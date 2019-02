Le preguntaban por el más que probable adelanto electoral. y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha contestado: "Que levante el dedo quien no se haya visto descolado por una decisión de Pedro Sánchez".

En una entrevista en Antena 3, un día después del rechazo a los Presupuestos y un día antes de que se pronuncie el presidente del Gobierno, lo hará tras el consejo de Ministros, Duque ha añadido: "Yo todavía no doy nada por hecho ni por dejado de hacer".



No ha sido el único en contestar a preguntas sobre la cita electoral.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este jueves que es "muy difícil" que la legislatura pueda continuar tras el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha indicado que la decisión está solo en manos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.



El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE en la Comunidad, Javier Lambán, ha manifestado que si finalmente el presidente Sánchez adelanta la convocatoria de elecciones generales, "me dejaré la piel para que el Partido Socialista las gane y es obvio que deseo fervientemente que las gane y encabece un gobierno", que sea "fuerte".

Mientras, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves, preguntado por un posible adelanto electoral de las elecciones autonómicas en la Comunitat, que "lo normal en estas condiciones es que se celebren el último domingo de mayo", aunque ha insistido en que ésta es una potestad que le corresponde como jefe del Consell y no va "a renunciar nunca a ella", al tiempo que ha defendido la importancia de un debate en clave valenciana y "sereno".





Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha abogado este jueves por aprovechar el posible adelanto electoral para "hacer más sólido" el bloque de la moción de censura, de manera que surja de él un Gobierno más fuerte que el de Pedro Sánchez.



Y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado la actitud de la "izquierda española" porque marca "el terreno a la derecha" al culpar al nacionalismo del posible adelanto de las elecciones generales que, en caso de confirmarse, no es consecuencia del fracaso en la tramitación de las cuentas estatales, sino fruto de los "cálculos electoralistas" del Partido Socialista.



Aunque no haya hablado tampoco este jueves el presidente del Gobierno, se ha sabido también que en estas horas previas a su comparecencia lo que está sopesando es si adelanta las elecciones o mantiene la legislatura como las dos únicas opciones posibles después de la devolución de los presupuestos al Ejecutivo, porque una moción de confianza "no tiene ningún sentido", según ha afirmado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos en RNE.