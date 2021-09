De la desilusión Mbappé al sainete del Barça

Ha sido tan virulento el ruido del fichaje de Mbappé que su no llegada en esta ventana al fútbol español parecería lo más surrealista del mercado. El Madrid llegó a ofrecer hasta 200 millones por un jugador que acaba su contrato el próximo verano. En la balanza de Florentino, el gasto amortizable a varios años por el que se atisba el jugador de referencia de la próxima década frente al miedo a perderlo, era asumible.

El PSG se mueve en otra onda. A su inagotable potencial económico se une la aquiescencia de la UEFA para pasarse por el forro todas las buenas prácticas del ‘Fair Play Financiero’. El organismo europeo le baila el agua a Al Khelaifi, presidente de la ECA, por haberle ayudado a dinamitar el proyecto de la Superliga que abandera Florentino. Por eso, rechazar los 200 millones solo se puede entender en clave de poder y de soberbia. No hay término medio. A Florentino solo se le puede reprochar haber permitido que la ilusión de su afición se disparase. Debió haber pinchado ese globo mucho antes. Por una vez no midió el efecto vacío que provoca la no llegada del astro francés. Camavinga es un gran proyecto de jugador, necesario para el futuro centro del campo, pero no alivia la no llegada del astro que iba a cambiar la percepción del Madrid en el planeta fútbol.

Sin embargo, la gran noticia del mercado, con nocturnidad y alevosía, fue la operación a tres bandas para la salida de Saúl al Chelsea, el regreso de Antoine Griezmann al Atlético y la cesión al Barça del sevillista Luuk De Jong, otro holandés en la órbita de Koeman. La odiosa comparación entre el tridente Messi-Neymar-Suárez frente de hace apenas tres temporadas al actual de Memphis-Braithwaite-De Jong podría parecer un meme, pero es un reflejo cristalino de la desintegración del proyecto deportivo azulgrana, lastrado por una deuda inasumible. Recuperar el esplendor va a costar sangre, sudor y lágrimas. Ya no es solo la histórica marcha de Messi, sino la sensación de ser un pelele en el mercado, malvendiendo a tus principales activos.

La competición pondrá a cada uno en su lugar, pero los pesos de la Liga han cambiado después de la pandemia. El Atlético, vigente campeón, tiene la mejor plantilla del fútbol español.