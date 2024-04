Podemos pide a Sánchez una ley de medios de comunicación "frente al dominio de una derecha que está en posiciones golpistas"

"Hoy queremos decirle al presidente del Gobierno que debe y puede seguir, pero no así; no se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer ni una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país". Son palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que compareció este lunes un par de horas después de que Pedro Sánchez anunciara su continuidad para asegurar que el presidente debe aprobar varias "medidas imprescindibles" si quiere hacer frente a la persecución mediática y judicial que dice sufrir. Entre ellas, Belarra apostó por "una ley de medios de comunicación", pero también por reformar la legislación para permitir que el Congreso pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta, lo cual evitaría el bloqueo que el PP lleva manteniendo cinco años.

En una declaración sin preguntas en la sede de Podemos, Belarra se felicitó por la decisión de Sánchez de no dimitir, pero aseguró que el bloque progresista no puede "permitir" que continúe la "guerra judicial". "Frente a estas derechas asalvajadas, antidemocráticas, que llevan mucho tiempo desplegando una estrategia golpista frente a gobiernos legítimos, nos necesitamos todos unidas, las fuerzas políticas en alianza con la sociedad civil organizada", sostuvo Belarra. Y, además, es necesario, dijo, "poner en marcha medidas imprescindibles con carácter inmediato".

La líder de Podemos enumeró cuatro prioridades. La primera, "renovar el CGPJ sin el PP, cambiando la ley que determina las mayorías de elección, para democratizar la justicia". También en relación a esa materia, Belarra pidió "cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial", aunque no planteó en qué dirección. Y, sobre todo, la dirigente planteó la necesidad de "democratizar el poder mediático a través de una ley de medios que garantice la pluralidad frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas", así como "fortalecer la radiotelevisión pública" y "derogar la ley mordaza" porque "la violencia política no golpea solo a los cargos públicos, también a quienes defienden derechos en las calles".

"Hay que pasar a la acción porque mucha gente tiene la sensación de que el PSOE solo se ha movido cuando les ha tocado a ellos, y eso no puede ser", continuó Belarra, que alertó de que "el presidente no es el primero y, por desgracia, si no actuamos con firmeza tampoco va a ser el último" en sufrir lo que definió como "lawfare". "Necesitamos recordar a todas las víctimas" de esta práctica, "tantos casos ante los que el PSOE ha mirado siempre hacia otro lado", criticó la líder de Podemos, que aseguró que "el objetivo último de los reaccionarios" con estas prácticas "es sostener un sistema que les da poder y privilegios".

"La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras: necesitamos enfrentar sin miedo lo que nos ha traído hasta aquí, porque solo así podremos parar los pies a la derecha política, mediática y judicial y que nunca nadie más viva en carne propia lo que está viviendo ahora el presidente", apuntó Belarra. Y aseguró que, para su partido, "nunca ha existido la duda": "Siempre hemos pensado que, a pesar del altísimo precio que nos hacen pagar, merece la pena luchar y merece la pena seguir adelante", ya que "organizarnos y trabajar juntos es la única herramienta de la gente humilde para equilibrar la balanza".