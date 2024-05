Sumar toma la delantera al PSOE y prepara ya una reforma legal para poder renovar el CGPJ esquivando el veto del PP

Sumar se mueve y toma la iniciativa ante la falta de propuestas concretas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el negro panorama para la democracia que él mismo ha pintado tras anunciar que se mantiene en su cargo después de su parón de cinco días. La formación es muy crítica con el hecho de que Sánchez, en sus primeras apariciones públicas tras su vuelta, no haya anunciado ninguna medida y se haya limitado a prometer que desbloqueará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin dar ningún detalle sobre cómo lo hará. Y, este martes, Sumar decidió pasar a la ofensiva y anunció que presentará en el Congreso una propuesta de reforma legal para sortear el veto del PP a esta renovación.

El encargado de confirmar esta decisión fue el portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Íñigo Errejón, que aseguró que su partido va a presentar "sí o sí" una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los miembros del CGPJ. La renovación de esta institución, el órgano de gobierno de los jueces, lleva cinco años bloqueada porque el PP se niega a cerrar un acuerdo con el PSOE y, en la práctica, eso imposibilita la elección de los nuevos vocales, ya que la norma establece que es necesaria una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para llevarla a cabo. Lo que plantea Sumar es que baste con reunir más síes que noes en las cámaras para sacar adelante la renovación.

"Vamos a presentar sí o sí medidas de democratización del poder judicial, y llamamos al PSOE a una reflexión: hasta ahora, se han limitado a pedirle muy fuerte al PP que entre en razón, y el PP se ha debido de reír bastante", planteó Errejón. Para Sumar, cinco años de retraso en la renovación del CGPJ —un proceso que ni siquiera la mediación de la UE ha logrado desbloquear— son ya prueba más que suficiente de que los populares no tienen ninguna intención de dar cumplimiento a esta obligación constitucional, y por ello Errejón aseguró que "hay que cambiar de táctica, porque esta no ha funcionado", dado que el PP no "respeta las normas cuando no gobierna".

Al inicio de la pasada legislatura, el PSOE llegó a abrazar la posibilidad de rebajar las mayorías para forzar la renovación del CGPJ, pero finalmente se echó atrás después de que la UE diera un toque de atención al Gobierno ante el debilitamiento de la separación de poderes que podría suponer ese cambio legal. No obstante, para Sumar el panorama ha cambiado después de los cinco días de reflexión que se ha tomado Sánchez y de que el presidente haya abierto un debate público sobre el peligro que, a su juicio, suponen para la democracia el lawfare y la proliferación de noticias falsas. "Tras un gesto como del presidente no se puede volver como si nada", y "el punto y aparte que anunció tiene que llenarse de contenido", planteó Errejón.

No solo el portavoz parlamentario de Sumar se mostró a las claras a favor de un cambio legal para impedir al PP seguir bloqueando la renovación del CGPJ. También la propia líder de la formación, la vicepresidenta Yolanda Díaz, aseguró que es necesaria esa reforma porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "carece de voluntad para llegar al acuerdo que esta contemplado en la Constitución". "Yo me remito a los hechos, si percibiera que el PP quiere alcanzar acuerdo un por el bien del país no me levantaría de la mesa, pero la vocación de Feijóo es degenerar y destrozar las instituciones", espetó una Díaz mucho más dura de lo habitual, que aseguró que el PP "necesita controlar el órgano ejecutivo de los jueces para poder hacer lo que esta haciendo hoy en nuestro país".

Sumar no ha concretado todavía cuál es la fórmula de elección del CGPJ que va a llevar al Congreso, si bien Díaz señaló que la idea general pasa por dar un tiempo a los grupos parlamentarios para buscar una mayoría de tres quintos —el sistema actual— pero abrir la puerta a que, si en unos meses no se ha conseguido ese acuerdo, el órgano pueda renovarse únicamente con una mayoría absoluta de las Cortes. "Con este PP es imposible" negociar, y "nosotros tenemos mayoría para renovar el CGPJ, hemos intentado hacerlo por consenso, pero el PP solo conoce una norma, o ganan ellos o vale todo", argumentó por su parte Errejón.

Sumar, preocupada ante la inacción de Sánchez

La decisión de Sumar de tomar la iniciativa responde a una reflexión más profunda de la formación ante la falta de anuncios de Sánchez tras su parón. La coalición de Díaz entiende que una carta tan relevante como la que ha jugado el presidente supone un "punto de inflexión" en la legislatura, en palabras de Errejón. Y Sumar considera que, si el Gobierno no inicia un proceso de reformas profundas tanto a nivel judicial como para abordar problemas sociales como la vivienda o los precios de los alimentos básicos, el órdago de Sánchez se le puede volver en contra a todo el bloque progresista. "De esta situación no se puede salir como si nada, y lo afirmamos con preocupación: si el Gobierno no da dos pasos adelante, la mayoría democrática da diez pasos atrás", señaló Errejón.

"Cuando Sánchez dijo que seguía, una mayoría ciudadana respiró aliviada, pero luego dijo 'y ahora qué'. Y esa mayoría no ha encontrado respuesta, toda la gente que estuvo preocupada durante cinco días esperaba más", sostuvo el portavoz parlamentario de Sumar este martes, cuando también señaló que el Gobierno no está "para abrir debates ni para instar a reflexiones, sino para legislar, para abrir derechos y democratizar el Estado" y sostuvo que a nivel parlamentario existe la mayoría necesaria para aprobar estos cambios. "La legislatura estaba encallada y este punto de inflexión debe servir para pasar a la ofensiva", afirmó.

Sumar, por el momento, se ha centrado en proponer esta reforma del CGPJ y también en exigir al Gobierno que sea más ambicioso en su agenda social. Por el contrario, fuentes de la formación aseguran que no es su "prioridad" poner en marcha una nueva regulación de los medios de comunicación para combatir la desinformación. Lo máximo que planteó Errejón es la posibilidad de que los medios que reciben algún tipo de financiación pública (en forma, por ejemplo, de publicidad institucional) deban facilitar esa información a sus lectores, "para que cada uno publique lo que quiera, pero que cuando los ciudadanos lo lean sepan quien lo paga".