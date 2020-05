Rufián amenaza con dinamitar la mayoría del Gobierno por haber roto con ERC "quizá de forma irremediable"

Las relaciones entre el Gobierno y ERC pasan por su momento más bajo de la legislatura que comenzó hace unos meses. Hace un par de semanas, los republicanos ya avisaron al Gobierno que "sin diálogo, no hay legislatura". Y este miércoles, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, alertó de que la izquierda está "llevándose por delante el espíritu de la investidura, quizá de forma irremediable".

Así lo planteó Rufián en el debate que se está celebrando este miércoles en el Congreso para decidir sobre la prórroga del estado de alarma, que ERC estuvo negociando hasta el martes con el Gobierno pero que finalmente no apoyará, como ya hizo la semana pasada. El portavoz republicano volvió a acusar el Ejecutivo de ser culpable de su voto por no haber querido asumir ninguna de las condiciones de ERC para conseguir su apoyo.

Rufián afeó al Gobierno haberse aliado por segunda prórroga consecutiva con Ciudadanos. Y fue más allá al señalar que ese apoyo podría condicionar la legislatura. "Le están dando boletos a la derecha extrema y la extrema derecha en una rifa que algún día pueden ganar. Ciudadanos se puede vestir de derecha moderada un rato, pero la señora Arrimadas no es Merkel, es Cospedal", denunció el portavoz de ERC, que aseguró que al partido naranja no lo diferencia nada del PP. "Si hasta comparten casero, Kike Sarasola", bromeó.

"Hoy no se constata la negativa de ERC, la verdad es que hoy aquí se constata una vez más, y quizá de forma definitiva, la negativa del Gobierno a negociar nada, nada, con ERC", espetó Rufián, que acusó al Ejecutivo de haber "escogido a la derecha, ni más ni menos". Y eso, recordó el portavoz, puede tener consecuencias en el futuro. "Si no somos capaces de ponernos de acuerdo frente a una pandemia, ¿cómo lo vamos a hacer frente a los Presupuestos?", se preguntó Rufián, en referencia a unas cuentas que el Gobierno aún quiere sacar adelante con ERC.

"Hemos fracasado. Todos. Los que lo saben y los que aún no lo saben, que son unos cuantos. Unos por no saberlo negociar y otros por no saberlo explicar, y si hace 15 días apenamos a mucha gente, hoy apenamos y enrabietamos a aún más gente", lamentó el portavoz de ERC, que aseguró que la mayoría de la investidura "era palanca para el progresismo, pero también era dique de contención para el fascismo".

Con respecto a la prórroga del estado de alarma, Rufián criticó que el Gobierno no haya accedido a las reivindicaciones de ERC, que básicamente eran cinco: que las comunidades pudieran decidir sobre el desconfinamiento en sus territorios, que se reformaran las leyes ordinarias para suspender lo antes posible el estado de alarma, implantar una ayuda para que los padres pudieran cuidar a sus hijos mientras estos estén en casa, permitir a los ayuntamientos usar su superávit y poner una fecha ya a una nueva reunión de la mesa de negociación sobre Cataluña.

"ERC quería suscribir un acuerdo político con el Gobierno, que sirviera para ahora y para el mañana, porque en política no se puede vivir cada 15 días, y nos dijeron que no, nos llamaron desleales", criticó Rufián, que se preguntó "para que votarles un estado de alarma que solo conciben como una jaula para la gente, sin contraprestaciones sociales". "Salvar a la gente no solo es meterla en su casa, sino salvarla del hambre y la precariedad, y eso quería hacer ERC. Hoy no decepcionan a un grupo, sino a todo el pueblo de Cataluña", zanjó.