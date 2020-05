Sánchez se juega el apoyo de la izquierda a los Presupuestos por pactar con Cs la prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno ha llegado este miércoles al Congreso con un acuerdo bajo el brazo con Ciudadanos para sacar adelante la quinta prórroga y una vez allí ha visto cómo se resquebraja la mayoría de la investidura, que apoyaron las fuerzas de izquierda y que este miércoles ha entrado en la UCI poniendo en riesgo la aprobación de los próximos Presupuestos. El malestar entre los socios de Pedro Sánchez ha sido generalizada, pero la tensión se ha cortado con un cuchillo en concreto con ERC, por quién podría haber optado en lugar de decantarse por los de Inés Arrimadas. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha advertido que “estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura, que despertó mucha ilusión en mucha gente”.

Sánchez ha vuelto al Congreso a pedir apoyo a "los últimos metros de este estado de alarma",que está en sus "últimos pasos", y se ha topado con la oposición frontal esperada de PP o Vox y con la dura crítica de sus socios de investidura, partidos de izquierda que este miércoles votarán 'sí', 'no' o 'abstención' pero le han dejado claro que no puede seguir de la mano de la "derecha" de Ciudadanos.

Aunque no ha sido el único, Rufián se ha mostrado como el representante del partido más afrentado por el nuevo acuerdo entre Sánchez y Arrimadas, que posible porque el presidente abandonó su pretensión de que la prórroga fuera por un mes y accediera a otros 15 días. Sánchez y ERC han buscado hasta la “madrugada” un pacto para el que los independentistas exigirían que el Govern tuviera la última palabra para determinar qué territorios de Cataluña pasan de fase. También querían confirmar que la ‘mesa de diálogo’ se retomará tras la desescalada. El Gobierno se ha comprometido a ello pero de momento no hay concreción y este martes Ciudadanos trató de utilizar su pacto con Sánchez para vender que no habrá “mesa de la vergüenza” como la llaman en este partido.

En este escenario, Rufián ha encabezado este miércoles el coro de portavoces de izquierda que han acusado a Sánchez de alinearse con la derecha y abandonar a sus socios de investidura.

Tras constatar “la negativa del Gobierno a negociar nada con ERC”, Rufián le ha reprochado que “han escogido la derecha, ni más ni menos”. “Ni en los 150 discursos del Gobierno más progresista, más plurinacional y dialogante se podrá justificar jamás que había una alternativa republicana y de izquierda y escogieron a quienes recortan en violencia machista en Andalucía”, ha dicho Rufián a Sánchez. También le ha advertido de que “la señora Arrimadas no es Merkel, es Cospedal”.

Compromís votará ‘no’ por primera vez a una propuesta del Gobierno y su portavoz, Joan Baldoví, ha expresado su “decepción” por que hayan sido “capaces” de llegar a acuerdos “con quienes le negaban el pan la sal y se han negado con quienes le ayudaron a sentarse allí”, en el sillón de presidente del Gobierno.

Por Más País, Íñigo Errejón, ha recordado a Sánchez que la investidura “no fue un cheque en blanco”, aunque sus dos diputados votarán a favor. La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, le ha dicho que tendrá que elegir entre la “mayoría progresista” o “la derecha”. Si es por la primera, habrá “camino que recorrer, ha dicho. Si lo hace por la segunda, “tendrá un camino muy corto porque no son de fiar”.

Pandemia y Presupuestos

A pesar de la inusitada dureza de Compromís, Rufián ha tenido el peor tono. Ha acusado a Sánchez de “jugar al chantaje” y le ha advertido de que lleva las de perder con una “derecha” que terminará abandonándole, ha dicho. En un “mensaje para las izquierdas” directamente dirigido al presidente del Gobierno, Rufián ha afirmado que “si no somos capaces de ponernos de acuerdo ante una pandemia mundial, ¿cómo lo vamos a hacer frente a los Presupuestos?”.

