Avanzadoras premia en su décima edición a cinco mujeres que dedican su sabiduría y su tiempo a mejorar la vida de los demás

Mujeres que luchan contra las desigualdades; mujeres cuyo impacto en la sociedad repercute en un mundo más justo para todos; mujeres Avanzadoras que 20minutos y Oxfam Intermón llevan diez años premiando para visibilizar su labor.

En esta X edición de los Premios Avanzadoras, por su carácter especial, se ha galardonado a cuatro mujeres excepcionales, además de reconocer la dilatada labor social de la modelo de proyección internacional Judit Mascó.

La galardonadas de 2024 han sido, en la categoría de 'Acción Social', Pilar García de la Granja, fundadora y presidenta de Fundación Querer, una organización sin ánimo de lucro que ayuda en la educación de niños con necesidades especiales derivadas de enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje.

Al conocerse ganadora en esta décima edición, García de la Granja ha asegurado que "es un honor" recibir un reconocimiento de dos instituciones a las que admira, 20minutos y Oxfam. Y ha destacado que gracias a este premio "el trabajo incansable de las mujeres por alcanzar la visibilidad ya da sus frutos", aunque "queda luchar por la equidad y por aquellos que son más vulnerables, los más pequeños con discapacidad intelectual. La neurología y la salud mental son el gran reto. Gracias por reconocer que trabajando con los vulnerables otro mundo es posible".

La neurología y la salud mental son el gran reto

En la categoría de 'Emprendedora de Impacto', el premio ha recaído en Mireia Barba Cuscó, empresaria social y presidenta de la Fundación Espigoladors, dedicada a la lucha por el aprovechamiento alimentario y al empoderamiento de población en situación de vulnerabilidad. Es también socia y directora de IM-PERFECT FOODS.

Para Barba Cuscó, “este premio es un gran reconocimiento a todo el trabajo hecho en estos 10 años. Un camino que hemos podido recorrer gracias a un gran equipo de profesionales, a los y las voluntarias que nos acompañan a espigar a los campos, a las personas consumidoras que apuestan por marcas sostenibles y con alto impacto social como es im-perfect® y a todas las entidades de distintos sectores que nos han dado apoyo. Gracias a todos ellos hemos podido generar oportunidades valiosas para alimentos y personas, y hacer crecer un movimiento ciudadano prescriptor del mensaje de que la comida no se tira y con un gran compromiso para avanzar hacia una alimentación más sostenible".

Hemos podido generar oportunidades valiosas para alimentos y personas

Esther Pina ha resultado ganadora de la categoría de 'Joven Avanzadora', como fundadora de la startup Secret Sound, que gestiona la accesibilidad de personas sordas en la industria audiovisual. Parte del premio consistirá en cursar el máster de su elección en la Universidad Nebrija.

"Recibir este reconocimiento es todo un honor. Soy consciente de la cantidad de mujeres extraordinarias que están luchando día a día para mejorar la sociedad. Que de entre ellas se haya decidido premiarme por mi trabajo en Secret Sound es algo que me enorgullece enormemente", ha señalado Pina, "siempre he pensado que los premios se merecen una vez son concedidos. Así que espero poder estar a la altura de este reconocimiento y aprovechar al máximo esta oportunidad".

Espero aprovechar al máximo esta oportunidad que se me ofrece

Por su parte Mónica Rodríguez se ha alzado con el premio en la categoría de 'Lucha contra las Desigualdades'. Rodríguez es presidenta de Un gest de calor, ONG que ayuda a personas refugiadas en todo el mundo y que colidera el proyecto Afghan women on the run.

"Al recibir este reconocimiento me acuerdo de todos los momentos que he compartido con tantas personas que han tenido que dejar sus hogares, contra su voluntad, jugándose la vida para empezar de cero en otra parte del mundo. Quiero dedicarlo a todas ellas, así como también a mis compañeros y compañeras del movimiento Afghan Women on the run. Muchas gracias por este premio tan especial", ha asegurado Rodríguez.

Me acuerdo de los momentos compartidos con tantas personas que han tenido que dejar sus hogares

Las finalistas de esta décima edición en Acción Social han sido Noelia Torres, de Asociación Factoría F5, y Pax Dettony, del Teatro de Conciencia. En Emprendedora de Impacto, Claudia Tecqlen, de Convives con Espasticidad, y Eva Mour, de la RED Internacional de Yoga Oncológico. Para la categoría de Joven Avanzadora, las finalistas han sido Saray Manero, de Con un Libro Cambiamos la Historia, y Alazne Urquijo, por Cambiadores Inclusivos. Por último, las finalistas de Lucha contra las Desigualdades han sido, Helga Flamtermesky, de Mujer Diáspora, y María Guerrero, por Acción por la Música (AxM).

La celebración de Avanzadoras, el 4 de marzo

Las ganadoras recibirán un homenaje el lunes 4 de marzo en el Campus de Princesa de la Universidad Nebrija en Madrid y todas ellas serán entrevistadas en profundidad para conocer su labor en 20minutos. También se les hará entrega del disco-libro Avanzadoras, una obra que recoge historias reales de 12 mujeres de todo el mundo, contadas a través de la palabra, la ilustración y la música por artistas como Ana Belén, Estrella Morente, Sole Giménez o Leonor Watling.

El jurado de esta décima edición del Premio Avanzadoras ha estado compuesto por Encarna Samitier, directora del periódico 20minutos; Silvia Benaiges, directora de Public Engagement de Oxfam Intermón; Marta Saavedra, vicedecana de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija; y Mariona González, directora de Economía e Innovación Social de Spain NAB.

Premiadas en ediciones anteriores

En ediciones anteriores de Avanzadoras las ganadoras fueron: Asha Ismail, superviviente de mutilación genital, y Fabiola Martínez, por su divulgación sobre menores con lesión cerebral; Rocío Nieto, fundadora y presidenta de Apramp y pionera en la lucha contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual; la doctora Mafalda Soto, directora de Beyond Suncare, que trabaja por las personas con albinismo en África; María Quiroga, directora de Agrónomos Sin Fronteras; Rafaela Pimentel, que lucha por los derechos de las empleadas del hogar; Ana López Navajas, dedicada a que se reconozca la aportación de las mujeres en los libros de texto; María Pilar d’Errico, trabajando desde hace más de tres décadas por las presas; Mabel Lozano, documentalista y activista contra la trata, y Sagrario Mateo, que superó su condición de víctima de la violencia machista para crear una asociación pionera en defender a mujeres en su situación en Navarra.