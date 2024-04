Feijóo recuerda que Sánchez le prometió en diciembre que no rebajaría las mayorías del sistema de elección del CGPJ

El pasado 22 de diciembre el recién investido presidente, Pedro Sánchez, y el nuevo jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mantuvieron su primera reunión para abordar los tres grandes asuntos de Estado: la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De aquel cara a cara fructificaron dos compromisos, el de reformar la Carta Magna en favor de las personas con discapacidad —que sellaron al mes siguiente— y un segundo relativo al CGPJ: "Tengo el compromiso del presidente de que no va a cambiar las mayorías y también tengo el compromiso del presidente de que no va a modificar el número de jueces y magistrados elegidos en el Congreso y en el Senado", aseguró Feijóo en diciembre. A lo que añadió: "Le doy valor a ese compromiso porque es una posición del Gobierno que es correcta".

Una promesa que apenas trascendió en el cierre del año, pero que este lunes recuperó el líder del PP ante el temor de que Sánchez pueda 'cambiar de opinión'. "El presidente me dijo en nuestra reunión [del 22 de diciembre] que en ningún caso cambiaría las mayorías de CGPJ. Yo no se lo pregunté, me lo dijo él", subrayó ante los medios después de insistir en que no quería "entrar en conjeturas" dada "la trascendencia de la situación" que había generado Pedro Sánchez en los últimos cinco días de "reflexión".

Feijóo volvió a eludir cualquier pregunta sobre futuribles. Preguntado de nuevo por cuál sería la reacción del PP en el caso de que el PSOE rebajase el sistema de mayorías para poder reformar el CGPJ sin la oposición, el líder popular insistió en que no quería abrir más frentes que las que había abierto Sánchez con su decisión de mantenerse en la Moncloa.

No obstante, el líder de la oposición ya marcó su postura ante los medios tras la reunión del pasado diciembre. "Los requisitos para formar parte del consejo y los porcentajes de acuerdo del consejo para nombrar en el ámbito de sus competencias nos vale. Habíamos quedado en que, por ejemplo, para nombrar a magistrados del Tribunal Supremo se rompiesen las históricas mayorías y no volviéramos a hablar nunca más de mayorías progresistas o mayoría conservadora. Y es que para nombrar un magistrado del Tribunal Supremo que está vacante se necesita tres quintos, una mayoría reforzada, lo que debe seguir vigente para profundizar en la independencia judicial".

Lo cierto es que el compromiso al que habría llegado el presidente del Gobierno no era nuevo. No obstante era la confirmación de que no usaría su reciente mayoría progresista para renovar el órgano que lleva más de un lustro caducado en contra de lo que marca la Constitución por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. En esa misma reunión se acordó también, a propuesta de los populares, abrir una nueva etapa de negociación entre ambos partidos pero esta vez con la mediación de la Comisión Europea. Más de cuatro meses después sigue sin haber acuerdo para renovar el CGPJ. Es más, las probabilidades serían menores a las puertas de las elecciones europeas y con la reciente dimisión del comisario de Justicia, Didier Reynders, encargado de mediar entre ambos.

La vía de reducir la mayoría vuelve a coger fuerza

En los últimos meses, el PSOE ha abogado por la negociación con los populares para renovar el CGPJ, aunque priorizando la renovación a la modificación de la ley de elección de los jueces. Tras los días de reflexión de Pedro Sánchez que concluyeron con la continuidad de su Presidencia, la vía de reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial ha vuelto a coger fuerza. En su declaración institucional desde La Moncloa se comprometió a trabajar "sin descanso" por la "regeneración pendiente de nuestra democracia", y tras ello, sus socios de Sumar en el Gobierno y también Podemos -que lleva al menos cuatro años planteando esta fórmula- volvieron a ponerla sobre la mesa para no depender del PP.

El Consejo está compuesto por veinte vocales, de los que doce son jueces y magistrados y ocho son juristas de “reconocido prestigio”. La Constitución establece que los ocho juristas serán nombrados por las Cortes -cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado- por mayoría de tres quintos, pero dice que el nombramiento de los doce jueces se producirá en los términos que establezca la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Actualmente, la ley también fija una mayoría de tres quintos para nombrar a los doce jueces y magistrados.

Es lo que, precisamente, buscan cambiar sus socios del Gobierno pasando de la actual mayoría cualificada a una mayoría absoluta, lo que podría lograr a través de los apoyos parlamentarios que obtuvo en la investidura y sin un acuerdo con el PP.

El PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar una iniciativa al respecto en el año 2020, pero finalmente fue retirada meses más tarde porque causó recelos en Bruselas y también entre los jueces. Sin embargo, tanto Podemos como ahora Sumar siguen abogando por esta opción, a la que Sánchez se comprometió a no recurrir, según dijo Feijóo en diciembre y le ha recordado este lunes.