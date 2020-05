El PP sigue sin aclarar si se abstendrá o votará en contra de la prórroga del estado de alarma

Este lunes, el presidente del PP dejó claro que su partido no iba a apoyar la prórroga del estado de alarma que votará el miércoles el Congreso de los Diputados. Este martes, su secretario general, Teodoro García Egea, no ha querido aclarar si finalmente se abstendrán o votarán en contra y ha señalado que aún quedan 24 horas para que el Ejecutivo dé una respuesta a sus propuestas. "La respuesta del Gobierno ayer fue mandar a Ábalos a amenazarnos", ha denunciado Egea en una entrevista en Antena 3.

El secretario general de los populares ha insistido en la idea de no apoyarán la prórroga y en que el Gobierno no merece la confianza de ningún partido. A su juicio, las restricciones deben mantenerse, pero no necesariamente con un estado de alarma sino con otras leyes como la "ley de Seguridad Nacional, la ley de Salud Pública y la ley de Protección Civil".

Los populares acusan a Sánchez de utilizar el estado de alarma para otros objetivos que no son evitar una crisis sanitaria: "Quitar el portal de transparencia o colocar al señor Iglesias en el CNI no tiene nada que ver con la crisis sanitaria", a insistido Egea. "Hay países en los que sin tener estado de alarma han adaptado su legislación a esta situación".

Como ya defendió su jefe de filas en otra entrevista, Egea ha exigido que los ERTE y las ayudas económicas no estén ligados al estado de alarma. "¿Alguien cree que cuando acabe el estado de alarma vamos a recuperar de repente toda la actividad económica? Las medidas deben continuar", ha insistido.