PSOE y PP ponen fin a la 'guerra fría' y entran en combate por la mujer de Sánchez y el CGPJ

.@sanchezcastejon denuncia bulos mientras los lanza contra mí.



Su Gobierno me acusó falsamente de dar ayudas a mi pareja y hoy él mismo miente.



Jamás he dicho que ninguna mujer se quede en casa, tampoco la suya.



En TVE no le han pedido que lo retire, pero hágalo.

Rectifique. pic.twitter.com/QcGFWsILqo