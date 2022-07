Las manos blancas que alumbraron el principio del fin de ETA

Por ARACELI GUEDE

El techo del andén resguarda del txirimiri a quienes esperan el tren. Es verano según el calendario, pero en Ermua el tiempo se empeña en demostrar lo contrario. El silencio impera en la estación y solo la llegada del convoy lo rompe. Los viajeros que suben se cruzan con los que bajan y muy probablemente ninguno de ellos repare en que este mismo lugar, sobre las tres de la tarde del 10 de julio de 1997, un chaval de 29 años cogía esta misma línea sin saber que pesaba sobre él una sentencia de muerte. Fue la última vez que cogió un tren; la última vez que escuchó su metálico sonido, y la última vez que pisó el pueblo que le había visto nacer. Se llamaba Miguel Ángel Blanco y era concejal en este municipio de Vizcaya, uno de los siete concejales que el PP tenía entonces allí. Como era habitual, aquel día se apeó en Eibar, ya en Guipúzcoa aunque a tan solo cinco kilómetros de su casa. Allí trabajaba en una asesoría. Pero aquel día no llegó a la oficina. ETA lo secuestró en el camino y truncó su vida, sin calcular que aquello supondría el inicio de su derrota. Aquel chico tímido, al que le gustaba pasar desapercibido, nunca imaginó que su foto daría la vuelta al mundo ni que, 25 años después, colgaría a gran tamaño de la fachada del Ayuntamiento en el que tantas horas pasó. “Fue casi mundial”, dice un niño de once años que se acerca por la curiosidad que le suscita la cámara. Mientras hace equilibrios sobre su bicicleta, cuenta que él sí sabe quién era Miguel Ángel Blanco. Forma parte del minoritario 40% de los jóvenes españoles que conoce la figura del edil. “He preguntado y me han contado toda la historia y después he ido a internet. Un amigo y yo vimos un vídeo que hay en Amazon Prime”, apunta. “A nosotros nos hablaron de ello en clase. Estábamos en Matemáticas y salió de repente. Nuestra profesora me parece que lo sufrió casi casi igual que los padres porque estaba pensando: ‘¿Y si le hacen esto a mi hijo?”, interviene otro pequeño de diez años que se une a la conversación.

Las palabras de esa profesora reflejan la sensación que aquellos días de julio invadió a todo un país. Míguel, como le llamaban sus allegados, era lo que se conoce coloquialmente como una persona normal, que entró en política por tener un trabajo sin más aspiraciones que mejorar la vida en su pueblo. “Uno de los nuestros”, resumen algunos. ETA fue a por el eslabón más débil. “Un chaval muy noble, muy humilde. Muchos se creen que suben de nivel cuando llegan a concejales. Miguel Ángel no. Miguel Ángel era como su padre. Muy maja toda la familia”, recuerda Maite, mientras levanta la mirada para contemplar el retrato del joven desplegado en el Consistorio. Ahora está jubilada, pero en aquella época era funcionaria en ese edificio. Ella, como prácticamente toda la localidad, se echó a la calle cuando supo que la banda terrorista había raptado a uno de sus vecinos y le había dado un ultimátum al Gobierno de José María Aznar: lo asesinaría si en 48 horas todos los presos de la organización no eran trasladados a cárceles del País Vasco. Sin redes sociales, a partir de ahí se vivió una cuenta atrás televisada que mantuvo a los españoles en vilo. Los terroristas habían cometido innumerables atrocidades -asesinatos, secuestros, extorsiones...-, pero aquel novedoso y macabro método contribuyó a que el atentado contra Miguel Ángel marcara un antes y un después. Por primera vez, la sociedad vasca mostró de forma masiva su repulsa contra ETA. Junto a ella, toda España se echó a la calle para clamar por la liberación de un joven hasta ese momento anónimo. Las concentraciones de manos blancas y el grito de ¡Basta ya! se popularizaron como símbolos de una alternativa pacífica frente a la barbarie. Ermua pasó la noche a la luz de las velas en la céntrica Plaza Cardenal Orbe, donde se ubica el frontón en el que ahora unos niños juegan al balón...

