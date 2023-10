Justo Pinzón, psiquiatra: "Con la ayuda adecuada siempre se puede encontrar un nuevo camino e ilusión en la vida"

La salud mental ha ganado espacio y notoriedad en todos lo ámbitos de la vida. Desde el trabajo hasta en las relaciones afectivas, pasando por la política, los medios de comunicación y los productos de entretenimiento. Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Bajo el marco de esta celebración, Neuraxpharm y Fundación Querer han puesto en marcha la campaña 'Un beso por la salud mental'.

Cada foto que se envíe con el bonito y sencillo gesto del beso se traducirá en la donación de un euro para la compra de ordenadores y teclados específico para niños con enfermedades neurológicas del Cole de Celia y Pepe, centro de la Fundación Querer. La salud mental es clave para el bienestar personal, tanto de las personas con discapacidad como sin ella. En un día como hoy, queremos conocer más sobre ella.

Para conocer qué situación atraviesa la salud mental actualmente, hablamos con Justo Pinzón Espinosa, psiquiatra en CSMA Amposta, y Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, Tarragona. También es investigador predoctoral de la Universidad de Barcelona.

En los últimos años, la salud mental -entiéndame la expresión, doctor- ¿está de moda? ¿Han constatado un ‘boom’?En los últimos años, ha habido un aumento significativo en la conciencia y la discusión pública sobre la salud mental debido a la disminución del estigma, una mayor apertura para hablar sobre el tema y una comprensión más profunda de su importancia. Aunque esto puede parecer un "boom" en la visibilidad de la salud mental, es crucial recordar que los trastornos mentales son afecciones médicas legítimas y que esta atención creciente es positiva para identificar y abordar estos problemas de manera efectiva.



¿Es bueno que acapare tanta visibilidad? O, en cambio, ¿puede ser contraproducente? Se me ocurre llamar depresión a cualquier momento algo más triste de lo habitual.La creciente atención a la salud mental y la disminución del estigma en torno a los trastornos mentales son en su mayoría desarrollos positivos.

Sin embargo, hay un riesgo potencial de que la atención excesiva a la salud mental pueda llevar a la medicalización innecesaria de las emociones normales. Es imperativo distinguir entre las emociones humanas normales, como la tristeza ocasional, y los trastornos mentales genuinos, como la depresión clínica. Llamar "depresión" a cualquier momento de tristeza más intensa de lo habitual puede ser contraproducente al minimizar la gravedad de los trastornos mentales reales y diluir el significado clínico de la depresión.



¿Fue la pandemia el mayor detonante para el incremento de patologías relacionadas con el aspecto mental? Si es así, ¿a qué se debió? ¿Consciencia real de lo azaroso del mundo, de la muerte? ¿Crisis existenciales? ¿El propio encierro físico?La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la salud mental de muchas personas en todo el mundo. Si bien no es el único factor, ha sido un importante detonante y ha exacerbado problemas preexistentes. Algunos de los factores que han contribuido al aumento de las patologías relacionadas con la salud mental incluyen el aislamiento social, el estrés y ansiedad provocados por la incertidumbre sobre la pandemia, preocupaciones sobre la salud personal y de seres queridos, y la situación económica han aumentado los niveles de estrés y ansiedad en muchas personas. También fue un factor el acceso limitado a la atención médica. Las interrupciones en los servicios de salud mental y la falta de acceso a la atención médica dificultaron la obtención de tratamientos necesarios. Por descontado, influyó el proceso de luto y pérdida.



La pandemia desmoronó muchos esquemas mentales. ¿Cómo se reprograma uno para buscar un nuevo camino o una nueva ilusión, después de algo tan arrollador? Quizá es más tentador dejarse caer en una apatía casi nihilista después de lo vivido.Reprogramar la mente después de la pandemia implica permitirte sentir y procesar emociones, fomentar la resiliencia, establecer metas realistas, encontrar significado y propósito, explorar nuevas experiencias, mantener una rutina saludable, conectarte con otros, buscar apoyo profesional si es necesario y cultivar la gratitud. La transición puede ser un desafío, pero con el tiempo y el apoyo adecuados, es posible encontrar un nuevo camino y una nueva ilusión en la vida.

¿Qué otros factores del estilo de vida actual provocan un desajuste del bienestar mental?El bienestar mental puede estar influenciado por una variedad de factores del estilo de vida en la sociedad actual. Algunos de los factores que pueden contribuir a un desajuste en el bienestar mental incluyen el estrés crónico, el mal descanso nocturno, el sedentarismo, la mala alimentación, el abuso de sustancias como el alcohol, tabaco u otras drogas, una conexión digital constante, el aislamiento social, la presión social y el perfeccionismo, un ambiente laboral tóxico y la falta de apoyo social.



Los ciudadanos de a pie, ¿seguimos siendo unos grandes desconocedores de la salud mental?A pesar de algunos avances, muchas personas aún tienen un conocimiento limitado sobre la salud mental debido al estigma, la falta de educación y la falta de discusión abierta en la sociedad. Por otro lado, la salud mental es un tema complejo y multifacético, y puede ser difícil de comprender completamente. La falta de conocimiento a menudo se debe a la complejidad del tema y a la falta de información accesible y precisa. Es importante promover la educación y la conciencia sobre la salud mental para reducir el desconocimiento y el estigma.

