Se retrasa la presentación de resoluciones en el Parlament a petición de JxSí

JxSí ha pedido este viernes una prórroga de 15 minutos del plazo para presentar propuestas de resolución para el pleno específico sobre el 155 en el Parlament: el plazo para presentarlas era a las 10.30 y se ha dejado, por ahora, a las 10.45.

El grupo parlamentario está reunido en una de la salas de comisión del Parlament, abordando los detalles del pleno, que se reanudará a partir de las 12 horas si no hay imprevistos que lo retrasen.

Uno de los puntos clave de la jornada es precisamente el contenido de la propuesta de resolución que presenten JxSí y la CUP, ya que se plantean reactivar la declaración de independencia.

El PSC presenta propuestas para frenar la DUI y el 155, convocar elecciones y dialogar

El PSC ha presentado varias propuestas de resolución en el Parlament en las que se reclama a la Generalitat que frene la declaración unilateral de independencia, que "se paralicen y hagan decaer" los trámites del 155 en el Senado, además de que se convoquen elecciones en Cataluña y se inicie un marco de diálogo.

En la propuesta de resolución "para el restablecimiento del marco de convivencia, de la estabilidad política y la seguridad jurídica del país", el PSC propone que el pleno del Parlament reclame este viernes "el restablecimiento de un marco de diálogo entre las instituciones catalanas y las del conjunto de España, en un proceso de distensión y desescalada del conflicto".

Algo que se debe plasmar, primero, en el "reconocimiento por parte del Govern de la plena vigencia del Estatut y la Constitución", así como "el reconocimiento de que no se ha declarado la independencia de Cataluña y el desistimiento de una secesión unilateral" y la convocatoria de elecciones en Cataluña "a partir de la legislación vigente".

Por otro lado, propone que el Parlament exija "paralizar" en el Senado "los trámites correspondientes a la autorización de medidas en despliegue del artículo 155, haciéndolos decaer"; y se pide el inicio de un proceso de reforma de la Constitución.

Y se insta a establecer una mesa de diálogo entre todas las formaciones políticas catalanas con representación parlamentaria, "sin vetos ni exclusiones"; y a la normalización de las relaciones instituciones entre Generalitat y Gobierno mediante "los mecanismos bilaterales existentes", pero "sin renunciar a abrir tantos ámbitos de diálogo y negociación posibles, sin vetos ni exclusiones".

Otra propuesta de resolución va dirigida concretamente a instar al presidente de la Generalitat a convocar de forma "inmediata" nuevas elecciones catalanas "dentro de la legalidad vigente".

Y la propuesta "para el acuerdo y el cambio" propone medidas concretas para Cataluña, como el desarrollo del Estatut, una nueva financiación autonómica, inversión estatal en infraestructuras estratégicas, el reconocimiento de la lengua, cultura y símbolos de Cataluña, medidas concretas para Barcelona y, sobre todo, una reforma federal de la Constitución y el reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe de España.

Cs pide que el Parlament exija la dimisión de Junqueras y elecciones inmediatas

El PPC cree que podría haber división en JxSíCs propondrá este viernes que el pleno del Parlament exija la dimisión del vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, por la fuga de empresas, y la convocatoria inmediata de elecciones.

En sus propuestas de resolución, a las que ha tenido acceso Europa Press, Cs pide la dimisión de Junqueras por su "política irresponsable".

El PPC se plantea proponer que la votación de la DUI sea secreta

El PPC se está planteando proponer que la votación de una eventual resolución de Junts pel Sí (JxSí) para declarar la independencia unilateral de Cataluña sea secreta, dado que cree que podría haber "una división muy importante" en ese grupo parlamentario sobre esta cuestión.

Según han informado fuentes de la formación, el grupo parlamentario del PPC decidirá si propone la votación secreta una vez conozca el texto de la resolución a favor de levantar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI) que está previsto que se vote hoy en el pleno del Parlament, en respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado a TV3 que "puede haber una división muy importante dentro del grupo de JxSí", ya que, a su parecer, "algunos diputados se están planteando no votar una resolución de independencia".

Por este motivo, considera que el voto secreto "podría ser una opción", y ha recordado que esa medida puede salir adelante si la solicitan dos grupos parlamentarios.

El presidente del PPC ha explicado que, una vez se conozcan las resoluciones que hoy se debatirán, valorará si es mejor que los diputados "den la cara, porque así todo el mundo queda retratado", o si opta por plantear una votación secreta.

No obstante, ha precisado que "no habrá elementos suficientes para decidir estratégicamente cuál es la opción más válida" hasta que no se conozca el texto definitivo a votar.

El PP Catalán ha presentado tres propuestas de resolución en el Parlament en las que se insta al Govern de Carles Puigdemont a "desistir del desafío al Estado de Derecho" y se advierte de que, en caso de persistir, ello obligará a la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución.

En las propuestas registradas por los populares, se plantea que el Parlament constate que el presidente catalán y su ejecutivo "han situado a la Generalitat fuera del Estatut y la Constitución".

"El Parlament insta al Govern de la Generalitat a desistir del desafío al Estado de Derecho, actitud que, de persistir, obligará a la aplicación de las medidas adoptadas al amparo del artículo 155 de la Constitución, y a situar las instituciones catalanas dentro del marco constitucional y estatutario", se apunta.

Por otro lado, también se pide "lamentar la fractura de la sociedad catalana provocada por la Generalitat con su voluntad reiterada, consciente y deliberada de imponer a la totalidad de catalanes aspiraciones minoritarias", y se insta al Govern a "aceptar la pluralidad de la sociedad catalana y propiciar un clima de concordia".

Por último, se reclama a la Generalitat "recuperar la seguridad jurídica y garantizar un marco sociopolítico estable para dar confianza a la economía catalana y los trabajadores", tras el "daño" a la economía provocado por el "desafío independentista".

