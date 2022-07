Yo pude haber sido Miguel Ángel Blanco, la juventud en libertad vigilada de una generación marcada por ETA

Llamar a su madre para decirle que estaba bien. Eso fue lo primero que hizo Ramón Gómez cuando el 10 de julio de 1997 se enteró por los medios de que ETA había secuestrado a un concejal del PP. Las primeras informaciones hablaban de que se trataba de un edil joven de Eibar y él daba el perfil. Poco después se confirmó que el rapto había sido en la localidad guipuzcoana pero que el concejal era de Ermua, en Vizcaya. Cuando el comando responsable de ese secuestro y posterior asesinato fue detenido, Ramón supo que había estado muy cerca de ser Miguel Ángel Blanco.

“Ibon Muñoa, que era concejal de HB en Eibar, había pasado a la banda información de Miguel Ángel y de los que en ese momento representábamos al PP en el Ayuntamiento de Eibar: Regina Otaola, Milagros Urizar y yo. Al final fueron a por Miguel Ángel porque mantenía más las rutinas y era el objetivo más fácil”, cuenta este donostiarra que entró en política motivado por la figura de Gregorio Ordóñez.

En 1995, unos meses después de que un terrorista le descerrajase un tiro en la nuca al carismático dirigente popular, Ramón iniciaba su trayectoria como concejal sin haber llegado a cumplir los 20 años. Con el asesinato de Ordóñez, ETA había puesto en marcha su estrategia de “socializar el sufrimiento” y, aunque sin llegar a los niveles de 1997, cosechó las primeras reacciones numerosas de repulsa entre la sociedad vasca.

Amenazas de ETA contra Ramón Gómez en la puerta de su casa cuando era concejal del PP en el País Vasco. CEDIDA

Ramón, que después de Eibar fue concejal en San Sebastián, no se amedrentó y pese a saberse en la diana directa de la banda y a sufrir atentados y extorsiones siguió defendiendo sus ideas en un momento en el que significarse a favor de ciertas posturas era muy difícil. No dejó de hacerlo pese a que aquello le supuso vivir 14 años con escolta. No uno, ni dos, sino hasta ocho en algún momento, porque a los suyos se sumaban los de su mujer. En 1999, Vanessa Vélez entró también en la política local a través de las listas del PP. “Nuestros hijos llamaban a los escoltas los amigos de papá”, cuenta ella, que también estuvo en el punto de mira del Comando Donosti.

“No podíamos dejar que ellos ganaran. En aquellos momentos fue muy importante el apoyo de la familia, que en ningún momento me dijo que lo dejara. Ahora que soy madre pienso que el verdadero coraje lo tuvieron mis padres”, relata Vanessa, retirada ya de la política. También Ramón tiene ahora una profesión en la empresa privada. “Nunca hemos visto la política como algo permanente. Siempre hemos tenido claro que teníamos que tener una carrera profesional a la que regresar”, explica.

Ramón y Vanessa eran más jóvenes que Miguel Ángel Blanco pero forman parte de una generación de políticos a la que se asignó el nombre del concejal asesinado. Un equipo al que también pertenece Iñaki Oyazabal. El actual presidente del PP de Álava califica el secuestro y asesinato del concejal de Ermua como “las 48 horas más dramáticas de su vida”, unas horas que vivió muy próximo a la familia. Tan solo un año más joven que el edil de Ermua, Iñaki había entrado bastante antes en política y aquel julio de 1997 ya era parlamentario vasco.

Iñaki Oyarzabal. Presidente del PP de Álava. Iñaki Oyarzabal, presidente del PP de Álava.

“Los golpes que recibíamos cuando asesinaban a nuestros compañeros nos servían de acicate para seguir”, recuerda de unas décadas en las que los españoles vivían con el miedo constante de un tiroteo, un coche bomba, un secuestro… Bajo la amenaza de una banda que pretendía imponer su ideología independentista y atemorizar a todo el que no compartiera esa postura. Una presión que en el País Vasco ahogaba no solo por el apoyo de algunos a esos postulados sino también por los silencios cómplices, las miradas hacia otro lado y hasta el estigma hacia las víctimas. Imperaba el terror.

En ese contexto, pesan sobre la espalda episodios como el de haber convencido a alguien para que diese un paso al frente y enfrentarse después a tener que ir a su entierro. “Vivimos cosas gordísimas, como que asesinasen a nuestro único concejal en un Ayuntamiento. Tenía que correr la lista y quien debía sustituirle no quería entrar. Su familia se oponía. Se le convence y lo matan también. Eso ocurrió en Rentería con Manuel Zamarreño”, señala Iñaki.

A Carlos García no hizo falta convencerle. En aquellos días de verano tenía 19 años y llevaba un año afiliado al PP. Fue la brutal ejecución de Miguel Ángel lo que le hizo tomar la decisión de ofrecerse al partido para ir en la lista del Consistorio vasco que fuese necesario, allí donde nadie se atreviese a dar el paso.

