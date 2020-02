Las cartas de suicidio de la madre y la abuela de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño: "Mi vida es un infierno"

La abuela y la madre de la niña hallada muerta el 27 de enero en un hotel de Logroño habían dejado escritas siete cartas de suicidio en la que se expresan los motivos que les llevaron a tener la idea de quitarse la vida.

Las cartas fueron encontradas por el hermano de la detenida y tío de la pequeña que las entregó al cuartel de la Policía para alertar que no habían regresado a casa, pero la investigación por el supuesto parricidio de la niña de 5 años ya había comenzado.

El contenido de las cartas ha sido difundido por 'Espejo Público' quien ha tenido acceso a las cartas de Adriana, la madre de la pequeña y Olga, la abuela de la misma que fue hallada muerta días después en un río.

Estas misivas complican todavía más la investigación que se ha iniciado en torno al misterio de lo sucedido el lunes 27 de enero en la habitación 404 del hotel Los Barcos (Logroño). Un vecino vio que la madre de la pequeña se encontraba en la ventana y llamó a la Policía que al llegar a la habitación se encontró con el cuerpo sin vida de Carolina, la niña de 5 años sobre la cama y tapada con una manta. Posteriormente, detuvieron a su madre, la única que se encontraba en la habitación con varios cortes en los brazos, ya que su abuela sería hallada muerta veinticuatro horas después en el río Ebro.

En una de las cartas, la abuela indica que fue víctima de una estafa por parte de un hombre que se hizo pasar por ingeniero naval de la ONU y que le defraudó unos 100.000 euros. Es un rompecabezas que la Policía Nacional está tratando de esclarecer y que ya están trabajando en la investigación de la veracidad del relato y por lo tanto, de la estafa.

El supuesto estafador se hacía llamar Jaime y conoció a la mujer en la Puerta del Sol de Madrid, según cuenta Olga en la carta de suicidio. Éste, asegura necesitar ayuda y le pide dinero para cuidar de su hijo en Londres, alegando que está ingresado en el hospital.

"Mi vida es un infierno. Según el Fondo Monetario Internacional, James es un estafador y que compensaban con 700.000 euros pero ellos también pidieron dinero y no se lo di.Lucha por ese dinero, habla con Dani porque, si son unos estafadores, que mi parte sirva para descubrirlos y si es la ONU que te indemnicen a ti y a Dani", le escribe Olga a su hijo en la carta de despedida.

"Adri se viene conmigo porque tu padre tiene razón en que ella así como está no puede ofrecerle nada a la niña"

"Ruego que se haga justicia y que mi familia sea correspondida económicamente", pidió la abuela dejando por escrito sus últimos deseos. En estos, aseguraba tener los datos necesarios para que sus familiares hagan justicia. "Adri se viene conmigo porque tu padre tiene razón en que ella así como está no puede ofrecerle nada a la niña", cuenta en la carta la abuela, refiriéndose a su hija y a la madre de la niña.

Adriana, la madre de la niña que sobrevivió al intento de suicido, apunta a que la casa en la que vivía se la había quedado el padre e la niña con quien mantiene una relación complicada. Además, se queja por estar manteniendo a "esos vagos", refiriéndose a su exmarido y su pareja y por los horarios reducidos y complicados que goza con su hija.

"Es una carrera de fondo y mi meta llegó ya"

"Neni, no te sientas mal, amiga. Esto es una carrera de fondo y mi meta llegó ya. Ha sido larga y con mucha resistencia. No te enfades cielo, por más que pienso eso, el pensamiento... mismo de todos... No me lo imagino mientras escribo estas líneas. Solo siento paz amiga. Necesito descansar de todo esto", escribió la madre en la carta dedicada a una amiga suya.

El analista encargado de comentar la noticia que ha tenido acceso a las cartas, ha expresado en el programa de televisión su sorpresa por la forma en la que estaban escritas. Por lo visto, en la carta de la madre de la niña se puede apreciar un cambio en la escritura, siendo la primera parte de la misma escrita con bolígrafo y la segunda con rotulador, lo que según dice, podría indicar que la madre llevaría tiempo planeando su suicidio.

La hermana de la supuesta parricida, preguntada por las cartas, asegura sorprendida que nadie de la familia sabía nada de los pensamientos suicidas de su hermana y de su madre "nosotras encontramos todo y lo entregamos, y no sabemos nada más", confiesa.

En cuanto al supuesto estafador, se ha iniciado una investigación para encontrar a este hombre que bajo el nombre de 'Jaime' supuestamente estafó a la abuela de la niña, que ya puso una denuncia en septiembre de 2019.