Un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé a conocer su decisión sobre el futuro de la legislatura, sus ministros se han decantado este jueves, de manera más o menos explícita, por un adelanto electoral... Salvo uno. Quizá en un arrebato de sinceridad, el titular de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, ha sugerido un escenario distinto en una entrevista en la que ha pedido "que levante la mano quien no se haya quedado descolocado por una decisión de Pedro Sánchez".

Ciertamente, Sánchez ha dado otras sorpresas en el pasado, como abandonar su escaño para no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy, ganar las segundas primarias a la secretaría general del PSOE o la presentación de la moción de censura con la que reaccionó sólo un día después a la sentencia de la Gürtel.

Sean estos u otros los motivos, el ministro de Ciencia aplicado el método empírico al negarse a dar por concluida la legislatura. "Todavía no he visto ninguna convocatoria de elecciones. Hasta que no vea la disolución de las Cortes, no doy por terminado nada" ha dicho en Antena 3.

Elecciones, no cuestión de confianza

Duque ha roto la tónica general de apuntar hacia la convocatoria de elecciones que mantenido otros ministros este jueves, después de que ayer el Congreso rechazara los Presupuestos del Gobierno y diera alas a la hipótesis electoral que empezó a asomar el lunes y quedó muy patente el martes entre los diputados.

La más clara en este sentido ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha ido un paso más de la información oficial transmitida por La Moncloa hasta el momento al asegurar que "la decisión" que Sánchez anunciará mañana es, efectivamente, la convocatoria de elecciones generales.

"El viernes, mañana, se comunicará la convocatoria de elecciones, pero la fecha concreta solo la conoce el presidente del Gobierno", ha dicho la ministra a la Cope.

No ha apuntado en qué fecha, pero ha dicho que "seguro" que serán en 2019, manteniendo de esta manera el suspense sobre si el presidente confirmará el 28 abril para el adelanto electoral, el día que ha ganado peso en las quinielas, u octubre, la otra opción una vez descartado el 26 de mayo que los barones no quieren y el 14 de abril que parte del Gobierno rechaza.

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha lanzado otra certeza, que lo que anunciará Sánchez este viernes tras el Consejo de Ministros no será su intención de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso.

Esto mismo es lo que el presidente pidió a su antecesor, Mariano Rajoy, hace menos de un año, ante sus dificultades para aprobar los Presupuestos. "Si el presidente no puede aprobar su principal ley, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza", dijo en marzo de 2017.

No obstante, Ábalos ha descartado esta posibilidad. "No tiene ningún sentido", ha dicho en RNE.

Como Montero, ha afirmado que "por supuesto" que habrá elecciones, pero más en virtud de la lógica democrática que para dar a entender que el anuncio de Sánchez de mañana será que habrá comicios ya en abril.

No a prorrogar Presupuestos

Horas después de que el Congreso votara este miércoles a favor de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa, concedió una entrevista a Onda Cero en la que también apuntó a elecciones al declarar que "en la mente de este Gobierno no está prorrogar los Presupuestos que no son del PSOE en calidad de Gobierno".

La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, resumió la ausencia de certezas con una frase. El adelanto electoral, dijo este miércoles, "es una competencia solo del presidente. Él tomará la decisión, no podemos ni debemos interpretar una competencia que sólo tiene él". Eso sí, añadió, "tiene que decidir oyendo al Consejo de Ministros".

Lo hará este viernes, antes de su comparecencia para anunciar lo que en Moncloa se han limitado a referir como "la decisión del presidente".