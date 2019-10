La rentabilidad del fútbol femenino y su convenio colectivo, a debate tras las críticas de José María García

Las declaraciones de José María García en las que se refirió al fútbol femenino como “una mentira” desataron una fuerte polémica, que incluyó una tensa discusión entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LuisRubiales y la cadena GOL que emite la Primera Iberdrola, cuyas jugadoras irán a la huelga por la disputa que mantienen por el convenio colectivo.

El debate se hizo viral un día antes de la reunión de conciliación entre los tres sindicatos presentes en la negociación del primer convenio colectivo del fútbol femenino (AFE, UGT y Futbolistas ON), la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma (Athletic, Barcelona y Tacón).

Las jugadoras piden, entre otras cosas, un salario mínimo y un seguro para tener la posibilidad de quedarse embarazadas.

Tras recibir numerosas críticas JoséMaríaGarcía matizó sus duras palabras, alertando de que el problema se encuentra en la organización, ya que considera que muchos clubes no pueden soportar el nuevo modelo del fútbol femenino.

Esta postura fue secundad por el entrenador del MadridCFF, quien fue tajante: "¿Qué hacemos si no tenemos esos 10.000 euros más? ¿Se los pido a mi papá? Pero es que, nosotros no tenemos el papá, que es el fútbol masculino", afirmó ÓscarFernández tras el partido de su equipo frente al FCBarcelona (0-4).

El presidente del RayoVallecano Martín Presa también se posicionó contra el nuevo convenio exigido por AFE, ya que se debe buscar “un convenio colectivo sostenible, pero no sostenido. Con el que se exige ahora desde AFE no es viable el fútbol femenino. Con este convenio nos vamos a la ruina”, afirmó el dirigente a EFE.

Presa también aseguró que “ni el Rayo ni la inmensa mayoría de equipos se pueden mantener sin convertir a sus equipos en insolventes”, ya que “si una sección es deficitaria, la tienes que cubrir con los recursos del fútbol masculino, en el caso de que ese club tenga las dos secciones”. Por este motivo asegura que “el Rayo quiere que haya un convenio colectivo pero acorde a los ingresos del sector”.

El presidente del Rayo no escondió que “el fútbol femenino ahora mismo no es rentable y la prueba es que se buscan patrocinadores y no quieren entrar. Los patrocinadores no invierten dinero, sino que ponen dinero esperando un retorno. Las audiencias del fútbol femenino ahora son escasas y eso se nota en la generación de recursos. El otro día, cuando jugamos contra el Valencia, había 150 personas. Tenemos un abono de 50 euros para toda la temporada, que es para 15 partidos, lo que supone tres euros por partido, y se han abonado 130 personas”.