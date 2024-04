Sumar se pone en alerta ante la "nada" de Sánchez y refuerza su discurso social para frenar la desmovilización y las fugas al PSOE

Saltan las alarmas en Sumar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este lunes que continuará en su cargo pero no planteara ninguna medida concreta para solucionar el negro panorama que pintó, que él mismo definió como de "política de la vergüenza". Las primeras reflexiones del ala minoritaria del Gobierno giraron en torno a dos ideas. La primera, que el movimiento de Sánchez puede reforzar en el corto plazo —es decir, en las elecciones catalanas y europeas— al PSOE a costa de los partidos a su izquierda, incluido Sumar. Y la segunda, sin embargo, que si este impulso no se traduce en medidas concretas y ambiciosas, el bloque progresista puede salir muy golpeado en su conjunto a medio y largo plazo.

El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso mantuvo una reunión por la tarde en la que el diagnóstico de la situación giró en torno a las dos ideas mencionadas. Pero la entrevista que concedió Sánchez a TVE por la noche precipitó las críticas abiertas de Sumar al presidente, a quien los de Díaz acusaron de no haber hecho "nada" —en palabras del portavoz parlamentario Íñigo Errejón— para dotar de contenido su órdago, al no haber anunciado ninguna medida concreta ni para abordar la politización del poder judicial que denuncia ni tampoco para poner coto a las noticias falsas difundidas por algunos "pseudomedios", según se refirió a ellos el propio Sánchez. "Tenemos que tomarnos en serio el punto y aparte" y "la ofensiva de la derecha política, judicial y mediática", espetó el propio partido en un mensaje en su cuenta de X.

El lunes, no obstante, fue un día de análisis acelerados y cambiantes, también en el seno de Sumar. Poco antes de esa entrevista, tras la cual en Sumar se instaló la indignación por el hecho de que Sánchez no hiciera ningún anuncio, varios de los dirigentes de la formación coincidían en la reunión del grupo parlamentario en que, en el corto plazo, sus perspectivas electorales habían sufrido un duro golpe, puesto que la decisión del presidente y el cierre de filas que ha conseguido en los últimos días por parte del bloque progresista en torno a su figura pueden derivar en un importante crecimiento del PSOE tanto en los comicios autonómicos como en los europeos.

Varias fuentes del grupo parlamentario de Sumar consideraban que la actuación de Sánchez de los últimos días, y especialmente el discurso con el que este lunes ha anunciado su decisión de mantenerse en la Presidencia del Gobierno, pueden tener como consecuencia que el PSOE "se coma" a sus socios minoritarios. Así lo expresaron algunos de los dirigentes consultados por este diario, que temen que el empuje entre las bases progresistas por la continuidad del presidente se traduzca en un impulso importante en las elecciones de Cataluña, donde el PSC podría abrir una importante brecha en el electorado de Catalunya en Comú. Ese efecto podría replicarse en las europeas, aunque estas fuentes confían en que el tirón se haya diluido en parte para el mes de junio.

En esa reunión del grupo parlamentario, además, muchos de los dirigentes y diputados de Sumar compartieron una importante decepción con cómo ha manejado Sánchez su órdago, incluso antes de la entrevista en TVE. No obstante, la cara positiva para la formación, consideran varios dirigentes, es que los vaivenes del líder socialista en los últimos días pueden haber generado un enfado en algunos de los votantes del bloque progresista que pueden terminar dando algo de oxígeno a Sumar. "Pero nosotros tenemos que remontar", señalaba un diputado. Y otro explicaba que, para intentar que el cierre de filas de los últimos días no se torne en decepción, Sumar va a tratar de reforzar su discurso social para intentar tirar del Gobierno hacia la izquierda.

Medidas sociales ambiciosas

"El discurso de este lunes, si no se dota de contenido, puede envejecer muy mal" y terminar siendo contraproducente para el Ejecutivo, razonaba un dirigente de Sumar horas antes de la entrevista de Sánchez que tan mal sentó al socio minoritario de la coalición. Y, para evitarlo, la formación cree que el Gobierno debe ser ambicioso a la hora de poner en marcha no solo medidas para abordar la "limpieza, la regeneración" y la vuelta al "juego limpio" en la vida pública, en palabras de Sánchez, sino también problemas sociales muy acuciantes que Sumar lleva meses pidiendo —sin éxito— que el PSOE ataque de manera ambiciosa, como el precio de la vivienda, la reducción de la jornada laboral o el precio de los alimentos básicos.

Un diputado de Sumar abunda en esta tesis y explica que la sensación general en la formación es que cuestiones como las modificaciones legales para forzar la renovación del CGPJ esquivando el veto del PP, por importantes que sean, no generan adhesión entre el electorado progresista. Por el contrario, la tesis de Sumar es que el Gobierno se juega buena parte de la legislatura en las medidas sociales que no está poniendo en práctica, o no con la ambición que buscan los de Yolanda Díaz. "El electorado progresista está desmovilizado, y nuestra sensación es que hablando del poder judicial tampoco nos vamos a ganar esa base social", resume un dirigente de Sumar.

Ante ese diagnóstico, el partido comunicó este lunes las que, a su juicio, deben ser las seis prioridades del Gobierno de cara a los próximos meses. La primera de ellas, para Sumar, debe ser "afrontar con urgencia el mayor problema de nuestro país, la vivienda, concretamente regulando los pisos turísticos y prohibiendo la especulación de fondos internacionales". La formación también exige reducir ya la jornada laboral a 37,5 horas semanales, derogar la ley mordaza, ampliar los permisos por nacimiento a 20 semanas, "recuperar la universalidad de la sanidad pública" y, como planteó Yolanda Díaz por la mañana, "cambiar la ley para garantizar que se termine el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial" y "democratizar el acceso a la carrera judicial" mediante la creación de becas y ayudas para los aspirantes con menos recursos.