Carlos García, concejal del PP en Bilbao. Carlos García, concejal del PP en Bilbao.

“Los terroristas que habían asesinado a mi compañero no podían salirse con la suya”, remarca. Así fue como entraba con 21 años en el pleno local de Sondika. Aquel chico, con coleta y pendientes, natural del barrio bilbaíno de Santutxu, hijo de una catequista y de un maestro, que jugaba en el equipo de fútbol, pasaba a ser considerado por la izquierda abertzale “culpable de la represión de los presos vascos y de la negación de la palabra Euskal Herria”. Y añadían: “Lo vas a pagar muy caro”.

“Aquellos fueron los primeros carteles que colgaron en mi contra. Fue en las fiestas de Santutxu. Era fin de semana y el servicio de limpieza no trabajaba así que bajó a quitarlos mi madre y un batasuno la amenazó con pegarle”, recuerda. El lunes acudió a la sede del partido con un escolta y salió con dos, que le acompañaron durante 18 años. Una época a lo largo de la cual supo que un comando había llegado a tener las llaves del portal de su casa y que en documentación incautada se especificaba que era un concejal “de aspecto juvenil” y pelo largo. Aquello le llevó a cortarse la coleta y a quitarse los pendientes, de lo que quedan las marcas de los agujeros en las orejas.

A Carlos se le ponen los ojos vidriosos durante parte del relato. Su historia está salpicada de numerosos momentos emotivos. Como el día que conoció a Julio Rivero y supo que aquel ertzaina había estado velando por su seguridad durante su etapa en la Universidad sin que él hubiese sido consciente de ello: “Los escoltas se quedaban fuera de clase pero lo que yo no sabía es que dentro también tenía un ángel de la guarda”.

"Nadie sabía que yo era ertzaina y que iba con pistola. Ni los profesores. No había detectores de metales. Igual que pasaba yo podía pasar cualquiera. Ahí te das cuenta que no hay una seguridad al 100%. Yo tenía un elemento de protección pero ellos no", completa Julio. Tiene 54 años, 30 de ellos en la policía autonómica, y llegó a la facultad con una edad superior a la de Carlos.

Julio Rivero. Ertzaina y Presidente de la Asociación Mila Esker Julio Rivero, ertzaina y presidente de la Asociación Mila Esker

Durante las 48 horas del ultimátum que ETA dio al Gobierno de José María Aznar, tanto él como todos sus compañeros, en definitiva todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estuvieron destinados a la búsqueda de Miguel Ángel. De aquello hace 25 años pero sigue sin poder evitar que se le salten las lágrimas cuando recuerda el dolor de no haber podido encontrarlo antes de que le pegasen dos tiros en la cabeza.

"Vivimos aquello con mucha frustración en el ámbito profesional por no haber podido encontrar un hilo del que tirar. Se hicieron muchos rastreos por zonas rurales, bosques, caseríos, polígonos… Se hacían controles aleatorios a vehículos. Íbamos a la desesperada. Dando palos de ciego. Con una actividad frenética, alargando turnos", apunta. Él también estuvo amenazado y sabe lo que es revisar los bajos del vehículo en busca de un posible explosivo: "Revisábamos el coche pero aun así te montabas primero, dabas unas vueltas por la manzana y cruzabas los dedos para haberlo revisado bien. Solo entonces dejabas que la familia se montara".

Juan Carlos Abascal. Alcalde de Ermua desde 2018. Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua desde 2018.

Igual que el resto, Juan Carlos Abascal tiene grabados en la memoria cada uno de los instantes que vivió aquellos días de mediados de julio de 1997. Habla de ello con serenidad, pero "la procesión va por dentro". Cuenta que todavía ahora, muchos vecinos lloran cuando vuelven a ver las imágenes de aquellas jornadas. " Primero lo vivimos con mucha esperanza de que en realidad no se produjera la fatal noticia que terminó produciéndose. Y cuando se produjo, la rabia y la indignación fueron los sentimientos que más afloraron aquí", comenta el actual alcalde de Ermua.

Juan Carlos, que por entonces tenía 23 años, no había entrado todavía en política. Estaba en el último curso de Económicas y Empresariales, la misma carrera que había estudiado Miguel Ángel, al que conocía porque era habitual que el edil se acercaba a su barrio a amenizar las verbenas populares con sus compañeros del grupo musical Póker.

Aquel no fue el primer golpe del terrorismo que el regidor vivió de cerca. En 1980 ETA acababa con la vida de Sotero Mazo, un peluquero de Ermua. "Su familia y la mía están íntimamente ligadas. Yo desde niño conocí lo que era el terrorismo a través de la mirada de esta familia que sufrió la pérdida de un ser querido, la estigmatización y luego el olvido", comenta Juan Carlos, que quiere que el vigésimo quinto aniversario de la ejecución de Miguel Ángel Blanco sirva para rendirle homenaje a él, pero también al resto de las víctimas de la banda. Una organización que se llevó por delante 853 vidas y dejó rotas muchas más.