72 horas de conmoción mundial

Por CHEMA LIZARRALDE

ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco el 10 de julio. Lo ejecutó dos días después y, pese a los disparos, el concejal de Ermua aguantó vivo aún unas horas, hasta fallecer en la madrugada del 13 de julio de 1997.

El 1 de julio, la Guardia Civil liberaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Había pasado 532 días en un zulo de la localidad de Mondragón. Los cuatro terroristas que lo mantenían secuestrado fueron detenidos. Y en ese contexto informativo, se produce la noticia del secuestro del concejal del PP.​​

De su asesinato se encargaron Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia' y José Luis Geresta Mujika, 'Ttotto'. Ibon Muñoa colaboró dándoles información y apoyo, y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri', dio la orden de disparar. Pero seguramente no fue sólo él. En marzo de 2022, la Audiencia Nacional acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal de Ermua para tratar de determinar quienes, además de 'Kantauri', fueron los dirigentes de ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado.



En un auto, notificado el pasado 17 de marzo, el juez Manuel García Castellón, que fue el instructor de la causa hace 25 años, acordó su reapertura para investigar si los miembros del comité ejecutivo de ETA (Zuba) en el momento de los hechos dieron la orden de asesinar al concejal o bien si son responsables por omisión porque hubieran podido impedir de algún modo su asesinato durante las 48 horas que estuvo secuestrado.



De hecho, un informe de la Guardia Civil remitido en mayo a la Audiencia Nacional acusa a cuatro dirigentes de ETA de ser los autores intelectuales del crimen. Serían, además de 'Kantauri', Iñaki de Rentería, Soledad Iparraguirre y Mikel Antza. El documento, al que ha tenido acceso EFE, responsabiliza a los integrantes de dicho comité de haber "decidido, planificado y ordenado" el secuestro del edil dada la "evidente" "capacidad de acción y dominio" que tenían sobre las acciones de la organización terrorista.

10 de julio de 1997

15:30

Cuando Miguel Ángel baja del tren, Gallastegui lo aborda, pistola en mano, y lo mete en un coche. Su secuestro fue fácil. El concejal se trasladaba todos los días en tren desde Ermua, donde residía, a Éibar, donde trabajaba en la empresa Eman Consulting.

​Los etarras sabían esto y mucho más de los movimientos de Blanco gracias a Ibon Muñoa. Este exconcejal de Herri Batasuna en Éibar tenía un negocio de recambios del automóvil y recibía asesoramiento precisamente de Eman Consulting.



El concejal tiene una cita en Éibar con un cliente. Nadie sabe por qué no aparece. 16:30

​Blanco pasa a estar retenido y maniatado en una bajera de Añorga (Guipúzcoa), a más de 50 kilómetros del lugar donde se le vio por última vez.

​16:35

ETA envía un comunicado al diario Egin informando del secuestro del concejal. La voz dice que se trata de un secuestro "corto" y pide el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco. Da un ultimátum: si antes de las 16 horas del sábado, día 12, el Gobierno no lleva a cabo ese acercamiento, lo ejecutarán.



16:50

En la sede del PP de Bilbao se recibe una llamada de Egin comunicando el secuestro y el ultimátum.



17.30

Comienzan a hacerse públicas fotos de Blanco. Se pide a los medios de comunicación que las difundan y se habilitan dos números de teléfono para que los ciudadanos puedan dar cuenta de cualquier pista o indicio del paradero del secuestrado.



Las manos alzadas y pintadas de blanco de miles de personas fueron otro de los símbolos de la lucha de la ciudadanía para que ETA libera a Miguel Ángel Blanco. Esta simbología de paz surgió tras el asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente, en 1996.Las manos alzadas y pintadas de blanco de miles de personas fueron otro de los símbolos de la lucha de la ciudadanía para que ETA libera a Miguel Ángel Blanco. Esta simbología de paz surgió tras el asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente, en 1996.

19:00

El padre de Miguel Ángel llega a su casa y se entera de lo ocurrido por los periodistas que se han juntado en la puerta de su casa en Ermua.



