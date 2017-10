Desafío independentista | Directo: Jornada decisiva a medio camino entre el 155 y la DUI

El desafío independentista entra en unas horas clave. Puigdemont ha renunciado a comparecer este jueves en el Senado, pero a cambio, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado un pleno en el que podría declararse de manera unilateral la independencia de Cataluña.

Eso sí, el presidente de la Generalitat no alcanzó un acuerdo con sus socios de Gobierno para enfocar la reacción al 155. El objetivo del Govern no es otro que dar a Rajoy otras 24 horas para abrir un proceso de diálogo que no existe. Tal como confirmó Soraya Sáenz de Santamaría, no existen contactos entre el Ejecutivo y la Generalitat.

En el punto medio entre la aplicación del artículo de la Constitución, cuyas medidas se debaten este jueves por la tarde en la Cámara Alta, y la mencionada DUI, siguen las reuniones entre los dos "bandos" del proceso secesionista.

A primera hora de la mañana, se celebrarán otros dos plenos que podrían ser relevantes: uno en el Congreso, para abordar cualquier alteración de los acontecimientos que se pudiera producir y otro en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que presumiblemente se votará una posible moción contra el 155. Además, diez senadores debatirán desde el mediodía posibles medidas contra la Generalitat, coincidiendo con los actos convocados en la huelga de la Universidad Autónoma de Barcelona.