¿Es fácil ser consciente de que se necesita ayuda de un profesional? ¿Hay gente con altos niveles de estrés y ansiedad que no son conscientes de ello? Quizá lo llaman de otra manera y no lo asocian con eso.Uno de los aspectos más difíciles en salud y, por ende, en salud mental, es el reconocer que se tiene un problema y que se necesita ayuda profesional. Es cierto que muchas personas pueden tener altos niveles de estrés y ansiedad sin ser plenamente conscientes de ello. A menudo, esto se debe a la falta de comprensión sobre los síntomas.

Algunas razones por las que algunas personas pueden no ser conscientes de que necesitan ayuda de un profesional para su estrés y ansiedad incluyen la normalización de la ansiedad, la negación o minimización con el "no es tan grave". A esto se le suma la falta de educación sobre el tema y el miedo al estigma o al juicio de los demás. Pueden preocuparse por ser etiquetados o estigmatizados como "débiles" o "locos".



Hay un grupo de música emergente, Arde Bogotá, que en una de sus canciones desea vivir en un mundo donde no exista la ansiedad. ¿Considera que no se entiende del todo cómo funciona la cabeza? La ansiedad no hay que erradicarla, sino saber gestionarla, ¿verdad?Tiene razón, la ansiedad es una emoción o reacción natural y necesaria que todos experimentamos en ciertas situaciones. No es realista ni deseable erradicar completamente la ansiedad, ya que desempeña un papel importante en la supervivencia y la adaptación. La clave está en aprender a gestionarla de manera saludable. La ansiedad se convierte en un problema cuando es excesiva, persistente o interfiere significativamente en la vida diaria de una persona. En lugar de eliminarla, es fundamental aprender estrategias efectivas para reconocerla, aceptarla, gestionarla y utilizarla como una señal útil de que algo necesita nuestra atención.





Como médico psiquiatra, ¿considera que la salud mental hay que divulgarla? Estas campañas, como la de 'Un beso por la Salud Mental, ¿cómo de beneficiosas son para ello?La divulgación de la salud mental es esencial. La educación y la concienciación sobre la salud mental son fundamentales para reducir el estigma, fomentar la comprensión y promover el acceso a la atención adecuada. Las campañas de divulgación, como la del beso u otras iniciativas destinadas a sensibilizar sobre la salud mental, pueden ser beneficiosas al reducir el estigma, visibilizan y aumentar la conciencia de estos problemas, promover conversaciones abiertas sobre la salud mental en la sociedad, destacar la accesibilidad a la ayuda y promover el autocuidado.



¿Qué poder sanador puede llegar a tener un gesto tan simple como un beso?Los besos y el contacto físico, como un gesto simple, pueden tener un poder sanador emocional y psicológico. Liberan hormonas como la oxitocina y reducen el cortisol, lo que alivia el estrés y mejora el estado de ánimo. También fortalecen relaciones, alivian el dolor y aumentan el sentido de seguridad. Aunque no pueden curar trastornos graves, contribuyen al bienestar emocional y pueden mejorar la salud mental en el día a día.

Milagros a Lourdes, pero ¿existen algunos pequeños consejos que nos pueda explicar para empezar a cuidar nuestra salud mental en el día a día?Excelente pregunta. Definitivamente que no hay milagros, pero hay pequeñas acciones que se pueden convertir en hábitos para para cuidar la salud mental en el día a día. Pequeños consejos o ‘tips’ que podría darles serían:



1. Establece una rutina: Mantener una rutina diaria puede brindar estructura y previsibilidad, lo que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.



2. Haz ejercicio regularmente: La actividad física regular libera endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Intenta incluir ejercicio en tu rutina diaria.



3. Duerme lo suficiente: El sueño es esencial para la salud mental. Intenta mantener un horario de sueño regular y crea un ambiente propicio para descansar.



4. Come bien: Una dieta equilibrada y nutritiva puede tener un impacto positivo en el bienestar mental. Evita el exceso de azúcar y cafeína, y consume alimentos ricos en nutrientes.



5. Practica la atención plena (mindfulness): La meditación y la atención plena pueden ayudarte a reducir el estrés y mejorar la concentración y el bienestar emocional. Dedica tiempo a prácticas de mindfulness cada día.



6. Establece límites digitales: Limita el tiempo que pasas en dispositivos electrónicos y redes sociales, ya que la sobreexposición puede contribuir al estrés y la ansiedad.



7. Fomenta relaciones sociales: Mantén conexiones significativas con amigos y seres queridos. La interacción social es fundamental para el bienestar emocional.



8. Aprende a decir no: No tengas miedo de establecer límites y decir no cuando sea necesario. El exceso de compromisos puede aumentar el estrés.



9. Realiza actividades que disfrutes: Dedica tiempo a actividades que te gusten y te relajen, ya sea leer, pintar, escuchar música o cualquier pasatiempo que te guste.



10. Busca apoyo profesional si es necesario: Si estás lidiando con problemas de salud mental, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La terapia puede ser muy efectiva y la medicación, también.



Después del terremoto social que ha supuesto la salud mental en los últimos años, ¿cuáles son los horizontes a los que se enfrenta la psiquiatría como especialidad?Algunos de estos desafíos y horizontes incluyen un aumento de la demanda de servicios, un enfoque en la atención integral. La psiquiatría enfrenta un panorama en constante evolución en el que se prioriza una atención más integral, la prevención y el bienestar mental, la personalización del tratamiento y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad en materia de salud mental. La colaboración y la investigación continuarán siendo fundamentales para mejorar la atención en este campo y para ello necesita el apoyo de los sistemas sociales y sanitarios, inversión privada y gubernamental y el soporte de la sociedad.