19:10

Comparece el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. "Se trata de una coacción, una amenaza, un chantaje... es un pulso al conjunto de la sociedad, especialmente a la sociedad vasca", asegura en una breve declaración en la sede del ministerio.



19:30

Se suceden las reacciones de condena de los partidos políticos; también de los sindicatos. El lehendakari vasco, José Antonio Ardanza, pide la liberación de Miguel Ángel Blanco: "En nombre del pueblo vasco, al que legítimamente representamos, conminamos a ETA a que le libere ya".





20:00

Una multitudinaria manifestación recorre las calles de Ermua con el alcalde Carlos Totorica a la cabeza, pidiendo la liberación de su concejal.

23:30

La 1 de TVE incluye un lazo azul en el continuo de sus emisiones como símbolo de repulsa. Con el paso de las horas lo irán haciendo todas las cadenas de televisión.

Carlos Totorika. Alcalde de Ermua en 1997. Carlos Totorika. Alcalde de Ermua en 1997.

Entrevista | Carlos Totorika: "Queríamos que la violencia de ETA fuera cosa del pasado, pero existe el riesgo de perder la memoria"



Por ARACELI GUEDE

El 10 de julio de 1997 el teléfono sonó en el Ayuntamiento de Ermua. Al otro lado, el delegado del Gobierno, Enrique Villar, le daba al alcalde la peor de las noticias: ETA había secuestrado a un concejal de esa localidad vizcaína y amenazaba con asesinarlo en 48 horas si el Ejecutivo de José María Aznar no acercaba a los presos de la banda a cárceles del País Vasco. En ese momento arrancaban dos días frenéticos que acabaron con el peor de los desenlaces.



Aquel alcalde era el socialista Carlos Totorika y el concejal, el popular Miguel Ángel Blanco. El atentado contra un joven de 29 años, humilde y anónimo, indignó de tal manera a un pueblo que el espíritu de Ermua se instauró como símbolo de repulsa contra el terrorismo. Veinticinco años después, Totorika se sigue emocionando en más de una ocasión cuando ve las imágenes que se sucedieron en aquellos días y recuerda "el volcán que tenía bajo los pies". "Aquello forma parte del patrimonio personal y el bagaje de quienes lo vivimos", afirma en una entrevista con 20minutos, en la que habla del pasado, pero también del presente y del futuro.

¿Cómo gestionó aquellas 48 horas a nivel personal?

Desde que me comunicaron el secuestro estuve absolutamente angustiado porque conocía cómo utilizaba ETA el asesinato como herramienta y tuve la sensación de que las probabilidades de que Miguel Ángel saliera vivo eran pocas. Teníamos que movilizarnos y hacer todo lo posible para que lo liberaran. Y con toda la presión que vivimos cada uno de los vecinos de Ermua, cuando uno es el alcalde se es muy consciente de la responsabilidad de que todo aquello salga bien, porque eran momentos muy dramáticos y angustiosos.



Una vez que se fueron los focos, ¿el pueblo recuperó la normalidad?



Lo anterior, si a eso le llamamos normalidad, no se recuperó. Ermua fue distinto a partir de ese momento. ETA todavía siguió matando durante más de diez años y con cada uno de esos asesinatos aquí salíamos a la calle varios miles de personas, cuando en otros municipios eran muy pocas o en las grandes capitales la misma cantidad. Ermua siguió muy sensibilizada respecto a que el terrorismo era inadmisible y que los ciudadanos iban a responder con gritos en vez de con silencio, resignación y parálisis. Todos los que participamos de aquello nos sentimos más libres y más a gusto con nosotros mismos.

