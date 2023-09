Ribera señala a más de 130 municipios de todo signo político por incumplir aún la ley para crear zonas de tráfico restringido

Más de nueve meses después del plazo que fijaba la Ley de Cambio Climático, 28 municipios de más de 50.000 habitantes siguen sin haber creado zonas de bajas emisiones (ZBE), que como las pioneras Madrid Central o la de Barcelona, restringieron la entrada, circulación y estacionamiento de automóviles. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado este lunes el nombre de todas ellas, además de las 12 ciudades cumplidoras y el grueso de 118 donde el proyecto está todavía "en tramitación. En total, 151 ciudades españolas estaban obligadas a tener zonas de bajas emisiones "a partir de 2023" y, además de las que ya están en ello -con plazos y planes todavía imprecisos- la información difundida por el Gobierno refleja que el incumplimiento generalizado no es cosa de un solo partido. Tanto entre 28 que ni siquiera se han puesto todavía a ello como las más de 100 que todavía están en trámite las hay gobernadas por PP y Vox -que cuestionan estos proyectos en algunos municipios- pero también por el PSOE y por partidos nacionalistas o locales.

El Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha publicado este lunes en su web un mapa interactivo que recoge información de que cuáles de las 151 ciudades obligadas por ley a tener ZBE las han puesto ya en pie, cuáles han iniciado los trámites y cuáles los tienen todavía "pendiente". Están llamadas a ello las que tienen más de 50.000 habitantes, a partir de 20.000 con mala calidad del aire y los territorios insulares. La tónica generalizada entre estos últimos es el incumplimiento, ya que en la lista 'negra' de los 28 territorios figuran El Hierro, Formentera, Gran Canaria, Ibiza, Gomera, La Palma, Lanzarote, Menorca y Tenerife.

El recuento oficial que ahora hace el Ministerio a partir de fuentes propias y comunicaciones de los propios ayuntamientos muestra que la el pasotismo con el que algunos parecen tomarse la obligación de crear zonas de tráfico restringido no son solo del PP y de Vox, que tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo han formado coaliciones con el propósito declarado de no crear ZBE o de destruir carriles bici en lugares como Valladolid o en Elche -que todavía aparecen en ambos casos "en trámite de aprobación" en la web-. En estos casos, el Gobierno central ha lanzado un mensaje muy claro, que todos las subvenciones europeas que se hayan recibido para financiar estas obras en favor de ciudades más sostenibles y saludables deberán ser reembolsadas si los alcaldes se niegan.

También hay alcaldías del PSOE que tampoco han hecho nada desde que en 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático que fijaba el plazo de "a partir del año 2023" o partidos como PNV, Coalición Canaria o Nueva Canarias, en el archipiélago.

Entre los 28 municipios incumplidores figuran algunos como Aranjuez (Madrid) y Calvià (Baleares), gobernados desde marzo de este año por el PP y Vox en coalición pero también Tres Cantos (Madrid) o Motril (Granada), que llevan gobernando los populares desde 2019. Por su parte, el PP gobierna desde este año en Orihuela (también con Vox), Ibiza o Ferrol, donde antes de las elecciones municipales el alcalde fue del PSOE, que tampoco inició trámites ni llegó a tiempo de tener en plazo una zona de bajas emisiones. Tampoco la unión IU-PSOE ni los años previos gobernados por el PSOE en solitario hicieron que en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) haya una ZBE como obliga la ley, ni en Mijas (Málaga) ni Cerdanyola del Vallés (Barcelona), donde gobiernan los socialistas -del PSOE o del PSC- desde hace años.

En coalición con el PP o el PSOE, otros partidos como Coalición Canaria, Nueva Canarias o Sa Unió, en Formentera, tampoco han hecho que haya ZBE en esta isla o en las localidades canarias de Granadilla de Abona, Telde o las islas. Barakaldo, gobernado por el PNV desde 2015 tampoco tiene ZBE.

Información en lugar de sanciones

Ribera anunció la creación de este mapa sobre zonas de bajas emisiones a la semana pasada en un foro con motivo del Día de la Calidad del Aire en el que indicó que no puede sancionar a las ciudades que siguen sin cumplir la ley y no tienen zonas de tráfico restringido. En su lugar, el Ministerio ha optado por dar información a los ciudadanos para que se conciencien sobre la necesidad de respirar un aire limpio y también sepan qué están haciendo -y que no, sobre todo- sus gobernantes municipales.

El balance de momento es muy insatisfactorio porque, según la web del Ministerio, solo hay 12 lugares con zonas de bajas emisiones, en algunos casos varias en una misma ciudad, como en Madrid o en A Coruña. "Es menos del 10% de lo que correspondería", advirtió Ribera hace días, cuando dijo que "confía" en que las que no las tienen todavía las pongan en marcha. "Tenemos un gran margen de mejora y una misión importantísima para los nuevos alcaldes y alcaldesas que salieron de las urnas el pasado mes de mayo", dijo la vicepresidenta el jueves pasado. "Confiamos que cada vez se animen más ciudades, en lugar de que nadie vaya hacia atrás".

Valencia otras 117, en trámite

Además de las que tienen pendiente crear ZBE, otra de las pestañas de la nueva herramienta de la web del Ministerio indica las ciudades que empezaron los trámites para ello y que todavía no han concluido. Aquí se incluiría a las que ya habían empezado a trabajar en ello antes de que terminara 2022, las que aprovecharon los últimos días del año para aprobar imprecisas ordenanzas para no figurar como incumplidoras y las que se han puesto a ello ya en 2023, cuando en teoría había expirado el plazo.

Entre ellas figura Valencia -gobernada hasta marzo por Compromís y PSPV y ahora por PP con apoyo de Vox-. Como otras 117 ciudades, no se ofrecen más detalles sobre la marcha de los preparativos, lo que queda o cuándo terminarán porque la leyenda común a todas ellas es "ZBE en trámite de aprobación".

Barcelona y Madrid, las mayores áreas

Además de señalar ante la ciudadanía a las ciudades que todavía no tienen zonas de restricciones del tráfico o las que no terminan de tenerlas, Ribera explicó que el propósito de la web es también dar información de qué ocurre en las ciudades que ya cumplen la ley. De momento, el Ministerio señala 13 zonas de bajas emisiones en 10 ciudades, porque en Madrid hay tres y en A Coruña, dos.

En este caso sí hay más información, sobre la extensión de cada área, las restricciones que están activas en cada una de ellas y qué horarios o cuáles son las excepciones que aplican.

Así, se puede saber, por ejemplo, que la ZBE de Rondes de Barcelona es la más extensa, con 95 kilómetros cuadrados, o que las tres que tiene Madrid -Madrid, Distrito Centro y Plaza Elíptica- suman 60,4 kilómetros cuadrados. La de Sevilla es bastante más pequeña y solo ocupa 1,52 kilómetros cuadrados.