Todos los 'must have' que tiene que tener tu bolsa del gimnasio

Las bolsas y mochilas deportivas son ese aliado fiel que nos acompaña en todas nuestras rutinas deportivas. Bien sea en la sala de musculación, en las clases dirigidas o incluso en las sesiones de running, cada deportista debe ir perfectamente equipado con una bolsa que contenga todos los accesorios esenciales para desarrollar el deporte de preferencia.

Sin embargo, hay todo un abismo entre una bolsa de gimnasio bien hecha y otra que se nos quede corta y no sea suficiente para suplir todas las necesidades que puedan surgir a lo largo de los entrenamientos. El primer aspecto para tener la mochila siempre preparada y que no le falte de nada es utilizar uno de estos complementos única y exclusivamente con el propósito de hacer deporte. Así, no habrá que ir sacando continuamente las cosas y volviéndolas a meter, con el riesgo que esta costumbre supone a la hora de olvidarse algún objeto esencial.

Después, habrá que tener en cuenta las características y el tamaño según el tipo de deporte que realicemos, dónde y nuestras propias costumbres: no es lo mismo ir al gimnasio que salir a correr, ni ducharse en el vestuario o en casa. A partir de ahí, toda bolsa de deporte deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.