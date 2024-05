Iría Rodríguez, psiquiatra: "El 'no encajar' por una discapacidad crea en los niños problemas serios de autoestima y ánimo"

El abordaje multidisciplinar de la discapacidad es fundamental para garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades específicas de cada paciente. Tal y como reconocen los expertos crucial reconocer que las personas con discapacidad pueden enfrentar una amplia gama de desafíos físicos, emocionales y sociales. Por lo tanto, un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de la medicina, la psicología, la terapia ocupacional, la fisioterapia, entre otros, puede proporcionar una atención holística que aborde todas las áreas de la vida de la persona.

Por otro lado, más allá de los desafíos físicos, las personas con discapacidad enfrentan una carga significativa en términos de salud mental, que puede surgir de la propia limitación, la estigmatización social, las barreras de acceso a la atención médica y la falta de apoyo adecuado. Por ello, los psiquiatras recuerdan que no solo destaca la importancia de abordar la salud mental como parte integral del cuidado de la discapacidad, sino que también subrayan la necesidad urgente de medidas y servicios que aborden de manera efectiva estas complejas interacciones, garantizando así una atención completa y equitativa para todas las personas con discapacidad.

Iría Rodríguez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y especialista en Psiquiatría en Hospital Universitario de Guadalajara. Además, desde hace un año, Rodríguez es la psiquiatra del Gabinete Multidisciplinar de la Fundación Querer.

Hablamos con ella antes de su participación en las V Jornadas Neurocientíficas y Educativas de la Fundación Querer.

¿Cómo se involucró en el campo de la psiquiatría infantil y qué le motivó a especializarte en este ámbito?La verdad es que mi trayectoria profesional ha dado muchos giros. Primero me especialicé en Medicina Familiar. Esto me permitió tener unos conocimientos médicos amplios y además el poder realizar rotaciones en pediatría y salud mental me hizo darme cuenta de que esos ámbitos me gustaban.



Después de trabajar unos años en la urgencia hospitalaria, decido repetir la residencia y hacer psiquiatría. Es durante la residencia de psiquiatría, cuando coincido con grandes profesionales en salud mental infantojuvenil (el doctor Mesián, la doctora Natalia Rodríguez y el doctor Pérez Argiles) y me doy cuenta de que me gustaría trabajar con ellos y como ellos. La atención a los niños y adolescentes es muy exigente, pero también gratificante.