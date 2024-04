De la memoria democrática al nacionalismo: los candidatos a 'lehendakari' arrancan la campaña de las elecciones vascas

Los candidatos a las elecciones vascas han arrancado este jueves "una reñida" campaña que será determinante de cara al 21 de abril, día que los ciudadanos votarán para elegir al nuevo lehendakari. PNV y EH Bildu han presentado su programa electoral en Vitoria, mientras que PSE, PP y Elkarrekin Podemos han celebrado su primer acto de la contienda electoral en Bilbao. Sumar, por su parte, ha estado en San Sebastián.

Todos los partidos vascos intentarán movilizar al electorado en unos comicios polarizados entre el voto al PNV y EH Bildu, en el que la formación encabezada por Pello Otxandiano se ve con posibilidades de 'sorpasar' a los jeltzales. Estos últimos parecen no obstante haber frenado la tendencia a la baja que experimentaron en los últimos procesos electorales, según los sondeos más recientes.

Además, los máximos referentes estatales se involucrarán de lleno en esta campaña, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; la coordinadora de Sumar y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la exministra y cabeza de lista a las europeas de la formación morada, Irene Montero, entre otros, repetirán en varios mítines de sus respectivos partidos.

El PNV defiende la necesidad una "triple agenda"

Los máximos dirigentes del PNV han iniciado la campaña electoral con una llamada a la movilización del electorado y con la advertencia de que en estas elecciones se debe elegir entre el modelo del bienestar que ofrece su partido o el de EH Bildu, que siempre ha estado "a la contra" con el objetivo de "asaltar el poder". El acto se ha celebrado en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu; el aspirante a sucederle, Imanol Pradales; el presidente del partido, Andoni Ortuzar, y los cabezas de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejería, y por Álava, Joseba Díez Antxustegi.

Pradales ha manifestado que en esta campaña es necesario "despertar a la sociedad vasca" para explicarle que "el actual bienestar está en juego" y que "todo lo construido puede agrietarse". Según ha explicado, el PNV cuenta con una "triple agenda": una nueva agenda del bienestar, para dar respuesta a las demandas sociales que tiene la sociedad; una agenda global que permita "crecer como país en el contexto internacional" y tener voz propia en las mesas de Europa, y una agenda humanista con herramientas para luchar contra las nuevas injusticias y desigualdades.

Urkullu ha sido el más duro y más claro en su ataque contra EH Bildu, al que las encuestas otorgan un empate con el PNV. Ha advertido de que cuando Euskadi "ha vivido grandes dificultades" la coalición abertzale "siempre ha estado a la contra, sin apoyar ni una sola medida". "Cuando este país les ha necesitado no han estado ahí. Su objetivo ha sido tratar de obtener rédito político de las dificultades sufridas por toda la sociedad", ha manifestado.

Bildu apuesta por la sanidad como prioridad

EH Bildu ha presentado este jueves su programa electoral, elaborado con "vocación de Gobierno", y en el que la mejora del Servicio Público de Salud-Osakidetza es su "prioridad" fundamental, mientras que el nuevo estatus político figura como el último de los puntos. Así lo ha explicado su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, que ha desgranado el documento que han denominado Programa de Gobierno 2024-2028. Este recoge un importante componte social, en el que destacan las propuestas dirigidas a "poner en pie" la Sanidad pública.

Acompañado por las cabezas de lista por Guipúzcoa, Nerea Kortajarea, y por Vizcaya, Ima Garrastatxu, el aspirante de la coalición abertzale ha detallado un programa en el que en el plano político se recoge que llevará al Parlamento vasco que salga de estos comicios una propuesta de acuerdo para un nuevo estatus político. En esta materia, que es el último punto plasmado en la propuesta programática, Otxandiano ha dicho que su formación tiene una "visión confederal" para una relación "bilateral efectiva con el Estado".

