Sánchez se verá con Casado finalmente la semana que viene y convoca este jueves a Arrimadas

Cambio de planes. Pese a que este martes el Gobierno anunció que su presidente, Pedro Sánchez, llamaría este jueves al líder de la oposición, Pablo Casado, para pedirle un acuerdo para la "reconstrucción" económica tras la crisis del coronavirus, finalmente esa reunión se está negociando para principios de la semana próxima.

Así lo informó este miércoles el PP a través de un comunicado en el que volvió a acusar a Sánchez de haber puesto en marcha una "estrategia de distracción del verdadero drama nacional que todavía cuesta centenares de vidas humanas y miles de empleos todos los días".

Finalmente, Sánchez se reunirá este miércoles a las 13.00 horas con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, según confirmó la formación naranja en su propio comunicado. El presidente del Gobierno también se verá con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a las 13.30 horas, y con su homóloga de JxCat, Laura Borràs, a las 12.30 horas.

Por el contrario, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a rechazar recibir la llamada del presidente del Gobierno. "La oficina de Moncloa me pide que mañana me ponga al teléfono con el presidente Sánchez para hablar de 'pactos para la reconstrucción'. He rechazado esa llamada porque no es momento de propaganda, sino de acciones decididas para detener la destrucción de vidas, de empleos y de libertades que está propiciando este gobierno negligente, falsario y desleal", anunció el propio Abascal.