Amenazas contra Ramón Gómez en la puerta de su casa cuando era concejal del PP en el País Vasco. CEDIDA

Yo pude haber sido Miguel Ángel:

la juventud en libertad vigilada de una generación marcada por ETA

Por A. GUEDE

Llamar a su madre para decirle que estaba bien. Eso fue lo primero que hizo Ramón Gómez cuando el 10 de julio de 1997 se enteró por los medios de que ETA había secuestrado a un concejal del PP. Las primeras informaciones hablaban de que se trataba de un edil joven de Eibar y él daba el perfil. Poco después se confirmó que el rapto había sido en la localidad guipuzcoana, pero que el concejal era de Ermua, en Vizcaya. Cuando el comando responsable de ese secuestro y posterior asesinato fue detenido, Ramón supo que había estado muy cerca de ser Miguel Ángel Blanco.



“Ibon Muñoa, que era concejal de HB en Eibar, había pasado a la banda información de Miguel Ángel y de los que en ese momento representábamos al PP en el Ayuntamiento de Eibar: Regina Otaola, Milagros Urizar y yo. Al final fueron a por Miguel Ángel porque mantenía más las rutinas y era el objetivo más fácil”, cuenta este donostiarra que entró en política motivado por la figura de Gregorio Ordóñez.



En 1995, unos meses después de que un terrorista le descerrajase un tiro en la nuca al carismático dirigente popular, Ramón iniciaba su trayectoria como concejal sin haber llegado a cumplir los 20 años. Con el asesinato de Ordóñez, ETA había puesto en marcha su estrategia de “socializar el sufrimiento” y, aunque sin llegar a los niveles de 1997, cosechó las primeras reacciones numerosas de repulsa entre la sociedad vasca.

Ramón, que después de Eibar fue concejal en San Sebastián, no se amedrentó y, pese a saberse en la diana directa de la banda y a sufrir atentados y extorsiones, siguió defendiendo sus ideas en un momento en el que significarse a favor de ciertas posturas era muy difícil. No dejó de hacerlo pese a que aquello le supuso vivir 14 años con escolta. No uno, ni dos, sino hasta ocho en algún momento, porque a los suyos se sumaban los de su mujer. En 1999, Vanessa Vélez entró también en la política local a través de las listas del PP. “Nuestros hijos llamaban a los escoltas los amigos de papá”, cuenta ella, que también estuvo en el punto de mira del Comando Donosti.

​

SEGUIR LEYENDO.

El día en que ETA atentó contra sí misma

Por ENCARNA SAMITIER

Los verdugos de Miguel Ángel Blanco le hicieron creer que moría solo frente a ellos, ese fatídico 12 de julio de 1997, pero en realidad una multitud le acompañaba. Txapote, el terrorista que le disparó a sangre fría, pensó que lo último que vio su víctima fueron sus ojos. Pero, más allá de ese bosque, muy cerca, millones de personas estaban en vigilia desde que se supo que ETA había secuestrado a ese joven concejal del PP que tocaba la batería y cogía todos los días el mismo tren para ir a trabajar. En las concentraciones masivas que rompieron años de palabras a media voz, los manifestantes mostraban su foto: era la cara de un inocente en manos de sicarios, inspiraba una ternura infinita, hacía presagiar lo peor.



Esos días, el salvaje ritual se cumplió -el secuestro, la extorsión, el crimen-, pero no del todo. El silencio que estimula al verdugo, nunca al que sufre -como escribió el superviviente de los campos nazis, Elie Wiesel-, se rompió. ETA llevaba años cometiendo aberraciones, pero ese día, sin pretenderlo, colmó el vaso y atentó contra sí misma.



Varias generaciones de españoles sabemos perfectamente qué hacíamos el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, porque fue una muerte retransmitida en directo, en una angustiosa cámara lenta. Todavía hoy muchos ojos se humedecen al recordar. Los del socialista Carlos Totorika, que era alcalde de Ermua; los del entonces ministro del Interior del Gobierno Aznar, Jaime Mayor Oreja; los de los compañeros de Miguel Ángel, pero también los de gente anónima que salió a las plazas con las manos pintadas de blanco. Pero esa conmoción no fue unánime. Arnaldo Otegi, actual dirigente de Bildu, era diputado por Herri Batasuna, reclutado por esa formación tras su paso por ETA y por eso mismo. De ese 12 de julio recuerda que estaba en la playa. “Como un día normal”, respondió a la pregunta de Évole.



