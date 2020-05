El PNV confirma que apoyará prorrogar la alarma y salva la mayoría de Sánchez

El Gobierno podrá alargar el estado de alarma hasta el próximo 7 de junio. Y lo hará con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, lo que le bastará para sumar más síes que noes pese al voto contrario de PP, Vox y también de aliados como ERC o Compromís, muy molestos porque entienden que el Ejecutivo no ha cedido a ninguna de sus peticiones en la negociación. El voto de EH Bildu, por su parte, sigue en el aire, y fuentes abertzale confirman que aún siguen negociando con el Gobierno.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, confirmó su voto a favor de la prórroga este miércoles en el mismo hemiciclo, agradeciendo al Gobierno que haya asumido algunas de las peticiones de los nacionalistas vascos, como la devolución de algunas competencias. No obstante, Esteban pidió al Ejecutivo que la "cogobernanza" en la desescalada de la que hace gala sea real, lo que a su juicio implica reconocer que un "mando único" sanitario no es necesario para el desconfinamiento.

"En la medida en que el diálogo se ahonda y se amplía, las cosas funcionan bien", valoró Esteban, que sostuvo que existen "mecanismos" para que las comunidades gestionen la desescalada y a la vez se coordinen con el Estado y exigió, una vez más, que la pandemia "no se aproveche para recentralizar" competencias. "En la medida en que se colabora se puede funcionar, y en estos momentos puede contar con el voto positivo del PNV", confirmó el portavoz.

Esteban también se congratuló de que el Gobierno haya asumido otra de las reivindicaciones del PNV y de algunos otros aliados territoriales: la de que el estado de alarma se pueda ir levantando por zonas según se vaya avanzando en la desescalada. Se trata, dijo, de "un paso más en la buena dirección", así como lo es que la autoridad con la que tendrán que "lidiar" los Gobiernos autonómicos a partir de ahora será solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya que los de Interior, Defensa y Transportes pierden sus poderes especiales.

No obstante, el portavoz del PNV reconoció que su partido no las tiene todas consigo en lo referente a la intención del Gobierno de reformar el marco legal para poder afrontar un eventual rebrote de la pandemia sin tener que recurrir al estado de alarma. Fundamentalmente, dijo, porque teme que exista la tentación de "recentralizar" competencias. "Ya ha habido algunos globos sonda", sostuvo Esteban, que criticó que se desconfíe de un sistema sanitario descentralizado que, dijo, funciona, y al que no le "hace falta un mando único".

Más información en breve.