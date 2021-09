Los traspasos más extraños del mercado de fichajes: Falcao, Bellerín, el Barça...

El mercado de fichajes más inverosímil de los últimos años, y para muchos de la historia, ha llegado a su fin. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Antoine Griezmann, Raphael Varane, el Kun Agüero... todos ellos han protagonizado traspasos realmente importantes que han hecho temblar al mundo del fútbol.

Sin embargo, ha habido otros tantos que han llamado la atención, sobre todo, por haber sido impensables antes de que ocurriesen. Otros, pese a parecer de ser de menor calado, han terminado también llamando la atención.

Héctor Bellerín

El lateral español aterrizó en el último día del mercado en el Betis para reforzar la zaga y en busca de recuperar su mejor forma. Bellerín, que destacó hace unas temporadas en el Arsenal y al que se le vislumbraba un futuro muy prometedor, fue víctima de las lesiones y perdió su papel en el equipo 'gunner'. Tras ser descartado por los londinenses, el equipo verdiblanco aprovechó su disponibilidad para cerrar su contratación en el que puede ser una de las gangas del mercado.

Luuk de Jong

El último traspaso de LaLiga terminó siendo también uno de los más inesperados. Tras mandar a Griezmann al Atlético, el Barça se hizo con los servicios de De Jong, quien en sus 94 partidos con el Sevilla a penas marcó 19 goles, para reforzar la posición de delantero. Pese a no contar para Lopetegui, Koeman si que considera poder sacar algo bueno del futbolista al que ya dirigió en la selección holandesa. Sin embargo, pocos han sido los que no se han extrañado por que el neerlandés sea el refuerzo para sustituir al galo.

Giorgi Mamardashvili

Pese a contar con Cillessen y Jaume como porteros consagrados y a Cristian Rivero de reserva, el dueño de la portería del Valencia en este arranque de temporada ha sido el joven Mamardashvili. Su fichaje no fue tan llamativo al ser contratado para el segundo equipo, pero el georgiano ha sido titular en los tres partidos que llevamos de liga y ya es una de las revelaciones del mercado. El que llegó como cuarto portero che se adelanta a sus competidores por el arco.

Emerson Royal

"Yo tenía el sueño de estar aquí en el Barcelona", afirmaba el brasileño en su presentación con el FC Barcelona hace menos de un mes. Ese tiempo ha sido, precisamente, el que ha durado su sueño, ya que una de las historias surrealistas del mercado la ha protagonizado él. Tras fichar por los azulgranas el 1 de julio y disfrutar de minutos en los tres encuentros de liga, en el último día del mercado fue vendido al Tottenham, en el que fue su segundo traspaso de la temporada, a cambio de 25 millones, todo por sanear las cuentas culés.

Santiago Muñoz

Un joven futbolista mexicano cumple su sueño de jugar en Europa y ficha por el Newcastle. Aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, esta no es la historia del nuevo fichaje del equipo inglés, sino el argumento de la saga Goal! en la que el desconocido Santiago Múñez llega a las urracas. Cosas del destino, la historia se ha calcado en la vida real con la llegada de Muñoz, con o, al Newcastle, recién llegado del Santos Laguna mexicano.

Radamel Falcao

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que Falcao volverá a Madrid y fichará por el Rayo Vallecano. Todo un 'bombazo' que varios medios dan ya como hecho y que, al haber rescindido su contrato con el Galatasaray, no corre prisa en cuanto a la inscripción se refiere. La vuelta del 'Tigre' a Madrid reforzará la delantera rayista con la certeza de que si su físico le respeta, apunta a ser uno de los fichajes del año.

🐯"FALCAO firmará con el RAYO por 1 AÑO + 1 opcional"



Nos lo cuenta @marcosbenito9 en #ChiringuitoEnLaSexta pic.twitter.com/ARttWDDNBN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2021

Leo Messi

La ristra de los fichajes más inverosímiles del mercado no podía dejar fuera a Leo Messi. Era absolutamente impensable que el Barça no terminase renovando el contrato del argentino, teniendo en cuenta que la intención de ambas partes era prolongarlo y que pocos pensarían que vestiría la camiseta de otro club. Finalmente, las negociaciones no fructiferaron y el fichaje del siglo se llevó a cabo con Messi terminando en el París Saint-Germain.