Ahí está la clave. Nunca más el día de un asesinato volvió a ser “normal”. Cantidad de barbaridades “normalizadas” empezaron a dejar de serlo. La indiferencia del clero ante el sufrimiento de las víctimas, por ejemplo: era difícil encontrar en las homilías de los funerales palabras de condena. Las víctimas, simplemente, fallecían. El obispo Setién dijo, ante el féretro de un asesinado, que se sentía “desconcertado y frustrado”. Al jesuita Antonio Beristain, que acuñó la doctrina “las víctimas, primero”, este mismo obispo le prohibió predicar en misa. Pero no había vuelta atrás. Había empezado el aislamiento social de ETA y de sus adeptos. El día en que Txapote disparó a Miguel Ángel Blanco a bocajarro también firmó el certificado de defunción de la banda terrorista. El resto lo hicieron la actuación policial, el cambio de actitud del gobierno francés y la Justicia.



Veinticinco años después, después de casi mil vidas segadas, de familias destrozadas, de un lento envenenamiento de la convivencia, los pistoleros han dejado de disparar. Txapote sigue en la cárcel. Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, no condena los crímenes de la banda y se ciñe a lamentar “el dolor que esos hechos hayan podido causar”. Según están las cosas y las alianzas, no es imposible que llegue a lendakari. Un tercio de los crímenes de ETA siguen sin resolverse, porque quienes podrían ayudar a esclarecerlos callan. La mitad de los jóvenes de 20 años no saben ya quién fue Miguel Ángel Blanco. No está reglado cómo enseñar en las escuelas qué significó ETA y el horror que causó. Pero la memoria y la necesidad de reparación ocupan un espacio ya irrenunciable.



El espíritu de Ermua consistió en descubrir que las palabras y los gestos no son inútiles, que tienen un enorme poder transformador. Lo mismo pasa con la memoria y el respeto a la dignidad de las víctimas: explicar lo sucedido, sin alambicadas equidistancias y sin adulteraciones, servirá para que las víctimas no mueran dos veces.

ENTREVISTA | Mayor Oreja: "Las cosas bien hechas no desaparecen y el espíritu de Ermua se hizo bien"



Por CHEMA RODRÍGUEZ MORAIS

Nacido en San Sebastián en 1951, comenzó en política en su País Vasco Natal en 1977. Desde entonces, tuvo que enterrar a muchos compañeros, muertos a manos del terrorismo de ETA. Y en 1997, como ministro del Interior, tuvo que enfrentarse con dos noticias que marcarían la historia del país: la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrados y la brutal reacción de los etarras, que secuestraron a un joven concejal de 29 años de Ermua y lo ejecutaron 48 horas después. Recuerda la dureza del momento, pero también la masiva reacción en contra que suscitó en todo el país. Fue el comienzo del final del terrorismo. Aunque Jaime Mayor Oreja cree que aún quedan rescoldos.





Jaime Mayor Oreja. Ministro de Interior de 1996 a 2001.

25 años, señor Mayor Oreja. 25 años desde que unos terroristas ponen hora a una sentencia de muerte delante de todo un país. No fue un secuestro; fue un asesinato a cámara lenta. Y la máxima expresión de la crueldad. Había que matar a alguien del PP para vengarse de la política del Gobierno. Y creo que fue una gota que colmó el vaso y que provoco lo que provocó: el espíritu de Ermua y una gran reacción social.

​ Hay muchas fechas marcadas a fuego en la vida de los españoles. Todos saben dónde estaban cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado. ¿Dónde estaba el entonces ministro del Interior? Yo había tenido un almuerzo cerca del Ministerio y posteriormente tenía una reunión con el exministro Juan Alberto Belloch. Allí nos llegaron noticias de que había algo raro respecto a un concejal de Ermua. Luego llegó otra noticia y otra... Se lo dije a Belloch. Y cerramos la reunión.

