Elecciones en Euskadi: nacionalismo sí, la independencia ya veremos...

Bien podríamos pensar que las elecciones ya son una afición de la clase política española, como una serie de moda por capítulos, siempre hay unas elecciones convocadas, es más, ya hay más convocatorias electorales que leyes aprobadas en los últimos meses.

En esta ocasión, analizaremos las primeras elecciones en discordia, las vascas, unas elecciones con especial importancia porque afectan a la estabilidad del Gobierno español más que al vasco. Un gobierno (el español) que depende de demasiados factores para tener estabilidad. Pero analicemos qué se juega cada uno de los partidos en este proceso y qué dicen las encuestas, diputado arriba, diputado abajo, vamos a ello.

Las tendencias son claras, y es lo único que, si eres un profesional de las elecciones, debes tener en cuenta, la tendencia mata al puntaje, y las tendencias son claras: El PNV ligeramente a la baja, BILDU al alza, PSE estancado y PP estancado a la baja, me explico.

El desgaste del PNV es evidente, su radicalización para frenar el crecimiento de BILDU le trae consecuencias negativas, todo indica, que será la segunda fuerza política en Euskadi, insisto, la tendencia es clara, los números hoy importan menos, la tendencia los aleja de ganar.

BILDU tiene una tendencia al alza, y eso lo llevaría a ganar y ser primera fuerza. Dos son los motivos, el primero, que se come parte del electorado del PNV (por nacionalista) y parte del electorado del PSE (por la izquierda). Un PSE que puede vivir (en parte) lo sucedido en Galicia, donde su electorado se fue al BNG y aquí se iría a BILDU.

Cuando la izquierda abraza al nacionalismo, gana aprecio, pero pierde votos. Un PSE estancado, con un liderazgo frío, inocuo, con un Pedro Sánchez desbocado a cumplir los anhelos de los dueños y señores de Euskadi, PNV y BILDU, no sé en qué orden lo de dueños y señores, pero lo son, ustedes los ordenan.

Un PSE sin un modelo propio más que el de ser muleta de cualquiera, para que ese cualquiera sea muleta de ellos en Madrid. Muleta por muleta, y acabaremos todos cojos.

El PP, un PP que como he dicho en otras ocasiones ha apostado por un fondo de inversión sin riesgo, de esos que dan el 0.1% en el banco, un candidato, que intentando caer bien a todos no logrará más que surfear una ola más no cambiar la tendencia de los mares cantábricos. Un PP que corre el riesgo de retroceder incluso en diputados, y hacerlo, más irrelevante aún.

Los líderes nacionales también se juegan mucho, Pedro Sánchez su silla, (con el permiso de Junts per Catalunya) Feijóo se juega que su partido no entre en una ola de irrelevancia antes de las europeas, lo cual, frenaría su victoria, que no está en duda, pero puede ser menos de lo esperado por culpa de vascos y catalanes.

Los partidos nacionalistas asumen la máxima de "nacionalismo sí, independencia no", PNV la asume a gritos, BILDU en silencio, pero saben que la verdadera independencia de Euskadi viene de la irrelevancia del PSE y del PP, y están manos a la obra en eso.

Que nadie descarte un Gobierno de BILDU con el PNV, el PSOE (Ferraz), no el PSE, lo tiene claro, y lo ve como amenaza, claro que lo explican como amenaza para el país, pero en realidad un gobierno nacionalista es una amenaza para su gobierno. Vuelven a aplicar la máxima de mientan, pero no engañen, y aquí pecan nuevamente de lo segundo.

¿Qué opciones hay hoy de formar Gobierno? Las resumo en breve…

Un Gobierno de BILDU con el PSE, enfadaría al PNV que pondría condiciones para la estabilidad en Madrid. Un Gobierno de PNV con PSE, segunda opción muleta, que enfadaría a BILDU y pondría en duda la estabilidad del gobierno de Madrid. Un Gobierno BILDU y PNV que dejaría a PSE y PP en la irrelevancia política en Euskadi y proclamaría la independencia de facto, pues ya no dependerían de nadie en Madrid para gobernarse.

Hoy, y con las diferentes encuestas encima de la mesa, no hay más escenarios posibles, malos tiempos para la España inestable de las broncas por las mascarillas y los presuntos delitos fiscales y buenos tiempos para el nacionalismo que aparca la independencia para dejar en la "cuneta" a los partidos españoles.

Pedro Sánchez se juega cada día su estabilidad, contentar a BILDU y PNV a la vez es imposible y por lo tanto, o lo ignoran o le ponen una bomba de relojería en el tiempo.

El PP vasco, ni limpia ni ensucia, trata de caerle bien a todo el mundo que como dijo un experto de por ahí, "caerle bien a todo el mundo es el ejercicio de mediocridad mayor que hay", y Feijóo puede iniciar una escalada de derrotas con irrelevancia política que pueden frenar sus expectativas de proto presidente.

Si BILDU no gobierna crecerá, si el PNV no gobierna sufrirá mucho, si el PSE no aporta Pedro sufrirá, si el PP cae en la irrelevancia a Feijóo frenará su velocidad de crucero.

Pensar en las elecciones autonómicas hoy solo en clave local es un error y puede ser la tumba de políticos nacionales. Volvemos a ver campañas electorales de publicidad, no de comunicación en los dos partidos nacionales, volvemos a ver caspa en el PNV cuando de marketing se habla, volvemos a ver a BILDU con el control de las emociones a su favor, haciendo comunicación y no publicidad. El PSE y el PP … Al menos tienen salud, o no.