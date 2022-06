Últimos días de los descuentos top en ropa deportiva de El Corte Inglés: no te pierdas marcas como Nike, Adidas, Columbia o Puma

Renovar nuestro armario deportivo es más importante de lo que creemos, porque son prendas que se pueden estropear de manera más fácil que otras, debido a las condiciones a las que les sometemos con el sudor o los amplios movimientos. Además, siempre deberíamos contar con unos must deportivos como mallas, camisetas transpirables o un cortavientos para hacer ejercicio (tanto en verano como en invierno). Por su puesto, según el deporte que practiquemos se completará este fondo de armario deportivo, pero existen algunas prendas que siempre es buena idea tener.

No obstante, no siempre podemos renovar estas prendas deportivas, porque muchas veces tenemos otras obligaciones antes que gastarnos dinero en eso. Por eso, aprovechar descuentos tops como los de El Corte Inglés en ropa deportiva siempre es buena idea. Si tú también quieres renovar tu fondo de armario, no dejes pasar los últimos días de las ofertas tops de El Corte Inglés en ropa deportiva. Marcas como Nike, Adidas, Puma o Columbia tienen esos must de los que hablábamos y rebajados un 30%.

Los destacables

Desde 20deCompras hemos querido destacar tres prendas que no deberían faltar en tu fondo de armario. Empezamos con estas mallas de la famosa marca The North Face para running, montaña, rutas senderistas ¡o el gimnasio! Entrena más duro y mantén tu piel fresca y seca con las mallas de talle alto Flex, en tejido absorbente y de secado rápido.

Piel fresca y seca con las mallas de talle alto Flex, en tejido absorbente y de secado rápido. El Corte Inglés y 20deCompras

Seguimos con esta camiseta de tirantes rebajada ideal para practicar deporte en estas fechas casi veraniegas. Es de Adidas, por lo que el acierto es seguro y, además, también tiene el 30% de descuento y puede ser tuya por menos de 20 euros.

Esta camiseta de tirantes combina lo mejor del rendimiento deportivo en un 'look' elegante e informal. El Corte Inglés y 20deCompras

Por último, otro de los must deportivos, un cortavientos para hacer ejercicio al aire libre. Esta vez, la marca también es de calidad y conocida: Columbia.

Impermeable y ligero. El Corte Inglés y 20deCompras

