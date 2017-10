El PP: "Puigdemont vuelve a tomar el pelo a los catalanes y al resto de España"

La reacción del PP a la declaración institucional del president, Carles Puigdemont, en la que se ha negado a convocar elecciones y ha dejado en manos del Parlament la respuesta al artículo 155 de la Constitución, ha llegado de varios de sus miembros, entre ellos su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando.

Después de que durante toda la mañana se sucediesen las informaciones que hablaban de una convocatoria electoral, llegando incluso a darse el 20 de diciembre como fecha, el presidente catalán ha confirmado en su intervención que ha mantenido la puerta abierta a unos comicios hasta este mismo mediodía, pero que finalmente lo ha descartado porque "no hay garantías" para ello. Puigdemont buscaba que la convocatoria supusiese la no aplicación de las medidas de intervención adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado sábado, pero no ha obtenido ese compromiso por parte del Gobierno.

"Puigdemont vuelve a tomar el pelo a los catalanes y al resto de España diciendo que ya no hace lo que había pensado hacer. ¡Un nuevo ridículo!", ha aseverado Hernando.

Puigdemont vuelve a tomar el pelo a los catalanes y al resto de España diciendo q ya no hace lo q había pensado hacer. ¡Un nuevo ridículo! — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 26 de octubre de 2017

El vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Casado, también se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter. "Quien liquidó la ley, la convivencia, la Constitución y el Estatuto de Cataluña denuncia falta de garantías democráticas en España. Kafkiano", ha escrito, en referencia al argumento del president para no convocar la cita con las urnas.

Quien liquidó la ley, la convivencia, la Constitución y el Estatuto de Cataluña denuncia falta de garantías democráticas en España. Kafkiano https://t.co/dumUBv3WuH — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de octubre de 2017

Desde el PSOE se han mostrado más optimistas respecto al desenlace de este conflicto y consideran que aún hay tiempo de evitar "el desastre". "Puigdemont está a tiempo de convocar unas elecciones en las que voten todos los catalanes. No renunciemos a una solución política para Cataluña", ha defendido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, en línea similar a lo expuesto por el secretario primero del PSC, Miquel Iceta.

.@KRLS está a tiempo de convocar unas elecciones en las que voten todos los catalanes. No renunciamos a una solución política para Cataluña — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) 26 de octubre de 2017

Tampoco Podemos renuncia a una solución. "No hay legitimidad para la independencia. Que PP-PSOE-Cs insistan en el 155 es un grave error. Solo hay una solución: diálogo y referéndum", ha afirmado la portavoz de la formación en la Cámara baja, Irene Montero, que ha llamado a no resignarse y ha abogado por la celebración de una consulta pactada.

Ni independencia ni 155. JxSí, PP, PSOE y Cs se inhabilitan para encontrar soluciones. No nos resignemos, hay solución: referéndum pactado — Irene Montero (@Irene_Montero_) 26 de octubre de 2017

Para su compañero de bancada, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la no convocatoria de elecciones es una "irresponsabilidad", así como también lo es que "Rajoy no le dé facilidades para convocarlas".

Es una irresponsabilidad que Puigdemont no convoque elecciones y lo es también que Rajoy no le de facilidades para convocarlas. — Alberto Garzón (@agarzon) 26 de octubre de 2017