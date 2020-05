¿Qué apoyos tiene Sánchez para una nueva prórroga del estado de alarma? El Gobierno busca no quedarse solo

España afronta esta semana la opción de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma en la crisis del coronavirus. Con el paso de los días, Pedro Sánchez ha ido perdiendo los apoyos en el Congreso para esta medida, y aunque necesita solo mayoría simple -y parece que la va a conseguir-, el Ejecutivo no quiere quedarse aislado en los 'síes'. Esto es algo que dejaría de mostrar la unidad mostrada, en cierta parte, al principio de la pandemia.

A día de hoy, solo está confirmado el voto a favor del PSOE y de Unidas Podemos. Los partidos de la coalición mantienen la teoría ya expresada por Sánchez en la comparecencia del sábado: "No hay plan B". De hecho, las fuentes consultadas por 20minutos apuntaron que el final del estado de alarma provocaría la vuelta de las competencias a las comunidades autónomas, y eso podría desembocar "en un caos".

Pedro Sánchez ha defendido que el Gobierno rinde cuentas cada quince días en el Congreso sin tener que hacerlo obligatoriamente. En ese argumento y en la necesidad de mostrar unidad se apoya el presidente para pedir el apoyo del resto de formaciones. Pero ese respaldo no está ni mucho menos asegurado. Vox, JxCat y la CUP, por ejemplo, siguen en el no, opción por la que ya optaron en la última prórroga.

"En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", avisó también Pablo Casado. De momento, el PP no ha dado a conocer el sentido de su voto, y lo cierto es que la posibilidad más cercana es la de la abstención. En ese caso, el visto bueno no peligraría para la coalición. Casado ha avisado de que si el Gobierno ya sostiene que se está caminando hacia la "nueva normalidad" no parece "lógico utilizar este instrumento "excepcional", porque "la unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición".

"Al Gobierno se le acaban las oportunidades"

Quien sí parece dispuesto a apoyar al Ejecutivo es Ciudadanos. Así lo dejó caer este domingo Inés Arrimadas durante la clausura de la Asamblea General del partido. Los naranjas, si nada cambia, votarán a favor, pero al mismo tiempo avisan: "Al Gobierno se le acaban las oportunidades". A esto habría que añadir también la abstención de Bildu.

Las formaciones que todavía no tienen decidido el voto son el PNV y ERC. En el caso de los nacionalistas vascos, harán público el sentido a lo largo de este lunes, pero reivindican lo mismo que Esquerra: la vuelta de competencias a las comunidades autónomas, y así se lo hicieron saber a Sánchez el fin de semana. El lehendakari Iñigo Urkullu lo confirmó durante la conferencia de presidentes. ERC, además, de boca de Marta Rovira, apuntó que el Ejecutivo no asume las medidas propuestas "porque vienen de Cataluña".

Pedro Sánchez tendría que estar atento también a las posiciones de los grupos minoritarios. Cuenta con el apoyo seguro de Más País y no parece que sea en el Mixto y en el Plural donde vaya a encontrar los mayores problemas. Cierto que necesita 'solo' mayoría simple, pero el Gobierno lo que no quiere es quedarse aislado.