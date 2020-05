Arrimadas condiciona su apoyo a Sánchez a desvincular las ayudas económicas del estado de alarma

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que es "impepinable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "tenga un plan B" por si no consigue los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma por el coronavirus.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', la líder de la formación naranja ha señalado que el Ejecutivo ha cometido "un error muy grande amenazando a los españoles" al asegurar que sin el estado de alarma España se vería sumida en un caos sanitario.

"¿Nos están diciendo que si no sacan el estado de alarma mañana no tienen nada con qué protegernos?", se ha preguntado Arrimadas, para después insistir en que existen "mecanismos jurídicos" para afrontar la desescalada y la recuperación por la crisis del coronavirus.

A su juicio, decir que "no hay mecanismos jurídicos" alternativos es "decir que necesitamos estado de alarma hasta que haya vacuna". "Hay que prepararlo, consensuarlo y tenerlo visto para aplicarlo cuando sea necesario. Hay mecanismos para contener los focos territoriales como los rebrotes", ha sostenido.

En esta línea, Arrimadas ha insistido en que su formación está dispuesta a negociar al Ejecutivo si "desvincula las ayudas y los programas económicos" de la prórroga porque, según ha explicado, el estado de alarma terminará pero la demanda de muchos sectores seguirá siendo alta.

Así, la presidenta de Cs ha recordado al Gobierno que no cuenta con mayoría absoluta y que está obligado a consensuar sus medidas con la oposición. "Nuestra predisposición a que el Gobierno no nos deje en el caos está", ha incidido, para después dejar claro que el Ejecutivo no puede utilizar el estado de alarma para "tramitar una ley de Educación o hacer nombramientos a dedo".

Necesitan su voto si el PP se lo niega

Con todo, Arrimadas ha aseverado que el sentido del voto de su formación "depende" de si el Ejecutivo "quiere negociar, ceder y rectificar". El Gobierno necesitaría el 'sí' de los 'naranjas' si el PP finalmente decide votar en contra de la prórroga como harán Vox o ERC.

Por último, la dirigente ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevase 18 días sin llamar a su formación. "En 18 días ha habido muchos muertos y se han perdido muchísimos empleos", ha criticado Arrimadas, que ha instado a Sánchez a mantener una comunicación más regular con la oposición