El candidato de Bildu ha explicado que su partido entiende que el camino hacia la independencia es "gradual" y que ahora toca el reconocimiento de "Euskal Herria como nación", algo para lo que se debe aprovechar la coyuntura marcada porque, por primera vez, un presidente del Gobierno se ha mostrado abierto a abrir el debate de la plurinacionalidad del Estado. Así, ha destacado la importancia que va a tener la próxima legislatura y ha pedido que en esta campaña electoral los partidos pongan los "intereses de país por encima de los partidarios".

El PSE-EE apela al voto útil de la izquierda

El secretario general y candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha manifestado por su parte que esta campaña es "absolutamente determinante" para el futuro de Euskadi porque está en juego tener un Gobierno "progresista que crea y ponga en marcha políticas sociales o uno centrado en lo identitario para unos pocos". En su mitin, Andueza ha estado acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien se ha centrado en criticar que PP y Vox "niegan las leyes de memoria democrática" con su derogación en las regiones en las que gobiernan.

Andueza ha reiterado que las elecciones vascas no son "una batalla entre el PNV y Bildu" porque la alternativa al nacionalismo" no puede ser más nacionalismo". Del mismo modo, ha sostenido que sin el PSE-EE en el Gobierno vasco no habrá "progreso" ni "igualdad" entre los vascos, al tiempo que ha apelado al "voto útil" de la izquierda frente a Podemos y Sumar porque será el PSE-EE el que "decida" el próximo Ejecutivo.

Montero ha reivindicado además el valor del PSOE y sus políticas para las clases trabajadoras y la creación de un "ascensor social", por lo que ha llamado al voto en las elecciones "porque si no deciden los trabajadores, decidirá el poder económico y mediático". La vicepresidenta ha defendido que las "alianzas" del PSOE en el Congreso representan a la España "diversa y plural que tiene que entenderse" y "mejorar la vida de las personas".

El PP acusa al PNV y el PSE de blanquear a Bildu

Desde el PP vasco, su presidente y candidato, Javier de Andrés, ha acusado al PNV y al PSE-EE de haber "blanqueado" a EH Bildu, a pesar de que ahora digan que "es malo", y ha afirmado que los vascos "necesitan el proyecto de centralidad" que representa el Partido Popular. De Andrés ha abierto la campaña electoral en Bilbao en un acto junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha acusado al PNV, PSE-EE y EH Bildu de formar una "sociedad de socorro" por la cual se ayudan mutuamente.

El cabeza de lista popular ha dicho que el aspirante del PNV ha hecho una "enmienda a la totalidad" a su propio partido, cuando "reconoce el declive" del sistema sanitario vasco. Además, ha añadido que el candidato a lehendakari del PSE-EE dice que "no va a hacer lo que ha hecho su jefe -en alusión a Pedro Sánchez- que es pactar con Bildu". Para De Andrés, si Pradales hace una "enmienda" al PNV y Andueza no va a hacer como "su jefe", lo que pueden hacer ambos candidatos es "votar al PP", resaltando que "los vascos necesitan un proyecto de centralidad" como el que defiende su formación.

Por su parte, Gamarra ha acusado a Andueza, -quien ha dicho que EH Bildu "trata de maquillar" su proyecto "pero el lobo sigue estando ahí"-, de haber sido el PSOE quien les ha entregado la "piel de cordero para blanquearlos durante estos últimos cinco años". Los principales responsables del crecimiento que se está viendo de EH Bildu, según ha denunciado, son "ni más ni menos que el PSOE y su ambición de poder, que ha sido capaz de darles esa capa de cordero con tal de ellos permanecer ahí".

Podemos: el PSE y Bildu no son el "cambio"

La candidata de Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, por su lado, ha reprochado en su acto de arranque de campaña a los candidatos de PSE-EE y de EH Bildu que los cambios que pregonan solo pasan por gobernar con el PNV, por lo que les ha instando a que no hablen de "cambio", si solo aspiran a ser el "recambio" del PNV. En la cita, que ha tenido lugar en el Palacio Euskalduna, ha estado acompañada por los candidatos por Álava y Guipúzcoa, Juantxo López de Uralde y David Soto, respectivamente; la exministra Irene Montero, y la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals.