Rufián ha tocado nervio con esta duda, que hace alusión al gran plan del Gobierno para cuando pase la pandemia, la necesidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado para los que quiere incrementar los ingresos por la vía de los impuestos. Hace unas semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rehusó responder a si sería posible subir los impuestos en unas cuentas negociadas con Ciudadanos. En los últimos días, en el Gobierno no se ocultaba el interés de contar con ERC para los Presupuestos a pesar de inclinarse por el partido naranja de cara a la prórroga.

“Hemos mantenido y mantengo el compromiso de investidura”, ha afirmado Sánchez en su respuesta a Rufián. “Yo valoro mucho el diálogo que tengo con ERC y quiero seguir practicándolo en esta legislatura, que le recuerdo que tiene cuatro años por delante”, he ha dicho.

Sánchez no la ha nombrado este miércoles, pero en enero ERC la permitió con una abstención tras pactar con el PSOE la ‘mesa de diálogo’ que solo se ha reunido para constituirse, en febrero. El presidente ha dado la vuelta a los argumentos de Rufián para afirmar que “la realidad es que van a volver a votar con el PP y la extrema derecha [‘no’ a la prórroga] pero no son ustedes ni el PP ni la extrema derecha. El mismo argumento le vale al PSOE y a Unidas Podemos, que forman parte de una coalición progresista”. Ha devuelto a Rufián la dureza de su discurso preguntándole “con quién gobierna usted en Cataluña. ¿Con un partid progresista? Nosotros no llegamos a tanto”.

Sánchez ha utilizado este y otros argumentos para negar que se esté echando a los brazos de la “derecha y la extrema derecha”, como le han criticado sus socios. En una de esas ocasiones, lo ha hecho precisamente dando la razón al diputado naranja Edmundo Bal, que acababa de decir que con su voto afirmativo de este miércoles no están apoyando al Gobierno, sino una prórroga del estado de alarma. Sánchez ha dado la razón a Bal para confirmar que su pacto con Cs no supone abandonar a sus socios de investidura y a Rufián se le ha visto levantar la ceja desde su escaño.

176 votos a favor

Sin embargo, para entonces, quedaban pocos misterios en la votación que se celebrará esta tarde. La quinta prórroga previsiblemente saldrá adelante con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV Más País, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. En total, 176 votos, mayoría absoluta, frente a los ‘noes’ anunciados por el PP, Vox, ERC, JxCat, la CUP y Compromís. Esta mañana han anunciado su abstención Bildu, BNG. UPN y Nueva Canarias.

Por Cs, Bal ha aprovechado la ocasión para asegurar que Cs hace “política útil” frente a “quienes utilizan la pandemia para conseguir rédito político en relación con la autodeterminación”, ha dicho sobre ERC y también JxCAT, que tras un intento de negociar con el Gobierno también votará ‘no’. El sustituto de Arrimadas durante su baja también se ha dirigido al PP y a Vox, con los que ya no se alinea su partido en el Congreso, para decirles que “vayan a un hospital, miren a la cara al personal sanitario y explíquenles por qué siempre votan ‘no’”. “Cómo es posible que estén a favor del contagio y de poner en riesgo a los sanitarios de este país”.

Con Sánchez no ha sido mucho más amable, aunque con sus palabras ha reforzado el mensaje del presidente de que no abandona a sus socios de investidura.“Hoy votamos solamente, y nada más y nada mes, que la prórroga de 15 días del estado de alarma”. “Hoy usted no es el importante, no votamos en favor de un Gobierno que escucha a ERC amenazando con romper el pacto de investidura, solo pensando en obtener rédito de su amenaza”.

Como es habitual, los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, no han escatimado en reproches y acusaciones a Sánchez para anunciar su voto en contra en una mañana en la que las mejores palabras desde fuera del Ejecutivo han llegado desde el PNV, que una vez más votará que ‘sí’ satisfecho porque el Gobierno le ha escuchado en las modificaciones de la prórroga. En este caso, que el estado de alarma pueda ir levantándose en los territorios donde avance más rápido la desescalada.

“En la medida en que ese diálogo se amplía, se ahonda y las cosas funcionan bien”, el portavoz vasco, Aitor Esteban, ha confirmado el ‘sí’ del PNV.