Ecologistas en Acción lleva a la Eurocámara su denuncia del mal uso de fondos europeos en ciudades que eliminan carriles bici

Las advertencias de que 2024 será un año crucial para que los alcaldes que han recibido fondos de la UE para acotar zonas de tráfico restringido, potenciar el transporte público o peatonalizar calles no son nuevas, pero dentro de unos días la denuncia contra la "marcha atrás" que están dando algunos ayuntamientos gobernados por el PP y Vox por la eliminación de carriles bici llegará directamente al Parlamento Europeo. Su comisión de Peticiones ha aceptado una denuncia de Ecologistas en Acción y examinará esta cuestión en una sesión el 19 de marzo, en la que cabe esperarse una primera impresión por parte de la Comisión Europea, la garante última de que los fondos Next Generation se utilizan correctamente.

El examen de esta cuestión por parte de eurodiputados y representantes de la Comisión parte de una denuncia de la asociación Logroño en Bici-Ecologistas en Acción La Rioja en contra la "reversión" y la "marcha atrás" que está dando en políticas de movilidad sostenible el ayuntamiento de esta ciudad, gobernada por el PP y Vox tras las elecciones municipales del año pasado.

A la denuncia se han unido otras asociaciones locales vinculadas a Ecologistas en Acción en otras localidades donde se produce la misma situación, que sus ayuntamientos desandan el camino en favor de la reducción de emisiones en el tráfico y la creación de una movilidad menos contaminante, "como Elche, Valladolid, Gijón, Palma, Castellón o Valencia". Tienen en común que el cambio de gobierno municipal provocó la reapertura a la circulación de coches zonas que se habían hecho peatonales o un retraso sine die de la obligación de crear zonas de bajas emisiones con tráfico restringido.

El 19 de marzo tendrá ocasión de exponer su denuncia directamente ante el Parlamento Europeo, en una comisión -la de Peticiones- convertida en muchas ocasiones en una instancia más, en Bruselas, del enfrentamiento entre partidos por cuestiones de índole nacional. Sin embargo, en ella interviene también un representante de la Comisión Europea. En muchas ocasiones se limita a "tomar nota" de lo que se denuncia pero nada le impediría dar una primera impresión acerca de si ciertos ayuntamientos en España están utilizando de forma incorrecta parte de los 1.500 millones que han recibido en conjunto para crear ZBE, carriles bici o peatonalizar calles.

En todo caso, a los alcaldes se les acaba el tiempo para hacerlo y para crear -en el caso de los de más de 50.000 habitantes- zonas de bajas emisiones tal y como les obliga la Ley de Cambio Climático, que, de momento no ha dado grandes resultados. La norma actual no prevé un régimen de sanciones y salvo poco más de una docena, la mayoría de los casi 150 consistorios que deben hacerlo incumplieron el plazo que había fijado para ello el Ministerio de Transición Ecológica, de "hasta 2023", sin que desde entonces se hayan registrado grandes avances. Entonces, la pelota pasó al tejado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con los 1.500 millones de fondos europeos como acicate, que los alcaldes deberán devolver si antes de final de este 2024 no han llevado a cabo las acciones para las que les fueron adjudicados. En uno de sus primeros actos públicos como ministro, Óscar Puente, anunció en enero "penalizaciones" para los que sigan incumpliendo.

Puente refuerza la Movilidad Sostenible

Precisamente, el Ministerio de Transportes acaba de reforzar la pata de Movilidad Sostenible y Puente ha anunciado este martes la creación de una Secretaría General de este área, con el nombramiento de Álvaro Fernández Heredia, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras de los Transportes que hasta ahora era concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid. Antes fue director ejecutivo de la Empresa Municipal de Transportes de la capital (EMT) y

director de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA) entre 2019 y 2023, durante el segundo mandato de Puente como alcalde de la ciudad. Se presenta en redes sociales con el lema "Otra movilidad es posible".

Al organigrama del @transportesgob le faltaba la pata de la movilidad sostenible, que no existía. Para ello he creído que nadie mejor que @Transxte y @AlfonsogsJose para unirse al equipo y ayudarme a desarrollar una verdadera política de movilidad sostenible en España. pic.twitter.com/NysZtDQbEh — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 12, 2024

Le acompañará como director general de Estrategias de Movilidad José Alfonso Gálvez, licenciado en Ciencias Ambientales y consultor en movilidad sostenible y gerente y jefe de tráfico de la empresa municipal Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA) entre 2020 y 2023. Los dos nombramientos han sido bien recibidos desde los movimientos ecologistas.