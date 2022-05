Dónde comprar las sandalias Teva que triunfan cada verano (¡al mejor precio!)

No es difícil adivinar de dónde viene el éxito de las sandalias Teva: de una comodidad absoluta con los diseños más modernos, que combinan con cualquier tipo de look. Las Teva son sandalias de deporte diseñadas para andar por ríos, que han pasado a ser las reinas del llamado street style cada verano. Pero, no son de ahora, nacieron en 1984 en Estados Unidos, en el Gran Cañón, y la idea fue del geofísico Mark Thatcher, quien necesitaba un calzado que se adaptara a las excursiones por el río Colorado en verano. El científico lo solucionó añadiendo más tiras a unas sandalias de dedo básicas.

En ese momento fue cuando nacieron las Teva, que ahora han dado la vuelta al mundo y sus combinaciones de colores únicas han triunfado en los últimos años y, como no, en esta primavera y verano de 2022. Y es que, sus diferentes tipos de suela, sus combinaciones cromáticas y su comodidad las han convertido en un calzado que puede llevarse a cualquier acontecimiento y lugar cuando hace buen tiempo. Pero, ¿dónde podemos encontrarlas al mejor precio? En 20deCompras queremos ayudarte a rastrear los ecommerces donde las Teva están al mejor precio para que puedas comparar por ti mismo. ¿Preparado?

-Sandalias de montaña Winsted. Si buscas una buena suela, pero sin que abulte mucho para que las puedas combinar con cualquier look, este es el modelo que buscas. El modelo ganador.

Uno de los modelos favoritos. 20deCompras

-Teva Hurricane es otro de los modelos favoritos. La marca ha actualizado la icónica sandalia Hurricane en cuanto a la comodidad que aportaba, incorporando un acolchado en la tira del talón y una suela nueva, más moderna y con más agarre que antes.

Con más agarre que antes El Corte Inglés

-¡Para los más peques! Si os gustan las Teva, vuestras hijas e hijos también podrán llevar la comodidad y la moda en los pies este verano.

Para toda la familia. El Corte Inglés

-Y de regalo: ¡La original! Con suela de goma, cómodas y multicolores, porque lo original no pasa de moda y siguen siendo el modelo más deseado. Os recomendamos Krackonline para este modelo, ya que es la tienda con más disponibilidad de tallas y colores.

¡Lo original no pasa de moda! Krackonline

