétrico, gradual y coordinado, pero asimetría no significa desunión o desorden", ha señalado en el Congreso, donde ha acudido a pedir la quinta prórroga del estado de alarma para mantener el confinamiento, en este caso, hasta el 7 de junio.

En medio de críticas crecientes y un apoyo parlamentario que disminuye progresivamente, el presidente ha insistido este miércoles que la alarma es "el único camino posible para combatir con eficacia al virus".