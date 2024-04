Sánchez no descarta una rebaja de las mayorías parlamentarias para renovar el CGPJ sin el PP

Este mes de abril es el "tope" que puso la Comisión Europea para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y si el PP y el PSOE no llegan a un acuerdo para ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta un cambio de las mayorías parlamentarias a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para no tener que depender del PP. "No puedo decir un cambio de mayorías o no, pero la responsabilidad del Gobierno es renovar el CGPJ y lo llevaremos a efecto. Ojalá cuente con la mayoría parlamentaria", ha apuntado Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha asegurado estar dispuesto a liderar, pero no "monopolizar", un plan de regeneración democrática en el que entra la renovación del CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado.

Para ello, no descarta la fórmula que plantean sus socios del Gobierno -Sumar- y Podemos de rebajar las mayorías parlamentarias -ahora en tres quintos- para no depender del PP en el nombramiento de los jueces y magistrados que regula la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), pese a que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recordó este mismo lunes que Sánchez se había comprometido a no hacerlo en una reunión que mantuvieron en diciembre de 2023.

En la entrevista, Sánchez también ha hablado de otros asuntos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que este lunes y nada más conocer su decisión de continuar en el cargo, publicó un barómetro sobre la intención de voto realizado durante esos cinco días y cuyos resultados señalan que el PSOE se ha disparado. El presidente del Gobierno ha asegurado que no tenía constancia de que se iba a hacer y que se enteró por los medios de comunicación.

También ha dejado claro que tiene "ánimo" para continuar al frente del Gobierno en los más de tres años que quedan de legislatura. "Tengo ánimo para tres años y los que quieran los españoles con su voto”, ha afirmado, asegurando que los proyectos políticos desde el "ámbito de las personas" son sus "ganas, convicciones y contenidos transformadores". "Si los españoles y mi partido quieren que siga siendo responsable y líder, mientras tengan ganas y convicción, lo voy a hacer. Creo en la política", ha zanjado en una entrevista en la que eludido hablar de si durante los últimos días el partido ha abordado su posible sucesión al frente del PSOE.

La "regeneración" trasciende de la "legislatura"

En lo que más ha incidido es en que quiere liderar un plan de "regeneración democrática" para renovar el Poder Judicial y "combatir" lo que llama la "maquinaria del fango", es decir, la desinformación, los bulos y las "campañas de acoso" a políticos, periodistas y otros sectores. No ha especificado cómo quiere hacerlo, de hecho, ha asegurado que esto no es una tarea de "tres días, tres meses o tres años". "Trasciende a esta legislatura", ha vaticinado.

Para llevarlo a cabo ha insistido en que quiere liderarlo pero no "monopolizarlo", llamando así a más actores a que participen de forma activa en él. Entre ellos, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial y los medios de comunicación, "no los pseudomedios" y también el Gobierno. "Además de trasversal tiene que ser en positivo. No es cuestión de señalar a nadie, sino de sumar esfuerzos, unir a la gente de muchos ámbitos e ideologías", ha recalcado.