​ Y ¿en ese momento? ¿Cómo se pone uno a dirigir un operativo para intentar encontrar a un compañero secuestrado y condenado a muerte? Había que movilizar todos los efectivos posibles, pero sabía que sería en balde. Cada hora se confirmaba el asesinato a cámara lenta, al igual que el chantaje al Estado por la liberación de Ortega Lara. Y fue un error político y social de ETA. Porque desencadenó otro escenario. Ellos habían usado la movilización social contra España y ahora se movilizaban contra ellos. Y cambió incluso al PNV, al que le entró el pánico y se abrazó a ETA en Estella, cuando escenificó un cierto acuerdo sobre la autodeterminación como elemento fundamental de sus políticas.

La directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, durante la entrevista JORGE PARÍS

"Miguel Ángel logró unirnos a todos"

Por RAÚL RODRÍGUEZ

No para un segundo quieta. En los días previos al 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, la presidenta de su Fundación, Cristina Cuesta, atiende llamadas, responde preguntas y viaja al pasado, hasta aquel fin de semana en Ermua, y aún más lejos, 40 años atrás, allá por 1982, cuando tres pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, un 23 de octubre, mataron a su padre.

​ ¿Cuál es el principal objetivo de la Fundación en este aniversario?

​

La memoria de Miguel Ángel Blanco es un símbolo de las víctimas, y de las acciones que han sido más eficaces en la lucha contra ETA. Muchos analistas dicen que su muerte fue el inicio del fin de ETA, aunque ellos luego mataron mucha más gente y tardaron en desaparecer. Él fue la víctima 778 y se llegó hasta las 853.



¿Cambió algo lo que sucedió con él?

​

Sí es verdad que cambió algo la percepción de lo que debería ser la centralidad de las víctimas, la exigencia de la aplicación del Estado de Derecho y la necesidad de la unidad de vida.​



En eso hemos sido muy valientes, porque la unidad de vida es algo que debemos reivindicar, porque nos parece muy necesario lo que se produjo en Ermua y luego se rompió por diferentes factores a lo largo de los años: Miguel Ángel nos unió a todos, estuvimos juntos, independientemente de nuestras simpatías e ideas. En algo común, la defensa de la vida de un joven inocente y la defensa del Estado de Derecho frente a la barbarie. Ese espíritu de Ermua es lo que queremos recordar, sus consecuencias, cómo se extendió este clamor, esta necesidad de centrarnos en las cosas obvias de sentido común: era una injusticia flagrante lo que estaba sucediendo. Fue una gota de hartazgo. Salimos a las calles para evitar que le mataran, cosa que antes no pasaba porque salíamos a la calle después de los asesinatos. Hubo grandes hitos en la lucha antiterrorista que se inician con Miguel Ángel Blanco.



¿Qué recuerda de su infancia?



Hasta los 18 años fue una infancia completamente normal, en San Sebastián. Sí recuerdo en la adolescencia el hartazgo de vivir en una sociedad muy convulsionada: no poder entrar en la parte vieja, los follones en las calles, las muertes semanales... hasta que nos tocó de una manera directa en 1980, cuando asesinan al jefe de mi padre y él, de una manera muy valiente, decide quedarse y asumir el cargo. Nos cambiamos de domicilio y nos pusieron protección.​

Aquellos días de julio

Por IÑAKI ORTEGA

Fueron seis jornadas de julio, pero yo las sentí como un único día interminable. No quiero ni pensar cómo serían para ti, Miguel Ángel. Han pasado 25 años y los recuerdos siguen muy vivos. Era un jueves nublado, como siempre en nuestra tierra, y fuiste abordado por tres terroristas en la estación de Éibar. Todos los días, a la misma hora, cogías ese tren desde Ermua para ir a trabajar. Maldita rutina. La policía nos lo había advertido mil veces, pero cómo narices dejas de ir a comer a casa o te mueves por la zona si no tienes coche. Tres etarras, el 10 de julio te metieron a punta de pistola en un maletero y te encerraron maniatado en un agujero perdido del monte, esos mismos pasajes que tanto nos gusta recorrer a los vascos. El martirio de un chico de 29 años de apellidos Blanco Garrido había comenzado. Su delito, ser concejal del Partido Popular en su pueblo. Su condena firmada por miserables chivatos, quizás una vecina o un tabernero, que le conocían bien e informaron a ETA de sus hábitos. La orden de ejecución dictada desde la comodidad de un jardín en Biarritz. Un poco antes de las 7 de la tarde, España se enteró de que los terroristas habían comunicado que o en 48 horas el Gobierno acercaba a todos los presos etarras a las cárceles del País Vasco o te matarían.



