PSOE y PP se dan una tregua en la 'guerra' de comisiones de investigación: Sánchez y Feijóo quedan, de momento, excluidos

El conflicto político e ideológico entre el PP y el PSOE se mantiene en un momento álgido pero, de momento, no se traduce en una agresión directa al enemigo. Es la conclusión que se desprende de la elección de comparecientes que cada partido ha hecho para que acudan a las comisiones de investigación sobre el caso Koldo que se han puesto en marcha tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Mientras que en la Cámara Baja, el PSOE porta la batuta sobre quién debe dar explicaciones por la contratación pública durante la pandemia, el PP tiene barra libre en el Senado, donde cuenta con una mayoría absoluta con la que no tiene ni que negociar las listas. Los resultados -más llamativos por las ausencias- son los siguientes: ni el PP ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, en el Senado; ni el PSOE lo ha hecho con Alberto Núñez Feijóo y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el Congreso.

Las dos partes niegan que se esté produciendo esta especie de "pacto de no agresión". "No, rotundamente no", sentenció Pedro Sánchez desde Oslo (Noruega), para negar por la mayor que la elección de los socialistas dependiese de algún modo de lo que hacían los populares en el Senado. Sin embargo, desde Ferraz ya habían reconocido hace días que estaban atentos a los movimientos del Grupo Popular en el Senado y que actuarían en consecuencia. Los populares también niegan un vínculo entre estrategias. "No adecuaremos nuestro listado a lo que haga el resto de partidos, sino a las necesidades que tienen los ciudadanos de que se expliquen actuaciones presuntamente irregulares", señalan fuentes del PP.

No citan a las parejas, pero les piden documentación

Los populares han llamado a los principales señalados por el caso Koldo, además de a ministros y ministras socialistas, y aunque no citan a la pareja de Sánchez, sí requieren información por un presunto conflicto de intereses. Algunos de los 84 nombres que el PP quiere que comparezcan en el Senado son José Luis Ábalos, Francina Armengol, Santos Cerdán, Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama, Koldo García y su hermano Joseba, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Ángel Víctor Torres y Óscar Puente. Ni Sánchez ni su mujer están entre ellos, aunque los populares sí convocan a la exministra de Economía Nadia Calviño y a la de Industria Reyes Maroto por asuntos vinculados con Begoña Gómez. También a Carlos Barrabés, el empresario que impulsó el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que actualmente dirige la mujer del presidente.

Además, piden información sobre la actividad profesional de Begoña Gómez para que se estudie en la comisión, en concreto, certificados de acuerdos del Consejos de Ministros relacionados con las ayudas y que, a su juicio, podrían incurrir en un conflicto de intereses.

Los socialistas han aplicado la misma técnica en el Congreso. No citan a la pareja de Ayuso, pero sí a su socio y amigo de la infancia Daniel Alcázar, el administrador único de la empresa a la que la Comunidad adjudicó el contrato de mascarillas. También a Fernando Camino Maculet, directivo de Quirón Salud, a quien acusan de propiciar la comisión en mascarillas de González Amador, o a dos encargados de los contratos de mascarillas durante la pandemia: la que ahora es consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila, y Manuel Ángel de la Puente.

Además de a investigados por la misma causa que González Amador, en concreto, a David Herrera Lobato y a los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido, responsables de las empresas donde imputaba sus gastos, junto con el empresario mexicano Maximiliano Eduardo Niederer.

Llaman tanto a Isabel Díaz Ayuso como a su entorno -a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a su mano derecha, Alfonso Serrano, y a su exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero-. Y, a falta de ministros, introducen a varios presidentes y cargos autonómicos del PP, como la balear Marga Prohens, el andaluz Juanma Moreno -junto su consejera de Salud y también su antecesor, Jesús Aguirre, y al que fue su mano derecha, Elías Bendodo-, y no citan a Alfonso Fernández Mañueco, pero sí el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia.

Además, piden a Hacienda las declaraciones del IRPF de la hermana de Feijóo y de la pareja de Ayuso, y al Registro de la Propiedad le solicitan propiedades inmobiliarias en las que conste como titular, en cualquier porcentaje, Ayuso, su hermano y la pareja de la presidenta, junto con los contratos de alquiler de González Amador desde 2018 hasta la actualidad.

Los primeros en comparecer lo harán en el Senado: Koldo García lo hará el 22 de abril, y después será el turno del exministro de Sanidad y actual candidato del PSC a las elecciones del 12M, Salvador Illa, que lo hará dos días después. En el Congreso, la comisión de investigación se reúne este martes para votar una lista conjunta entre los grupos. De momento, tanto la del Senado como la del Congreso dan tregua a Sánchez y a Feijóo, pero ninguna de las dos está cerrada definitivamente y se podrá ir actualizando según avance la investigación.