En su intervención, Gorrotxategi ha lamentado que las políticas neoliberales del PNV han convertido a Euskadi en el "estado del malestar", y ha advertido de que "nadie tenga ninguna duda" de que los votos de Elkarrekin Podemos serán para un Gobierno de izquierdas. En este sentido, ha apuntado que Euskadi no va a solucionar sus problemas y menos mejorarlos, si en el gobierno está "la misma pieza, la derecha, el PNV".

"El Gobierno vasco, con el PNV a la cabeza, ha fracasado a la hora de garantizar el bienestar colectivo, a la hora de proveer, a través de lo público, todos los servicios que proporcionan una vida digna en Euskadi y a la hora de sostener el propio estado del bienestar", ha acusado. La aspirante a la lehendakaritza también ha considerado que hacen falta medidas en aspectos como la Vivienda, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, que define como "un enfermo crítico que en estos momentos necesita reanimación urgente"; y la Educación, al tiempo que ha criticado la falta de soberanía, "ni energética, ni alimentaria".

Sumar busca entrar con fuerza

La candidata de Sumar, Alba García, ha abierto la campaña electoral con un llamamiento para que su formación "entre con fuerza" en la Cámara autonómica y pueda propiciar el cambio que precisa para que "no sigan gobernando los que llevan 40 años haciendo lo mismo". García ha protagonizado el mitin, celebrado en el Aquarium, en compañía del cabeza de lista por Guipúzcoa, Andeka Larrea, y el candidato por Álava, Jon Hernández, además de la coportavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz.

García ha afirmado que el cambio necesita de una "Sumar fuerte" porque esta formación es "la garantía de esa forma de hacer política que Euskadi necesita" para ser "progresista, verde y feminista". "Para que Euskadi deje de ser un cartel publicitario cargado de autocomplacencia, necesitamos un cambio que no pasa por que sigan gobernando los que llevan 40 años haciendo lo mismo", ha indicado. También ha acusado a la coalición PNV-PSE de aplicar "fórmulas agotadas" y de "quedarse sin ideas".

Recuperar Osakidetza, antiguo "orgullo" de los vascos, es también uno de los objetivos de Sumar, que ha defendido una Sanidad pública en la que "no existan nunca más centros sin médicas o enfermeros" y en la que "no haya que esperar meses para una consulta o una operación que nos puede salvar la vida". Otros puntos que ha defendido es una Euskadi "inclusiva, orgullosa de su identidad y de sus lenguas"; una adaptación a la crisis climática a través de una "reindustrialización verde" y una reducción de la jornada laboral, manteniendo o incrementando los salarios.

Vox pretende aumentar su presencia

Finalmente, Amaia Martínez, la aspirante de Vox, ha anunciado que en la próxima legislatura trabajará para reducir la inseguridad derivada, en su opinión, de la inmigración ilegal, para lo que aumentará la presencial policial en la calle y reforzará la colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Martínez, única parlamentaria vasca la pasada legislatura de la formación de Santiago Abascal, ha dado a conocer las líneas fundamentales que defenderá en estas elecciones.

Martínez se ha referido a que las encuestas les dan entre cero y un escaño el 21 de abril, y ha recordado que hace cuatro años los sondeos no les otorgaban presencia en el Parlamento vasco y "sorprendentemente" salió elegida ella por Álava. Ha insistido en que trabajarán por aumentar su presencia en un territorio "separatista, donde el separatismo lleva gobernando cuarenta años" y que para ello seguirán "llevando la verdad" a todos los barrios de cada localidad vasca.

En declaraciones a los medios en el barrio Aldabe de Vitoria, Martínez ha citado el caso concreto de esa zona, donde, ha dicho, "la inseguridad se ha acrecentado debido a un aumento de la inmigración ilegal descontrolada". Para revertir esta situación, si Vox logra reeditar su único escaño en el Parlamento vasco, defenderá la necesidad de incrementar la presencia de patrullas en las calles y de que la Ertzaintza y las policías locales colaboren de manera "abierta" con el resto de Cuerpos de Seguridad del Estado.