"Las profesiones que van a más son las sanitarias, tecnológicas, ciberseguridad y especialistas en e-commerce"

Javier Blasco es el director de Adecco Group Institute, compañía de trabajo temporal con sede en Zúrich (Suiza). Cuenta con más de 34.000 empleados propios y 5.200 oficinas en más de 60 países y territorios alrededor del mundo. Blasco analiza para 20minutos.es la situación del mercado laboral, la importancia de la formación y el auge del teletrabajo a raíz de la pandemia de coronavirus y la crisis económica y social derivada.

A raíz de la pandemia de coronavirus, y la crisis económica que ya se está sufriendo a nivel global, y con especial virulencia en España, ¿qué profesiones pueden ir a más?

Las profesiones que pueden ir a más, sin duda, son las sanitarias y asistenciales, técnicos de prevención, profesionales de empresas tecnológicas, ciberseguridad, personal investigador, especialistas en e-commerce, docentes y desarrolladores especialistas en elearning, profesionales de la construcción, y en unos meses todas aquellas profesiones ahora sin actividad como hostelería y comercio, etc.

¿Y cuáles podrían a ir a menos?

Creo que volveremos a una situación previa al Covid-19, aquellas profesiones más orientadas a tareas repetitivas en procesos fácilmente sustituibles por máquinas y robots.

Antes del coronavirus, ¿qué profesiones ya iban a más y cuáles a menos?

Antes parecía que la España vaciada abandonaba el campo y los sectores agrícolas y alimentario perdían peso; por otro lado, los perfiles tecnológicos (programadores, arquitectos en entornos cloud, expertos en inteligencia artificial, block-chain, internet de las cosas, drones, vehículos autónomos, etc.) ya tenían mucha demanda, y cuestiones como la privacidad y la ciberseguridad también requerían muchos profesionales.

¿El teletrabajo viene para quedarse?

Sí. Nuestras previsiones desde el Adecco Group Institute es que el colectivo de teletrabajadores supere los 4 millones, e irá en ascenso, ya que una vez implantadas las adecuadas correcciones a la experiencia coyuntural durante el confinamiento, se pondrán más en valor las enormes ventajas del teletrabajo para empleadores y personas trabajadoras.

El colectivo de teletrabajadores superá los 4 millones e irá en ascenso

¿Cómo puede afectar al mercado laboral?

Permitirá un mercado más inclusivo, donde mujeres con cargas familiares y otros colectivos desfavorecidos puedan acceder a un puesto de trabajo. Ayudará a mejorar la flexibilidad, la conciliación y la corresponsabilidad. Y también puede permitir con las experiencias de formación online de estas semanas la recualificación de muchos trabajadores, mejorando su empleabilidad.

Si de normal es importante, ¿la formación ahora va a ser más importante que nunca para aumentar las posibilidades de empleabilidad?

Sí, esta era una asignatura pendiente que ahora se va a acelerar: la implantación de sistemas de formación más ágiles y “democráticos” (MOOCs, bootcamps, etc); una oferta de la formación tradicional (universitaria, sobre todo) más orientada a las necesidades del mercado de trabajo y a los entornos digitales, mucho más práctica; ciclos más cortos, modelos de formación continua que permitan una permanente actualización, etc.

¿Estamos viviendo un boom del sector de la formación online?

Sin duda alguna, igual que hemos tenido que improvisar sistemas de teletrabajo, los centros de formación han tenido que acelerar sus procesos de digitalización, impartición y evaluación.

Los centros de formación han tenido que acelerar sus procesos de digitalización, impartición y evaluación.

Tendrán que buscar a los docentes más adaptados a las nuevas técnicas de formación online. Hemos visto cómo se ha innovado en semanas en temas varios como aulas virtuales con una enorme resolución y capacidad de interacción docente-alumnos, sistemas de control de plagio y exámenes a distancia, etc.

¿Los trabajadores deberían potenciar sus conocimientos tecnológicos y de internet?

Hay unas competencias tecnológicas básicas que cualquier trabajador que quiera trabajar a distancia debe tener, y no hace falta tener un perfil TIC. Pero para una administración digital, para un comercio online y para nuestro día a día, los ciudadanos tendrán difícil interactuar con personas y entidades sin competencias digitales.

Hace años no conocer los básicos de la ofimática te cerraba muchas puertas; ahora no tener un smartphone, no tener firma digital o similar, o no saber desenvolverte en la web podrá dificultarte tareas tan básicas como operar con las administraciones, comprar en el supermercado o gestionar tu cuenta bancaria.

En cuanto al aprendizaje de idiomas, ¿cobran más importancia que nunca ante el boom del trabajo a distancia?

Sí, la digitalización y el teletrabajo están rompiendo fronteras. Se van a evitar muchos viajes de trabajo, pero se va a incrementar la interacción internacional por el menor coste a través de la conexión virtual.

Va a ser mucho más fácil interactuar con personas de cualquier rincón del mundo, y aunque hay tecnología que puede ayudar en la traducción, aunque tengamos una conexión virtual en la distancia, el lenguaje verbal va a seguir siendo la principal vía de comunicación, y para ello necesitaremos fluidez en aquellos idiomas más extendidos, sobre todo el inglés.