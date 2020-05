Cs vota a favor de la prórroga por "responsabilidad" pero le recuerda a Sánchez que "no tiene un nuevo socio"

Ciudadanos, a favor. La formación naranja confirmó su sí a la prórroga del estado de alarma, pero seguirá vigilante con las políticas del Gobierno de coalición. Así lo quiso dejar claro Edmundo Bal desde la tribuna del Congreso. El portavoz adjunto recordó la necesidad de dar ejemplo y ponerse la mascarilla. Ya dentro del tema que le ocupaba, recalcó que los afectados por el coronavirus "no son cifras", son "familias rotas" por la pandemia. "Hay que decirles que estamos con ellos". Por eso, el portavoz de Cs pidió a la Cámara "estar a la altura de las circunstancias".

Sobre la postura de Ciudadanos, Bal apeló a la "responsabilidad" y al hecho de buscar "soluciones para la gente". Por eso criticó a los que siguen en el "y tú más" y se preguntó "qué más hace falta para que se abandone esa vieja política". Respecto al voto, se dirigió a Sánchez: "Usted no es el importante, los importantes son los españoles". Como ya hizo Inés Arrimadas, "no estamos votando a un Gobierno", repitió, siendo muy crítico con el Ejecutivo. Además, calificó a ERC de "irresponsables" por poner en el foco la legislatura.

Sobre los acuerdos, Bal pidió al presidente del Gobierno que no se confunda. "No tiene un nuevo socio, lo que tiene es un partido de Estado siempre que usted abandone la arrogancia", sostuvo, sin desmarcarse del PP, al que recordó la firmeza de sus Ejecutivos autonómicos. "Señor Sánchez, a usted le votamos que no, le votamos que sí a los españoles". Avisó a al presidente de que "no vuelva a chantajear a los partidos", ni a la "unilateralidad". Si no cumple, añadió, "ya ha visto usted lo solo que está".

"Ahora le vamos ganando la batalla al virus", continuó el diputado, y esa es la razón por la que "no podemos dar un paso atrás". Pidió a Pedro Sánchez que no "amenace con el caos" y volvió a repetir que Cs vota "por los españoles, por los autónomos y por las familias". En ese punto, reivindicó la relevancia de su partido en la toma de decisiones. Eso sí, quiso dejar clara de nuevo la firmeza de los Gobiernos autonómicos de PP y Cs.

Edmundo Bal pide "tomar decisiones con la cabeza, no con las tripas" a las formaciones que están en el voto en contra. Reconoce, en cambio, que Cs también está "perdiendo la paciencia" por la gestión del Gobierno y alguna de sus decisiones, con las que "ha llegado tarde". A pesar de todo, defendió su posición: "Hay que estar dispuesto a trabajar, eso es lo que nos piden los españoles. Ciudadanos hace política útil".

El giro del partido naranja acabó por confirmarse. "No se acomode, no se apoltrone en el estado de alarma", le dijo a Pedro Sánchez, al tiempo que definía a Cs como un partido de centro e instó a otros partidos a "no utilizarla pandemia para conseguir réditos políticos". En palabras de Bal, "ahora solo podemos pensar en los españoles".