Maldita rutina. La policía nos lo había advertido mil veces, pero cómo narices dejas de ir a comer a casa si no tienes coche

En la cabeza todos teníamos la imagen, unos pocos días antes, de Ortega Lara saliendo de su cautiverio como un reo de los campos de concentración nazis. Míguel, como te llamaban en casa, también la tenías en tu retina. La noticia de la amenaza terrorista corrió como la pólvora y yo me fui de Vitoria a Bilbao porque las juventudes de todos los partidos políticos pedimos tu inmediata liberación. Todos, menos los de siempre, entonces Herri Batasuna hoy Bildu, en eso no ha cambiado mucho el País Vasco. Llegó la noche y mientras me iba a Ermua, qué pasaría por tu cabeza. Seguro que no sabías lo del plazo de los dos días y la angustia se habría apoderado de tu cuerpo pensando en un cautiverio tan largo como el del funcionario de prisiones.



Nunca había estado en Ermua hasta esa noche de julio. Me impresionó un pueblo construido en una ladera del monte, literal. Casas de obreros con muchos pisos (como la tuya) y un ayuntamiento en un palacio que mira a una Iglesia parroquial. En el salón de plenos, todo de madera, un vigoroso alcalde, Carlos Totorica, nos enseñó tu escaño (y hasta la historia del Palacio de Valdespina), nos dio las llaves del edificio para dormir donde quisiéramos y se despidió. Nos quedamos unos pocos aprendices de políticos pasando la noche en vela, precisamente en el lugar donde tú sí ejerciste como tal y eso te costó la vida.

Sus amigos lo definen como una persona normal, afable, extrovertida, sencilla y alegre. En esta imagen, Miguel Ángel (c) sonríe junto a sus compañeros de cuarto durante su periodo de servicio militar. FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO Miguel Blanco y Consuelo Garrido, los padres de Miguel Ángel, nacieron en dos pequeñas localidades de Ourense y se trasladaron a Vizcaya en busca de trabajo y recalaron en Ermua, donde su hijo llegó a ser concejal. FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO En la imagen, los padres de Miguel Ángel Blanco, Miguel y Consuelo, el día de su boda. Casi 23 años después y con 20 días de diferencia entre sus fallecimientos, los dos se reunieron con su hijo en el cementerio de la aldea orensana de Faramontaos. FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO La multitudinaria manifestación celebrada en Madrid en contra del secuestro del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, por parte de la banda terrorista ETA. El lema ¡Basta ya! fue otro de las consignas más repetidas esos trágicos días de julio de 1997. EP | Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto La cara de Miguel Ángel Blanco, llena de mensajes de apoyo, fue una de las imágenes más repetidas en los medios de comunicación tras el secuestro del concejal, el 10 de julio de 1997. FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO En la foto, los familiares de Miguel Ángel Blanco salen a saludar a los manifestantes, desde el balcón del Ayuntamiento de Ermua, en una manifestación en repulsa de su secuestro. De izquierda a derecha: Miguel Blanco, su padre, Consuelo Garrido, su madre; Carlos Totorika, alcalde de Ermua y María del Mar Blanco, su hermana. EP | Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto La Puerta del Sol de Madrid se llenó de miles de ciudadanos para reclamar a la banda terrorista ETA que dejara de matar, tras el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. EP | Europa Press / Europa Press / ContactoPhoto Miguel Ángel Blanco tiene 29 años y es licenciado en Empresariales. Una de sus pasiones es la política, por eso se afilió al Partido Popular, llegando a ser concejal de Ermua (Vizcaya), de 1995 a 1997. FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO