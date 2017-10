Rufián insinúa la traición del president Puigdemont: "155 monedas de plata"

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha insinuado en Twitter que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un traidor. "155 monedas de plata" ha tuiteado, haciendo referencia a las 30 monedas de plata por las que Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.

Puigdemont ha dado un giro en sus planes y está dispuesto a convocar elecciones al Parlament si el Gobierno de Mariano Rajoy renuncia a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que alejaría la posibilidad de una declaración de independencia, según han confirmado fuentes de Junts pel Sí (JxSí).

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

Por su parte, el exdiputado de la CUP Antonio Baños ha afirmado: "Nos han robado en un despacho lo ganado en las urnas".

A todos ls que se partieron l cara y han puesto horas y corazón en la república Al 1-O

Nos han robado en un despacho lo ganado en las urnas — Antonio Baños (@antoniobanos_) 26 de octubre de 2017

Por otro lado, la CUP ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que convocar elecciones autonómicas sería una "deslealtad" y que el único escenario "posible" es que declare la independencia y proclame la república catalana.

En declaraciones en el Parlament, el diputado de la CUP Carles Riera, acompañado de la también parlamentaria anticapitalista Mireia Boya, ha alertado de esa posibilidad: "En los últimos minutos parece ser que todos los escenarios vuelven a estar abiertos y sobre la mesa, y en estos momentos gana peso y probabilidad la posibilidad de que Puigdemont convoque elecciones autonómicas anticipadas".

Aunque ha asegurado que no han recibido ninguna comunicación al respecto desde la Generalitat al respecto, ha avisado al president que "el único escenario posible y políticamente positivo para el país no es una convocatoria de elecciones, sino hacer efectiva la declaración de independencia y la proclamación de la república".

"No obedecer el resultado del referéndum del 1-O y no declarar la independencia sería una deslealtad. Ya no a la CUP, a JxSí o a la mayoría independentista del Parlament, sino a los más de dos millones de personas que defendieron colegios y que contra la represión del Estado votaron a favor de la independencia", ha dicho.

En cualquier caso, Riera ha instado a aguardar a la comparecencia de Puigdemont para que "confirme su decisión" y, en función de ello, la formación "tomará las medidas políticas, institucionales y de movilización más adecuadas para defender la democracia, la república y el referéndum".

Ha "insistido", asimismo, en que "aún hay tiempo para que las decisiones que se tomen estén en la buena dirección de la democracia, que es obedecer al pueblo y al resultado del 1-O, y que estamos a tiempo de no tomar una decisión errónea o equivocada".

Los anticapitalistas han recordado que en las reuniones entre CUP y JxSí, además de otros "actores sociales y políticos independentistas", era de un "acuerdo unívoco y unánime ir de forma inmediata a una declaración de independencia, proclamar la república e iniciar un proceso constituyente".

Por ello, Riera ha querido hacer un "llamamiento" al Govern y JxSí para que "no caigan en la tentación de decir no a la democracia y sí a las presiones, chantaje y violencia del Estado" y "obedecer, en un acto de sumisión, subordinación y vasallaje, al Estado, a judicatura y Fiscalía, a las fuerzas de seguridad españolas, al Ejército, al IBEX35 y a una UE en quiebra democrática".

Y es que "si se produjera una convocatoria de elecciones (autonómicas), el movimiento independentista tendría dos problemas para hacer efectiva la autodeterminación: el Estado y la propia Generalitat".

El diputado ha lamentado que la CUP no haya sido "convocada" a las reuniones de esta semana: "La CUP garantiza que las presiones ilegítimas de poderes fácticos del Estado y desde las propias deslealtades del nacionalismo catalán no tengan efecto. Cuando la CUP está, la república gana. Cuando no está, puede perder".,

