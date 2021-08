Sigue en directo el último día del mercado de fichajes de verano 2021

Día frenético en el mundo del fútbol. El mercado de fichajes entra en sus horas finales y los clubes buscan cerrar sus últimas incorporaciones del verano antes de que el reloj marque las 0:00 y se cierre la ventana de traspasos. Con la temporada habiendo comenzado más temprano de lo normal, los técnicos han podido detectar las áreas a reforzar, pero aún así quedan operaciones pendientes para estas últimas horas.

El nombre propio del día será el de Mbappé y se sabrá, por fin, dónde jugará el prometedor futbolista galo esta temporada. No obstante, su culebrón no terminará aquí, puesto que termina contrato en 2022 y podría firmar gratis por el Real Madrid. Los blancos, ahora pendientes de Camavinga para no quedarse con las manos vacías. Por su parte, en Barcelona se prevén salidas de última hora y hasta algún fichaje que podría aterrizar.