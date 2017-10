JxSÍ anuncia que el Parlament "decidirá mañana el nuevo rumbo" de Cataluña

El presidente de JxSí, Lluís Corominas, ha anunciado que su grupo propondrá este viernes declarar formalmente la independencia en el Parlament para "continuar con el mandato del pueblo de Catalunya" en el referéndum del 1 de octubre.

Lo ha dicho en el pleno monográfico para abordar la respuesta del Parlament a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya, en el que ha iniciado su intervención pidiendo la liberación del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y de ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Mañana acabaremos fijando el rumbo de nuestro país ante el 155, una agresión al pueblo de Catalunya por parte del Gobierno"

"Mañana acabaremos fijando el rumbo de nuestro país ante el 155, una agresión al pueblo de Catalunya del Gobierno, que quiere imponer su Constitución y la unidad de España con sangre y miedo", ha dicho Corominas, que no ha detallado si la reactivación de la independencia se hará votando o bien con una declaración.

Después de que el president Carles Puigdemont haya descartado las elecciones catalanes, Corominas ha señalado en el pleno que "es el Parlament quien debe responder a la agresión del Estado en el Consejo de Ministros" y ha afirmado que éste "quiere imponer la Constitución y la unidad de España con sangre y miedo".

El presidente de JxSí ha dicho que el Parlament "no es propiedad del Consejo de Ministros del PP", sino que es "del pueblo de Cataluña".

Asimismo, Corominas ha aseverado que "ha habido muchas agresiones" a la cámara legislativa catalana pero que ésta, en referencia a la aplicación del 155 de la Constitución, "es una de las más graves". "No la permitiremos", ha finalizado, cuando planea la posibilidad de que mañana se apruebe una declaración unilateral de independencia.

La CUP avisa del "tsunami" de detenciones

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha advertido este jueves de que aplicar el artículo 155 de la Constitución supondría "un tsunami de detenciones y de suspensiones" y ha llamado a hacerle frente.

En su intervención en el pleno del Parlament, ha asegurado que la aplicación de ese artículo se hace "al margen de las leyes del Estado, sin límites ni control democrático y buscando la venganza y la humillación", no solo del independentismo, sino de todos los catalanes.

Ha advertido de que el Estado "abre la caja de Pandora de la recentralización" y de que eso podría afectar al resto del España, y que lo hace al amparo de la UE, que considera que pretende avalar un recorte de derechos.

Gabriel ha exigido no justificar la intervención de la autonomía con que se pretende "devolver el autogobierno" a Catalunya, cuando una de las medidas implica suspender funciones del Parlament.

Por todo eso, ha pedido inteligencia para abordar la situación: "Pedimos que, pase lo que pase, intentemos que viva la inteligencia".

Arrimadas pide a Puigdemont que "acuda al Senado"

La líder de la oposición y de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha pedido al president Puigdemont que no renuncie a ir al Senado "todavía está a tiempo, señor president, no deje pasar más oportunidades", le ha dicho.

Arrimadas ha acusado a Puigdemont de dejación de responsabilidades, "usted lleva 8 semanas sin someterse a una sesión de control, solamente ocurre esto en los parlamentos en funciones". Y ha continuado su interención en el Parlament acusando a Puigdemont de que "a usted no le gustan los diálogos, le gustan los monólogos, Sr. Puigdemont".

Y ha pedido al president que vuelva a la legalidad: "Si le quedaba alguna legitimidad, la ha perdido. Volver a la legalidad y convocar elecciones era una salida digna", ha defendido Arrimadas en alusión al anuncio de Puigdemont de que ha sopesado convocar elecciones pero que no lo ha hecho por no tener garantías del Gobierno central para evitar el 155.

Considera que el presidente catalán ha perdido muchas oportunidades de dialogar y volver a la legalidad: "¿Se cree que Macron o Merkel le hubieran enviado una cartita -como hizo Rajoy- para darle una oportunidad? Creo que no".

A su juicio, Puigdemont "quiere el conflicto, el victimismo y el teatro", y con este tipo de estrategia solo logra división social y dañar la economía catalana, además de lesionar la credibilidad institucional de la Generalitat, ha añadido.

Iceta a Puigdemont: "si decide ir al Senado yo le acompañaría"

En su turno de palabra, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha tendido la mano al president de la Generalitat y le ha recordado a Puigdemont: "aún tiene mañana para convocar elecciones. Y usted también puede ir al Senado mañana. Y si usted decide ir, yo le acompañaría".

Y ha continuado, "le acompañaría sabiendo que su discurso posiblemente no me gustaría, pero si usted decide ir, me tendrá a su lado". Iceta ha querido destacar "yo no me puedo rendir, y creo que usted tampoco".

Sobre el pleno del Parlament, Miquel Iceta ha dicho que no se debería de haber celebrado porque el president "usted, president, no tendría que estar aquí" debería estar en el Senado.

Sobre la posibilidad de proclamar una declaración de independencia, Miquel Iceta ha recordado que "el 1-O no era legal, no podían hacerlo. Pero el error fundamental, desde mi punto de vista, es que no tienen una mayoría ciudadana que lo avale".

Rabell: "no descarte ninguna vía que pare el 155"

En su turno de palabra, Lluís Rabell de CatalunyaSiQueEsPot ha exigido a Puigdemont que no descarte ninguna de las vías que impidan la aplicación del 155, "usted sabe cuáles son".

No nos lleve a un conflicto civil"Rabell ha llamado a la responsabilidad, "hemos de parar esta aventura" ha dicho. Y si convoca elecciones y decide ir al Senado, ha asegurado Rabell, tendrá todo nuestro apoyo, el de buena parte de los catalanes y del movimiento obrero.

En este sentido Lluís Rabell ha advertido "ya tenemos a dos personas en la cárcel y no necesitamos más mártires, ya tenemos bastantes." Y ha aconsejado a Puigdemont "no escuche a los aprendices de brujos que tiene a su lado, y hoy le hemos oído clamar. Ellos no son Cataluña, solo representan el sentimiento de una parte, y usted es el presidente de toda Cataluña. No nos lleve un conflicto civil".

El presidente de CSQP ha exigido al president de la Generalitat que "pare el choque. Nadie el derecho de jugarse el derecho del autogobierno por un juego", ha dicho y ha recordado que "el autogobierno está en peligro. No estamos ante la crisis entre dos gobiernos, estamos ante la crisis de Estado más importante de los últimos 40 años".

Puigdemont no intervendrá

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asiste pero no intervendrá en el pleno monográfico que se celebra este jueves desde las 18.00 en el Parlament, convocado para abordar una respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Estaba previsto que Puigdemont compareciera después de JxSí y de la CUP -que abren el pleno como grupos impulsores del pleno-, pero finalmente no lo hará: en la convocatoria consta que puede hacerlo "otro miembro del Govern".

El pleno debía empezar a las 17 pero se ha pospuesto a las 18 porque la hora de inicio coincidía con una declaración institucional de Puigdemont: en ella ha anunciado que estaba dispuesto a convocar elecciones pero que no lo ha hecho por falta de garantías del Gobierno central a no aplicar el 155, y por eso ha dicho que deja en manos de la cámara catalana la respuesta al artículo.

Sillas vacías para Cuixart y Sànchez

Las entidades soberanistas han dejado dos sillas libres en el hemiciclo del Parlament en honor a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados desde la semana pasada por un presunto delito de sedición.

Las sillas están decoradas con un lazo amarillo, el símbolo que han utilizado las entidades para pedir su libertad. También lucen un lazo amarillo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los diputados de JxSí.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.