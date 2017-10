Desafío independentista | Directo: el PSC pide que el Parlament inste a Puigdemont a convocar elecciones autonómicas

Tobogán Puigdemont, por Carmelo Encinas. "Elecciones sí, elecciones no, una sucesión delirante de giros copernicanos en la que está en juego el futuro de todos", señala el director de Opinión de 20minutos.

Varios alcaldes catalanes están informando a través de las redes sociales que se suman a la convocatoria lanzada por la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios para estar a partir de las 11.00 en el Parlament, con el objetivo de apoyar la proclamación de la independencia.

El líder de IU, Alberto Garzón, va a defender este sábado ante su formación la puesta en marcha de una campaña para elaborar un borrador de Constitución federal que, tras la crisis en Cataluña, considera la "mejor solución" frente a la salida "recentralizadora" que buscan PP, PSOE y Ciudadanos. Así se propone en la resolución que se va a debatir en la Asamblea Político y Social de IU, a la que ha tenido acceso Efe. Estaplantea iniciar una campaña para debatir en todo el país un nuevo marco constitucional "frente a la reforma de la Constitución propuesta por el bloque reaccionario y monárquico", en referencia al pacto alcanzado entre PP y PSOE.

También los medios internacionales se hacen eco este viernes de lo que ocurre en Cataluña. El Frankfurter Allgemeine Zeitung alerta de la realidad a la que se ve confrontado el president, Carles Puigdemont, que resume en "caos, decepción y posible violencia". Puigdemont, según el texto que firma el director de Internacional del diario alemán, Klaus-Dieter Frankenberger, y que ha sido publicado en la portada de la edición digital, se encuentra en un "callejón sin salida": "No hay ninguna salida para el liderazgo catalán por la que no tenga que pagar un alto precio". Al Govern le espera el cese, cuando no la cárcel, continúa, mientras los separatistas radicales, "que no permiten ningún pluralismo en las opiniones", le llaman "traidor" por dudar ante una declaración de independencia. "Ceder ante Madrid sería lo menos grave", apunta y advierte que el Gobierno de Rajoy "también tendrá que pagar un precio".

Carta de Irene Lozano al lehendakari Iñigo Urkullu. "¿Qué les das, querido lehendakari? Se contarán algún día los detalles de tu labor de pacificación in extremis entre el presidente Rajoy y el president Puigdemont", señala la directora de Thinking Campus. "A la hora en que escribo estas líneas tu presión no parece haber bastado: Puigdemont no convoca elecciones. En todo caso, se agradece el esfuerzo. Aunque como en esta vida nada es gratis, quizá la pregunta final venga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Se debe algo?", agrega.

Puigdemont barajó este jueves la posibilidad de convocar elecciones pero finalmente lo descartó por no tener "garantías para convocarlas con normalidad". Según publican varios medios, el president planteó al Gobierno los comicios a cambio de la suspensión del artículo 155, la liberación de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la inmunidad judicial para los artífices del referéndum del 1 de octubre, y la salida de los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña.

Las entidades independentistas llaman a los catalanes a manifestarse este viernes a partir de las 10.30. "Ven a Barcelona a apoyar al Parlament! Como siempre, con toda la determinación cívica y pacífica", ha escrito Òmnium en Twitter. En esa línea, la Asociación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios por la Independencia han convocado a los alcaldes a las 11.00h en la Cámara.



CC OO y UGT han emplazado al Govern a convocar elecciones anticipadas y al Senado a suspender la tramitación de la aplicación del artículo 155. Así lo han manifestado ambos sindicatos en un comunicado conjunto. "El momento de tensión que estamos viviendo requiere que los ciudadanos catalanes puedan votar en elecciones al amparo del Estatuto y la Constitución", apuntan.

El PSC llevará al pleno del Parlament tres propuestas de resolución para instar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a convocar elecciones autonómicas y para iniciar una nueva etapa política de diálogo que permita mejorar el autogobierno catalán. Las propuestas, recogidas por Europa Press, también proponen que el Parlament reclame la "paralización" de las medidas contempladas por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 para intervenir la Generalitat.

El Govern afronta su primer día sin el ya exconseller de Economía, Santi Vila, quien dimitio este jueves. Vila no tiene acta de diputado en el Parlament, por lo que la mayoría soberanista en la Cámara no pierde ninguno de los 71 diputados con los que cuenta. Vila explicó que deja su cargo por "las decisiones que Puigdemont se verá obligado a adoptar".

En el Senado el pleno comenzará a las 10.00 horas con la intervención del presidente del Gobierno. Rajoy estará arropado por miembros de su Ejecutivo. Este jueves, la comisión conjunta del Senado sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña aprobó por 22 votos a favor y cinco en contra las medidas planteadas por el Ejecutivo con una modificación propuesta por el PSOE y aceptada por el PP para que sean aplicadas de forma "proporcionada y responsable". Ese dictamen será el que se debate y vote este viernes, aunque los grupos tienen hasta el último momento para seguir presentando enmiendas.

Los independentistas de Perpignan, conocidos como Catalunya Nord, han asegurado estos días que tienen preparadas una serie de viviendas para acoger a "Puigdemont y a todos los miembros del Govern" en caso de exilio ante las medidas que pueda tomar contra ellos el Gobierno en el marco del desafío independentista.

¡Buenos días! Este viernes la atención estará simultáneamente en dos puntos clave: el Senado, donde se debatirán y votarán las medidas que el Gobierno va a aplicar en Cataluña, y el Parlament, donde el pleno votará las propuestas de resolución presentadas por los partidos y entre las que podría incluirse una conjunta de JxSí y la CUP para que se declare la independencia.